https://sputnikarabic.ae/20231225/خبراء-يوضحون-أسباب-تراجع-مواقف-الدول-المساندة-لإسرائيل-في-حربها-على-غزة-1084451932.html

خبراء يوضحون أسباب تراجع مواقف الدول المساندة لإسرائيل في حربها على غزة

خبراء يوضحون أسباب تراجع مواقف الدول المساندة لإسرائيل في حربها على غزة

تطرح المواقف الأوروبية بشأن قطاع غزة تساؤلات عدة، ما إن كانت قد ‏تغيرت نسبيا أو أنها رضخت للضغوط الشعبية، أو أنها لم تعد قادرة ‏على تحمل الفاتورة التي ساقتها... 25.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-25T16:24+0000

2023-12-25T16:24+0000

2023-12-25T16:24+0000

تقارير سبوتنيك

حصري

طوفان الأقصى

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0f/1082025049_0:389:2927:2035_1920x0_80_0_0_864f106ca1243cd0726276e3863bde6d.jpg

ويرى الخبراء تراجع الدول الأوروبية عن تأييدها المطلق للعمليات التي تقوم بها إسرائيل في القطاع، بأنها رضوخ للضغط الشعبي في هذه الدول، غير أنها أبقت على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، والقضاء على حركة حماس الفلسطينية.تأثير الاحتجاجاتومثّلت التظاهرات التي خرجت في العاصمة البريطانية لندن، التي تراوحت تقديرات عدد المشاركين فيها بين 300 و750 ألفا، في وقت سابق، وكذلك في بروكسل وباريس وفيينا وبرلين وكوبنهاغن وميلانو وبرشلونة ونيويورك، عوامل ضغط على الحكومات الأوروبية.وفي وقت سابق، أوضح رصد لمنظمة مجموعة بيانات مواقع النزاع المسلح وأحداثه (ACLED)، أن الأسابيع الثلاثة الأولى للحرب شهدت قرابة 4200 احتجاج حول العالم، نحو 90% منها مناصرة للفلسطينيين.وبشأن تراجع المواقف الأوروبية أخيرا، يقول البرلماني التونسي السابق، حاتم المليكي، إن"الدعم الغربي الرسمي للاحتلال متواصل من أجل الحفاظ على المصالح التقليدية".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "الأمر مختلف هذه المرة لعدة أسباب، منها أن استعمال التكييفات التقليدية من قبيل محاربة الإرهاب لم يصمد أمام الحق الفلسطيني الواضح، واحتلال الكيان للأراضي الفلسطينية".وأشار إلى أن "عجز أنصار الاحتلال على استعمال ورقة حقوق الإنسان أمام المجازر غير المبررة، خاصة تجاه الأطفال والنساء وقصف المستشفيات واستهداف اللاجئين والعدد الكبير من الوفيات والإصابات، جيّش الرأي العام ضدهم".تأثير التحركات الشعبيةولفت المليكي إلى أن "عدم صمود الحجج التقليدية وضعت الحكومات الغربية المساندة لإسرائيل أمام تحركات شعبية واسعة ضد المجازر اليومية، مما أجبرها على تعديل خطابها دون أن يعني ذلك تغيير مواقفها".فيما يقول الخبير الجزائري، أحسن خلاص، إن "تراجع الدول الأوروبية عن مواقفها الأولى تجاه الحرب على غزة، لم يشمل المواقف المبدئية المتمثلة في ضرورة القضاء على حماس".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "هذه الدول لم تتراجع أيضا عن اعتبار ما حدث، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عملا إرهابيا، وعن حق إسرائيل في الدفاع عن النفس".ويرى المليكي أن "الحكومات الأوروبية لم تكن لتصمد طويلا أمام ضغط الشعوب وتضامنها الإنساني مع سكان غزة، فضلا عن الانقسامات التي يعرفها الداخل الإسرائيلي مؤخرا، وهو ما يؤدي تدريجيا إلى عُزلة خيار الحرب".استنزاف أوروبافيما قال الباحث الجزائري، نبيل كحلوش، إن "أوروبا دأبت على أن تكون دوما حصان طروادة لأمريكا، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، الأمر الذي استغلته الأخيرة شر استغلال لاستنزاف الموارد الأوروبية من جهة، وجعل أوروبا منصة استراتيجية متقدمة لها لاحتواء روسيا وأفريقيا من جهة أخرى".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "تصاعد التيار اليساري أكثر فأكثر داخل أوروبا بفعل الأزمات الاقتصادية، وبالأخص بعد آثار جائحة "كورونا"، التي أضعفت من الطابع الاجتماعي لدول القارة، مع تزايد هذه الآثار بعد الأزمة الأوكرانية، واستغلال القيادة الأمريكية لهذه الأوضاع، دفع بالكثير من النخب إلى التشكيك في النوايا الحقيقية لواشنطن، وبدأت تناشد بإعادة تقييم العلاقات الاستراتيجية معها لإيقاف الاستنزاف الأمريكي لأوروبا".تأثير النخبويرى كحلوش أن "العدوان على غزة كالقطرة التي أفاضت الكأس بحكم أن عدة دول أوروبية لم تعد قادرة على احتواء الشارع والرأي العام المحلي، إضافة إلى الانقسامات بين النخب التي باتت تكتشف زيف القيم والدعايات الصهيو - غربية، مما شكل صدمة إدراكية في وسطها".وتابع كحلوش: "رغم ذلك، فإن هناك حدا يحاول الكيان المؤقت وضعه لأوروبا مهما كان تراجعها عن دعمه، وهو يتمثل في عدم إنكار حقه في الوجود، وتقديم شرعية للمقاومة الفلسطينية كحركة تحرر، وهذا ما سيزيد الانقسام أكثر، لأنه يعكس بأن الصراع هو ذو طابع وجودي أكثر منه أزمة سياسية عابرة".وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد حركة حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.

https://sputnikarabic.ae/20231225/الآلاف-في-المغرب-يتظاهرون-ضد-حرب-غزة-والعلاقات-مع-إسرائيل-فيديو-1084449718.html

https://sputnikarabic.ae/20231122/الآلاف-من-40-جنسية-يبحرون-إلى-غزة-للاحتجاج-على-يقوم-به-الجيش-الإسرائيلي-1083366445.html

https://sputnikarabic.ae/20231113/إقالة-وزيرة-الداخلية-البريطانية-بعد-انتقادها-التساهل-مع-مظاهرات-دعم-غزة-1083103134.html

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

تقارير سبوتنيك, حصري, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس, العالم العربي