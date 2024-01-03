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الإمارات والسعودية تدينان انفجاري مدينة كرمان الإيرانية
الإمارات والسعودية تدينان انفجاري مدينة كرمان الإيرانية
أعربت كل من الإمارات والسعودية عن إدانتهما لانفجاري مدينة كرمان الإيرانية، اللذين وقعا اليوم الأربعاء قرب مقبرة القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري... 03.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-03T21:12+0000
2024-01-03T21:12+0000
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مقتل قاسم سليماني
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القاهرة - سبوتنيك. ونشرت وزارة الخارجية الإماراتية بيانا أدانت فيه بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة كرمان جنوبي إيران، وأسفر عن مقتل وإصابة المئات.وأعربت الإمارات عن "استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، معلنة رفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية".ومن جانبها، أكدت وزارة الخارجية السعودية رفضها وإدانتها للتفجيرات الإرهابية التي استهدفت المدنيين في إيران، معربة عن "خالص تعازيها ومواساتها وتضامنها مع إيران في هذا الحدث المؤلم، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل".ووقع انفجاران بالقرب من مقبرة قاسم سليماني في مدينة كرمان، الواقعة جنوب شرقي إيران، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، وأسفرت عن مقتل 95 شخصا وإصابة 188 آخرين، فيما أعلنت السلطات الإيرانية الحداد العام في جميع أنحاء البلاد على أرواح ضحايا الانفجارين.ووقع الانفجار الأول على بعد 700 متر من مدفن سليماني، أما الانفجار الثاني فكان على مسافة كيلومتر واحد من المرقد نفسه، وكان خارج مسار الزوار وبوابات التفتيش"، وبعد لحظات من الانفجار الأول، سُمع دوي انفجار ثان، وقد نجما عن تفجير عبوتين عن بعد.وقالت هيئة الطوارئ الإيرانية إن التفجيرات التي تمت قرب ضريح قاسم سليماني في محافظة كرمان جنوب شرقي إيران، نجمت عن هجوم إرهابي.وأشار رئيس هيئة الطوارئ إلى أن بعض المصابين في حالة خطرة، وتم نقلهم إلى عدد من المستشفيات لتلقي العلاج.وتحيي إيران، اليوم الأربعاء، الذكرى الرابعة لرحيل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، والذي قُتل على يد الجيش الأمريكي، وذلك إثر ضربة صاروخية قرب مطار بغداد الدولي، في الثالث من يناير/ كانون الثاني عام 2020.وأدت العملية، التي قُتل فيها أيضا أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، التي تعهدت بالانتقام القوي.
https://sputnikarabic.ae/20240103/بوتين-يعزي-القيادة-الإيرانية-إزاء-انفجاري-كرمان-1084677721.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيران, أخبار إيران, الأخبار, العالم العربي, مقتل قاسم سليماني
أخبار الإمارات العربية المتحدة, السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيران, أخبار إيران, الأخبار, العالم العربي, مقتل قاسم سليماني

الإمارات والسعودية تدينان انفجاري مدينة كرمان الإيرانية

21:12 GMT 03.01.2024
© AFP 2023 / Atta Kenareانفجار ضخم في مصفاة نفط في طهران، إيران 2 يونيو 2021
انفجار ضخم في مصفاة نفط في طهران، إيران 2 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2024
© AFP 2023 / Atta Kenare
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أعربت كل من الإمارات والسعودية عن إدانتهما لانفجاري مدينة كرمان الإيرانية، اللذين وقعا اليوم الأربعاء قرب مقبرة القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، في الذكرى الرابعة لاغتياله.
القاهرة - سبوتنيك. ونشرت وزارة الخارجية الإماراتية بيانا أدانت فيه بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة كرمان جنوبي إيران، وأسفر عن مقتل وإصابة المئات.
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي بنظيره الإيراني إبراهيم رئيسي في إطار مؤتمر منظمة شنغهاي للتعاون، أوزبكستان 15 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2024
بوتين يعزي القيادة الإيرانية في ضحايا انفجاري كرمان
15:37 GMT
وأعربت الإمارات عن "استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، معلنة رفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية".
ومن جانبها، أكدت وزارة الخارجية السعودية رفضها وإدانتها للتفجيرات الإرهابية التي استهدفت المدنيين في إيران، معربة عن "خالص تعازيها ومواساتها وتضامنها مع إيران في هذا الحدث المؤلم، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل".
ووقع انفجاران بالقرب من مقبرة قاسم سليماني في مدينة كرمان، الواقعة جنوب شرقي إيران، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، وأسفرت عن مقتل 95 شخصا وإصابة 188 آخرين، فيما أعلنت السلطات الإيرانية الحداد العام في جميع أنحاء البلاد على أرواح ضحايا الانفجارين.
ووقع الانفجار الأول على بعد 700 متر من مدفن سليماني، أما الانفجار الثاني فكان على مسافة كيلومتر واحد من المرقد نفسه، وكان خارج مسار الزوار وبوابات التفتيش"، وبعد لحظات من الانفجار الأول، سُمع دوي انفجار ثان، وقد نجما عن تفجير عبوتين عن بعد.
العلم الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2024
الهلال الأحمر الإيراني يكشف لـ"سبوتنيك" تفاصيل جديدة حول انفجاري كرمان... فيديو
15:27 GMT
وقالت هيئة الطوارئ الإيرانية إن التفجيرات التي تمت قرب ضريح قاسم سليماني في محافظة كرمان جنوب شرقي إيران، نجمت عن هجوم إرهابي.
وأشار رئيس هيئة الطوارئ إلى أن بعض المصابين في حالة خطرة، وتم نقلهم إلى عدد من المستشفيات لتلقي العلاج.
وتحيي إيران، اليوم الأربعاء، الذكرى الرابعة لرحيل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، والذي قُتل على يد الجيش الأمريكي، وذلك إثر ضربة صاروخية قرب مطار بغداد الدولي، في الثالث من يناير/ كانون الثاني عام 2020.
وأدت العملية، التي قُتل فيها أيضا أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، التي تعهدت بالانتقام القوي.
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