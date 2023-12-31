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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231231/الدفاع-الروسية-إحباط-7-محاولات-تناوب-للقوات-الأوكرانية-على-محور-جنوب-دونيتسك-1084591680.html
الدفاع الروسية: إحباط 7 محاولات تناوب للقوات الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك
الدفاع الروسية: إحباط 7 محاولات تناوب للقوات الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك
أحبط الجيش الروسي، خلال الـ24 ساعة الماضية، سبع محاولات تناوب للقوات المسلحة الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك. 31.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-31T03:23+0000
2023-12-31T03:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزارة الدفاع الروسية
روسيا
القوات الأوكرانية
القوات الروسية
أخبار جمهورية دونيتسك
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موسكو - سبوتنيك. وقال رئيس المركز الصحفي لتجمع "فوستوك" ألكسندر غوردييف لـ "سبوتنيك": "خلال الساعات الـ24 الأخيرة، تم إحباط سبع محاولات تناوب للعدو في مناطق نوفوميخايلوفكا، فوديانوي، أوغليسبوروتشنايا، ستارومايورسكي وزولوتايا نيفا".وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20231229/الدفاع-الروسية-الدفاع-الجوي-يدمر-13-صاروخا-فوق-مقاطعة-بيلغورود--عاجل-1084564460.html
أخبار جمهورية دونيتسك
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وزارة الدفاع الروسية, روسيا, القوات الأوكرانية, القوات الروسية, أخبار جمهورية دونيتسك
وزارة الدفاع الروسية, روسيا, القوات الأوكرانية, القوات الروسية, أخبار جمهورية دونيتسك

الدفاع الروسية: إحباط 7 محاولات تناوب للقوات الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك

03:23 GMT 31.12.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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أحبط الجيش الروسي، خلال الـ24 ساعة الماضية، سبع محاولات تناوب للقوات المسلحة الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك.
موسكو - سبوتنيك. وقال رئيس المركز الصحفي لتجمع "فوستوك" ألكسندر غوردييف لـ "سبوتنيك": "خلال الساعات الـ24 الأخيرة، تم إحباط سبع محاولات تناوب للعدو في مناطق نوفوميخايلوفكا، فوديانوي، أوغليسبوروتشنايا، ستارومايورسكي وزولوتايا نيفا".
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2023
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ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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