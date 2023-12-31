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https://sputnikarabic.ae/20231231/وزير-الخارجية-الإيراني-أصدقاء-الكيان-الصهيوني-يفكرون-لمرحلة-ما-بعد-إسرائيل-1084613587.html
وزير الخارجية الإيراني: أصدقاء الكيان الصهيوني يفكرون لمرحلة ما بعد إسرائيل
وزير الخارجية الإيراني: أصدقاء الكيان الصهيوني يفكرون لمرحلة ما بعد إسرائيل
أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، أن "إسرائيل تمر حاليا في ظروف صعبة"، مشيرا إلى أن "عملية طوفان الأقصى شكلت منعطفا في سير... 31.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-31T21:32+0000
2023-12-31T21:32+0000
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ونقلت زهرة الهيان، وهي من أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسية الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، عن عبد اللهيان، قوله إن "أصدقاء الكيان الصهيوني فقدوا الأمل به وباتوا يفكرون لمرحلة ما بعد إسرائيل"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأضاف عبد اللهيان"، في تقرير قدمه خلال الاجتماع، أن "أمريكا باعتبارها الداعم الرئيسي للكيان الصهيوني، أصيبت بالإفلاس اليوم، وذلك بعد أن اشتدت الكراهية لدى الرأي العام في الداخل والخارج الأمريكي والصعيد الدولي، من الهيئة الحاكمة في أمريكا أكثر فأكثر".وكان وزير الخارجية الإيراني قال، في لقاء صحفي، إن "نتنياهو ارتكب الكثير من الأخطاء"، حسب وكالة الطلبة الإيرانية- إسنا.وأكد أن بلاده "سترد بقوة وبحزم على أي مغامرة أو اعتداء من الكيان الإسرائيلي"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن اعتبار توقيف السفن الصهيونية بالبحر الأحمر تهديدا بينما يسمح لإسرائيل بارتكاب جرائم بغزة".وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس السبت، في مؤتمر صحفي، "إذا وسع حزب الله الحرب فسيتلقى ضربات لن يتخيلها، وكذلك إيران".وانتقد نتنياهو، تصريحات نفتالي بينيت بشأن أمره بتنفيذ هجومين في الأراضي الإيرانية خلال فترة رئاسته للوزراء ووصفها بأنها "غير مسؤولة".ويوم الجمعة الماضي، أكد نفتالي بينيت في عمود شخصي في صحيفة أمريكية، أن إسرائيل هاجمت خلال فترة ولايته قاعدة للطائرات دون طيار على الأراضي الإيرانية في أوائل عام 2022.كما ألمح رئيس الوزراء السابق إلى أن إسرائيل قتلت في مايو/ أيار 2022 في طهران الضابط الكبير في الحرس الثوري حسن خدياري، بعد محاولات فاشلة من جانبه لإيذاء الإسرائيليين على الأراضي التركية، وفق ما نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية.واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل أكثر من 21 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
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https://sputnikarabic.ae/20231231/إيران-ترد-على-تهديدات-نتنياهو-وتتوعد-بـرد-قوي-وحازم-على-أي-مغامرة-إسرائيلية-ضدها-1084610080.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار العالم الآن, العالم, طوفان الأقصى
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار العالم الآن, العالم, طوفان الأقصى

وزير الخارجية الإيراني: أصدقاء الكيان الصهيوني يفكرون لمرحلة ما بعد إسرائيل

21:32 GMT 31.12.2023
© AFP 2023 / ATTA KENARE وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان
 وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2023
© AFP 2023 / ATTA KENARE
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أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، أن "إسرائيل تمر حاليا في ظروف صعبة"، مشيرا إلى أن "عملية طوفان الأقصى شكلت منعطفا في سير التطورات الإقليمية ومحور المقاومة".
ونقلت زهرة الهيان، وهي من أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسية الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، عن عبد اللهيان، قوله إن "أصدقاء الكيان الصهيوني فقدوا الأمل به وباتوا يفكرون لمرحلة ما بعد إسرائيل"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.
وأضاف عبد اللهيان"، في تقرير قدمه خلال الاجتماع، أن "أمريكا باعتبارها الداعم الرئيسي للكيان الصهيوني، أصيبت بالإفلاس اليوم، وذلك بعد أن اشتدت الكراهية لدى الرأي العام في الداخل والخارج الأمريكي والصعيد الدولي، من الهيئة الحاكمة في أمريكا أكثر فأكثر".
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وكان وزير الخارجية الإيراني قال، في لقاء صحفي، إن "نتنياهو ارتكب الكثير من الأخطاء"، حسب وكالة الطلبة الإيرانية- إسنا.
وأكد أن بلاده "سترد بقوة وبحزم على أي مغامرة أو اعتداء من الكيان الإسرائيلي"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن اعتبار توقيف السفن الصهيونية بالبحر الأحمر تهديدا بينما يسمح لإسرائيل بارتكاب جرائم بغزة".
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس السبت، في مؤتمر صحفي، "إذا وسع حزب الله الحرب فسيتلقى ضربات لن يتخيلها، وكذلك إيران".
وانتقد نتنياهو، تصريحات نفتالي بينيت بشأن أمره بتنفيذ هجومين في الأراضي الإيرانية خلال فترة رئاسته للوزراء ووصفها بأنها "غير مسؤولة".
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال اجتماع في موسكو، روسيا 7 ديسمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2023
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ويوم الجمعة الماضي، أكد نفتالي بينيت في عمود شخصي في صحيفة أمريكية، أن إسرائيل هاجمت خلال فترة ولايته قاعدة للطائرات دون طيار على الأراضي الإيرانية في أوائل عام 2022.
كما ألمح رئيس الوزراء السابق إلى أن إسرائيل قتلت في مايو/ أيار 2022 في طهران الضابط الكبير في الحرس الثوري حسن خدياري، بعد محاولات فاشلة من جانبه لإيذاء الإسرائيليين على الأراضي التركية، وفق ما نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية.
واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.
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وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل أكثر من 21 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
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