https://sputnikarabic.ae/20231231/الدفاع-الروسية-إحباط-7-محاولات-تناوب-للقوات-الأوكرانية-على-محور-جنوب-دونيتسك-1084591680.html
الدفاع الروسية: إحباط 7 محاولات تناوب للقوات الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك
الدفاع الروسية: إحباط 7 محاولات تناوب للقوات الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك
أحبط الجيش الروسي، خلال الـ24 ساعة الماضية، سبع محاولات تناوب للقوات المسلحة الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك. 31.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-31T03:23+0000
2023-12-31T03:23+0000
2023-12-31T03:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزارة الدفاع الروسية
روسيا
القوات الأوكرانية
القوات الروسية
أخبار جمهورية دونيتسك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/0a/1083011761_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b988347b6e37be6e32bc0e295f9d886f.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال رئيس المركز الصحفي لتجمع "فوستوك" ألكسندر غوردييف لـ "سبوتنيك": "خلال الساعات الـ24 الأخيرة، تم إحباط سبع محاولات تناوب للعدو في مناطق نوفوميخايلوفكا، فوديانوي، أوغليسبوروتشنايا، ستارومايورسكي وزولوتايا نيفا".وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20231229/الدفاع-الروسية-الدفاع-الجوي-يدمر-13-صاروخا-فوق-مقاطعة-بيلغورود--عاجل-1084564460.html
أخبار جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/0a/1083011761_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_3495a11db70d6e8e0a07128b91f1ddf1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
وزارة الدفاع الروسية, روسيا, القوات الأوكرانية, القوات الروسية, أخبار جمهورية دونيتسك
وزارة الدفاع الروسية, روسيا, القوات الأوكرانية, القوات الروسية, أخبار جمهورية دونيتسك
الدفاع الروسية: إحباط 7 محاولات تناوب للقوات الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك
أحبط الجيش الروسي، خلال الـ24 ساعة الماضية، سبع محاولات تناوب للقوات المسلحة الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك.
موسكو - سبوتنيك. وقال رئيس المركز الصحفي لتجمع "فوستوك" ألكسندر غوردييف لـ "سبوتنيك": "خلال الساعات الـ24 الأخيرة، تم إحباط سبع محاولات تناوب للعدو
في مناطق نوفوميخايلوفكا، فوديانوي، أوغليسبوروتشنايا، ستارومايورسكي وزولوتايا نيفا".
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية
، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.