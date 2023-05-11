https://sputnikarabic.ae/20230511/السفير-الأمريكي-لدى-تل-أبيب-نقف-مع-إسرائيل-في-حق-الدفاع-عن-نفسها-1076904123.html

السفير الأمريكي لدى تل أبيب: نقف مع إسرائيل في حق الدفاع عن نفسها

السفير الأمريكي لدى تل أبيب: نقف مع إسرائيل في حق الدفاع عن نفسها

جدّد توم نيدس، السفير الأمريكي في تل أبيب، اليوم الخميس، موقف بلاده الداعم للحقوق الإسرائيلية في حق الدفاع عن نفسها خلال العملية العسكرية على قطاع غزة. 11.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-11T09:22+0000

2023-05-11T09:22+0000

2023-05-11T09:22+0000

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ونشر توم نيدس تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، صباح اليوم الخميس، جدد من خلالها التأكيد على موقف الإدارة الأمريكية من دعم تل أبيب في حق الدفاع عن نفسها خلال العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة "الدرع والسهم".وفي الوقت نفسه، أعرب السفير الأمريكي في تل أبيب عن قلق بلاده من استمرار إطلاق الصواريخ والإدارة الأمريكية تعمل من أجل الوصول لتهدئة سريعة بين الطرفين.وفي سياق متصل، قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، إن بلاده نجحت في منع إصدار بيان يدينها في مجلس الأمن الدولي بسبب العملية العسكرية الحالية على غزة، حيث أكد إردان لإذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن إسرائيل نجحت في وقف اقتراح في مجلس الأمن الدولي، قبل ساعات قليلة، لنشر بيان يدينها، وجلسة الاستماع الليلة الماضية قد انتهت بلا شيء.وقبل قليل، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جندي بجروح طفيفة برصاصة خلال اعتقالات، مساء أمس، في مخيم نور الشمس للاجئين في مدينة طولكرم. ونقلت "القناة 13" العبرية عن الجيش: "قوات الأمن الإسرائيلي نفذت مساء أمس عملية اعتقال في مناطق يهودا والسامرة، وجرى اعتقال 15 مطلوبًا، وأصيب جندي إسرائيلي بجروح طفيفة جراء إطلاق النار عليه".وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الخميس، مقتل أحد قادة تنظيم الجهاد الإسلامي في قطاع غزة وسط سلسلة غارات شنتها إسرائيل على القطاع. وقال في بيان: "في عملية مشتركة لجيش الدفاع وجهاز الشاباك تم القضاء على المدعو علي غالي، مسؤول الوحدة الصاروخية للجهاد الإسلامي في قطاع غزة".وأوضح أدرعي أن علي غالي، كان شخصية بارزة في منظمة الجهاد الإسلامي، وكان مسؤولا عن لعب دور مهم في توجيه وتنفيذ عمليات إطلاق الصواريخ صوب إسرائيل بما في ذلك في الرشقات الصاروخية الأخيرة.وأضاف المتحدث الإسرائيلي أن غالي وجّه وشارك في عمليات إطلاق الصواريخ خلال عمليتي "حارس الأسوار" و"الفجر الصادق".بدوره، شدد وزير الدفاع الإسرائيلي على أن العملية العسكرية على غزة لم تنته بعد، معربًا عن استعداد الجيش الإسرائيلي لإطالة أمد تلك العملية المنطلقة على قطاع غزة. فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن جيش بلاده وجّه أقوى ضربة لحركة "الجهاد الإسلامي" في تاريخها خلال ثوانٍ، مؤكدا أن "المعركة لم تنته بعد".وأسفرت الغارات التي تشنها إسرائيل على القطاع، منذ فجر أول أمس الثلاثاء، ضمن ما سمته الأخيرة عملية "الدرع والسهم"، عن مقتل 25 شخصًا بينهم 3 من قادة "سرايا القدس"، الجناح المسلح لحركة "الجهاد الإسلامي"، وإصابة العشرات بجروح، وفق آخر تحديث لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة، من وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

https://sputnikarabic.ae/20230511/السفير-الإسرائيلي-لدى-الأمم-المتحدة-نجحنا-في-وقف-إدانة-مجلس-الأمن-لبلادنا-1076903162.html

https://sputnikarabic.ae/20230510/الدفاع-الإسرائيلية-إطلاق-نحو-400-صاروخ-من-غزة-على-بلادنا-منذ-بدء-العملية-العسكرية-1076891652.html

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العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي