https://sputnikarabic.ae/20231228/يونيسف-عدد-الأطفال-القتلى-في-الضفة-الغربية-خلال-2023-غير-مسبوق-1084538304.html

"يونيسف": عدد الأطفال القتلى في الضفة الغربية خلال 2023 "غير مسبوق"

"يونيسف": عدد الأطفال القتلى في الضفة الغربية خلال 2023 "غير مسبوق"

أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، بأن عدد الأطفال الذين قتلوا على يد إسرائيل، في الضفة الغربية بما في ذلك في القدس خلال العام 2023 "غير مسبوق". 28.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-28T17:46+0000

2023-12-28T17:46+0000

2023-12-28T17:46+0000

العالم العربي

أخبار العالم الآن

أخبار الضفة الغربية

قطاع غزة

منظمة الأمم المتحدة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/10/1067844092_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b59fc3928c22ac1a26ed49dd545098dc.jpg

وقالت المنظمة في بيان نشرته على موقعها الرسمي: "كان هذا العام هو العام الأكثر دموية على الإطلاق بالنسبة للأطفال في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، حيث وصل العنف المرتبط بالنزاع إلى مستويات غير مسبوقة".وأضافت: "لقد قُتل 83 طفلاً في الأسابيع الاثني عشر الماضية - أي أكثر من ضعف عدد الأطفال الذين قُتلوا في عام 2022 بأكمله، وسط تزايد العمليات العسكرية وعمليات إنفاذ القانون".وأشارت منظمة "يونيسف" إلى أنه "أصيب أكثر من 576 طفلا، وورد أنه تم اعتقال آخرين. علاوة على ذلك، تأثرت الضفة الغربية بشدة بالقيود المفروضة على الحركة والوصول".وتابعت المنظمة الأممية: "بينما يراقب العالم برعب الوضع في قطاع غزة، يعاني الأطفال في الضفة الغربية من كابوس خاص بهم. من المؤسف العيش مع شعور شبه دائم بالخوف، والحزن أمر شائع جدًا بالنسبة للأطفال".وقالت إن "العديد من الأطفال في الضفة الغربية أفادوا بأن الخوف أصبح جزءًا من حياتهم اليومية، حيث يشعر الكثير منهم بالخوف حتى أثناء السير إلى المدرسة أو اللعب في الخارج بسبب التهديد بإطلاق النار وغيره من أعمال العنف المرتبطة بالنزاع".وأعربت المنظمة عن شعورها "بقلق بالغ بشأن حق الأطفال في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، في السلامة والحماية، وحقهم الأصيل في الحياة".وأضافت في بيانها: "إن الأطفال الذين يعيشون في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، يعانون من العنف الطاحن منذ سنوات عديدة، ومع ذلك فقد زادت حدة هذا العنف بشكل كبير منذ الهجمات المروعة التي وقعت في 7 تشرين الأول/ أكتوبر. وأدى العنف المرتبط بالصراع إلى مقتل 124 طفلا فلسطينيا و6 أطفال إسرائيليين منذ بداية عام 2023".وأكدت أن "الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، ولا سيما القتل والتشويه، أمر غير مقبول"، وحثت "يونيسف"، "جميع الأطراف على التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وحماية الأطفال من العنف المرتبط بالنزاع وحماية حقهم الأساسي في البقاء على قيد الحياة".وشدد على أنه "لا ينبغي أبدًا أن يكون الأطفال هدفًا للعنف، بغض النظر عمن هم أو مكان وجودهم. إن وضع حد للعنف المتكرر هو أفضل وسيلة لضمان نمو الأطفال في سلام وأمان".وختمت بالقول: "إن معاناة الأطفال في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، يجب ألا تتلاشى في خلفية الصراع الحالي – فهو جزء منه".وكثف الجيش الإسرائيلي من عملياته العسكرية في الضفة الغربية منذ الحرب على قطاع غزة التي اندلعت في 7 أكتوبر الماضي، ما خلف عشرات القتلى من بينهم أطفال ومئات المعتقلين.

https://sputnikarabic.ae/20231219/مساعد-محافظ-جنين-إسرائيل-ترتكب-إبادة-جماعية-في-الضفة-وكثير-من-الحكومات-العربية-متواطئة-1084254274.html

https://sputnikarabic.ae/20230909/مقتل-طفل-فلسطيني-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-بالضفة-الغربية-1080866003.html

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار الضفة الغربية, قطاع غزة, منظمة الأمم المتحدة