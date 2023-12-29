https://sputnikarabic.ae/20231229/الحكومة-الإسرائيلية-تمدد-إقامة-مستوطني-غلاف-غزة-في-الفنادق-حتى-نهاية-يناير-المقبل-1084555849.html

الحكومة الإسرائيلية تمدد إقامة مستوطني غلاف غزة في الفنادق حتى نهاية يناير المقبل

الحكومة الإسرائيلية تمدد إقامة مستوطني غلاف غزة في الفنادق حتى نهاية يناير المقبل

أكدت بلدية مستوطنة إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن حكومة بلادها وافقت على تمديد فترة الإقامة في الفنادق حتى نهاية يناير/ كانون الثاني 2024 المقبل. 29.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-29T13:11+0000

2023-12-29T13:11+0000

2023-12-29T13:11+0000

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ونقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، عن رئيس بلدية مستوطنة سديروت الواقعة في غلاف غزة، أنه تلقى رسالة من الحكومة الإسرائيلية تفيد بأنه تقرر تمديد فترة الإقامة للمستوطنين في الفنادق حتى نهاية الشهر المقبل.وفي سياق متصل، قال مسؤول إسرائيلي، اليوم الجمعة، إن هناك تفاقمًا واضحًا في حالات المصابين الإسرائيليين بصدمات نفسية وعصبية سابقة.ونقلت إذاعة "ريشت بيت" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن الدكتور غادي رابابورت، نائب مدير مستشفى مرحافيم الإسرائيلية، حول علاج المواطنين المدنيين والعسكريين من ضحايا الحروب السابقة، أن هؤلاء هم أكثر الناس عرضة لتفاقم حالاتهم النفسية والمرضية.وأوضح الدكتور ربابورت أن الوضع الصحي والمرضي صعب وقاس، ولكن هذه هي طبيعة الحرب ونتائجها.يذكر أنه في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مستوطنات في غلاف غزة.وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفًا متواصلاً على القطاع، أسفر عن مقتل أكثر من 21 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.

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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس, الأخبار, العالم العربي