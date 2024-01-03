https://sputnikarabic.ae/20240103/الإمارات-والسعودية-تدينان-انفجاري-مدينة-كرمان-الإيرانية-1084685301.html

الإمارات والسعودية تدينان انفجاري مدينة كرمان الإيرانية

الإمارات والسعودية تدينان انفجاري مدينة كرمان الإيرانية

أعربت كل من الإمارات والسعودية عن إدانتهما لانفجاري مدينة كرمان الإيرانية، اللذين وقعا اليوم الأربعاء قرب مقبرة القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري... 03.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-03T21:12+0000

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مقتل قاسم سليماني

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القاهرة - سبوتنيك. ونشرت وزارة الخارجية الإماراتية بيانا أدانت فيه بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة كرمان جنوبي إيران، وأسفر عن مقتل وإصابة المئات.وأعربت الإمارات عن "استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، معلنة رفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية".ومن جانبها، أكدت وزارة الخارجية السعودية رفضها وإدانتها للتفجيرات الإرهابية التي استهدفت المدنيين في إيران، معربة عن "خالص تعازيها ومواساتها وتضامنها مع إيران في هذا الحدث المؤلم، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل".ووقع انفجاران بالقرب من مقبرة قاسم سليماني في مدينة كرمان، الواقعة جنوب شرقي إيران، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، وأسفرت عن مقتل 95 شخصا وإصابة 188 آخرين، فيما أعلنت السلطات الإيرانية الحداد العام في جميع أنحاء البلاد على أرواح ضحايا الانفجارين.ووقع الانفجار الأول على بعد 700 متر من مدفن سليماني، أما الانفجار الثاني فكان على مسافة كيلومتر واحد من المرقد نفسه، وكان خارج مسار الزوار وبوابات التفتيش"، وبعد لحظات من الانفجار الأول، سُمع دوي انفجار ثان، وقد نجما عن تفجير عبوتين عن بعد.وقالت هيئة الطوارئ الإيرانية إن التفجيرات التي تمت قرب ضريح قاسم سليماني في محافظة كرمان جنوب شرقي إيران، نجمت عن هجوم إرهابي.وأشار رئيس هيئة الطوارئ إلى أن بعض المصابين في حالة خطرة، وتم نقلهم إلى عدد من المستشفيات لتلقي العلاج.وتحيي إيران، اليوم الأربعاء، الذكرى الرابعة لرحيل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، والذي قُتل على يد الجيش الأمريكي، وذلك إثر ضربة صاروخية قرب مطار بغداد الدولي، في الثالث من يناير/ كانون الثاني عام 2020.وأدت العملية، التي قُتل فيها أيضا أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، التي تعهدت بالانتقام القوي.

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