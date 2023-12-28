https://sputnikarabic.ae/20231228/مقتل-فلسطيني-بعد-طعنه-إسرائيليين-اثنين-وإصابتهما-بجروح-1084540473.html

مقتل فلسطيني بعد طعنه إسرائيليين اثنين وإصابتهما بجروح

مقتل فلسطيني بعد طعنه إسرائيليين اثنين وإصابتهما بجروح

قُتل فلسطيني، مساء اليوم الخميس، بعد قيامه بعملية طعن أصاب على إثرها إسرائيليين اثنين، عند حاجز المزمورية بين بيت لحم والقدس. 28.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-28T20:24+0000

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وقالت "نجمة داود الحمراء" (الإسعاف الإسرائيلية)، إن شابة (20 عاما) وشابا (25 عاما) أصيبا بجروح متوسطة في عملية الطعن، وتم نقلهما إلى مستشفى شعاري تسيديك في القدس.لكن إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت إن حالة أحد المصابين "خطيرة"، مؤكدة أنه تم قتل الفلسطيني برصاص قوات الأمن الإسرائيلية المتواجدة في المكان.وكثف الجيش الإسرائيلي من عملياته العسكرية في الضفة الغربية منذ الحرب على قطاع غزة التي اندلعت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما خلف عشرات القتلى من بينهم أطفال ومئات المعتقلين.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع راح ضحيتها، حتى الآن، أكثر من 21 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 54 ألفا آخرين، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة وعلى رأسها كتائب القسام التابعة لـحماس، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، بعد انتهاء الهدنة التي امتدت بالمجمل، لـ7 أيام.

https://sputnikarabic.ae/20231228/يونيسف-عدد-الأطفال-القتلى-في-الضفة-الغربية-خلال-2023-غير-مسبوق-1084538304.html

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