عربي
https://sputnikarabic.ae/20231229/الحكومة-الإسرائيلية-تمدد-إقامة-مستوطني-غلاف-غزة-في-الفنادق-حتى-نهاية-يناير-المقبل-1084555849.html
الحكومة الإسرائيلية تمدد إقامة مستوطني غلاف غزة في الفنادق حتى نهاية يناير المقبل
الحكومة الإسرائيلية تمدد إقامة مستوطني غلاف غزة في الفنادق حتى نهاية يناير المقبل
أكدت بلدية مستوطنة إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن حكومة بلادها وافقت على تمديد فترة الإقامة في الفنادق حتى نهاية يناير/ كانون الثاني 2024 المقبل. 29.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-29T13:11+0000
2023-12-29T13:11+0000
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
حركة حماس
الأخبار
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0b/1081884355_0:0:3183:1791_1920x0_80_0_0_d17e4f53f46b65c13d5098fa2d9c1766.jpg
ونقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، عن رئيس بلدية مستوطنة سديروت الواقعة في غلاف غزة، أنه تلقى رسالة من الحكومة الإسرائيلية تفيد بأنه تقرر تمديد فترة الإقامة للمستوطنين في الفنادق حتى نهاية الشهر المقبل.وفي سياق متصل، قال مسؤول إسرائيلي، اليوم الجمعة، إن هناك تفاقمًا واضحًا في حالات المصابين الإسرائيليين بصدمات نفسية وعصبية سابقة.ونقلت إذاعة "ريشت بيت" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن الدكتور غادي رابابورت، نائب مدير مستشفى مرحافيم الإسرائيلية، حول علاج المواطنين المدنيين والعسكريين من ضحايا الحروب السابقة، أن هؤلاء هم أكثر الناس عرضة لتفاقم حالاتهم النفسية والمرضية.وأوضح الدكتور ربابورت أن الوضع الصحي والمرضي صعب وقاس، ولكن هذه هي طبيعة الحرب ونتائجها.يذكر أنه في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مستوطنات في غلاف غزة.وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفًا متواصلاً على القطاع، أسفر عن مقتل أكثر من 21 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231229/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-ضابط-برتبة-نقيب-في-غزة-1084549263.html
https://sputnikarabic.ae/20231229/رئيسة-حزب-إسرائيلي-نتنياهو-ألغى-مناقشة-اليوم-التالي-لغزة-والأمن-لن-يأتي-إلا-بتسوية-سياسية-لبلادنا-1084551742.html
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0b/1081884355_34:0:2763:2047_1920x0_80_0_0_b8d92e44c0f6271bd0e6f4118372205b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس, الأخبار, العالم العربي
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس, الأخبار, العالم العربي

الحكومة الإسرائيلية تمدد إقامة مستوطني غلاف غزة في الفنادق حتى نهاية يناير المقبل

13:11 GMT 29.12.2023
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات القصف الصاروخي لـ"حماس" في عسقلان، غلاف غزة
تداعيات القصف الصاروخي لـحماس في عسقلان، غلاف غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2023
© Sputnik . Stringer
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكدت بلدية مستوطنة إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن حكومة بلادها وافقت على تمديد فترة الإقامة في الفنادق حتى نهاية يناير/ كانون الثاني 2024 المقبل.
ونقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، عن رئيس بلدية مستوطنة سديروت الواقعة في غلاف غزة، أنه تلقى رسالة من الحكومة الإسرائيلية تفيد بأنه تقرر تمديد فترة الإقامة للمستوطنين في الفنادق حتى نهاية الشهر المقبل.
وفي سياق متصل، قال مسؤول إسرائيلي، اليوم الجمعة، إن هناك تفاقمًا واضحًا في حالات المصابين الإسرائيليين بصدمات نفسية وعصبية سابقة.
انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، 1 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2023
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط برتبة نقيب في غزة
08:37 GMT
ونقلت إذاعة "ريشت بيت" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن الدكتور غادي رابابورت، نائب مدير مستشفى مرحافيم الإسرائيلية، حول علاج المواطنين المدنيين والعسكريين من ضحايا الحروب السابقة، أن هؤلاء هم أكثر الناس عرضة لتفاقم حالاتهم النفسية والمرضية.
وأوضح الدكتور ربابورت أن الوضع الصحي والمرضي صعب وقاس، ولكن هذه هي طبيعة الحرب ونتائجها.
يذكر أنه في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مستوطنات في غلاف غزة.
بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2023
رئيسة حزب إسرائيلي: نتنياهو ألغى مناقشة "اليوم التالي لغزة" والأمن لن يأتي إلا بتسوية سياسية لبلادنا
09:53 GMT
وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفًا متواصلاً على القطاع، أسفر عن مقتل أكثر من 21 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. 84 يوما من القصف الإسرائيلي العنيف.. صور وفيديو11:10 GMTБоевая работа 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б на Краснолиманском направлении СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала