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https://sputnikarabic.ae/20240103/واشنطن-تعتقد-أن-الانفجارات-التي-وقعت-في-إيران-شبيهة-بهجمات-تنظيم-داعش-الإرهابي-1084686225.html
واشنطن تعتقد أن الانفجارات التي وقعت في إيران شبيهة بهجمات تنظيم "داعش" الإرهابي
واشنطن تعتقد أن الانفجارات التي وقعت في إيران شبيهة بهجمات تنظيم "داعش" الإرهابي
صرح مسؤول كبير في البيت الأبيض، بأن الولايات المتحدة تعتقد أن الانفجارات التي وقعت في مدينة كرمان الإيرانية شبيهة بهجمات تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في... 03.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-03T22:29+0000
2024-01-03T22:29+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقال متحدث باسم البيت الأبيض للصحفيين: "يبدو أن هذا هجوم إرهابي... إنه شبيه بما رأيناه من تنظيم داعش من قبل".وفي وقت سابق، أمس الأربعاء، أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني "بوقوع انفجارين قرب الطريق المؤدي إلى مرقد قائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني، في محافظة كرمان جنوب شرقي إيران".وأسفر الانفجاران عن مقتل 103 أشخاص وإصابة 211 آخرين بجروح، وفق بيانات رسمية.وتحيي إيران، اليوم الأربعاء، الذكرى الرابعة لرحيل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، والذي قُتل على يد الجيش الأمريكي، وذلك إثر ضربة صاروخية قرب مطار بغداد الدولي، في الثالث من يناير/ كانون الثاني عام 2020.وأدت العملية، التي قُتل فيها أيضا أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، التي تعهدت بالانتقام القوي.ومساء أمس الثلاثاء، أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" اغتيال صالح العاروري واثنين من قادتها العسكريين لـ"كتائب القسام"، في انفجار في الضاحية الجنوبية في بيروت.
https://sputnikarabic.ae/20240103/المتحدث-باسم-الجيش-الإسرائيلي-يرد-على-سؤال-حول-علاقة-بلاده-بتفجيري-إيران-1084684406.html
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تنظيم داعش الإرهابي, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
تنظيم داعش الإرهابي, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

واشنطن تعتقد أن الانفجارات التي وقعت في إيران شبيهة بهجمات تنظيم "داعش" الإرهابي

22:29 GMT 03.01.2024
© AFP 2023 / SARE TAJALLIجثث الضحايا الذين قتلوا في انفجارين متتاليين ضربا حشدًا يحيي الذكرى السنوية لمقتل الجنرال قاسم سليماني في عام 2020، في مستشفى بمدينة كرمان في جنوب إيران
جثث الضحايا الذين قتلوا في انفجارين متتاليين ضربا حشدًا يحيي الذكرى السنوية لمقتل الجنرال قاسم سليماني في عام 2020، في مستشفى بمدينة كرمان في جنوب إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2024
© AFP 2023 / SARE TAJALLI
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صرح مسؤول كبير في البيت الأبيض، بأن الولايات المتحدة تعتقد أن الانفجارات التي وقعت في مدينة كرمان الإيرانية شبيهة بهجمات تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا).
واشنطن - سبوتنيك. وقال متحدث باسم البيت الأبيض للصحفيين: "يبدو أن هذا هجوم إرهابي... إنه شبيه بما رأيناه من تنظيم داعش من قبل".
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2024
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يرد على سؤال حول علاقة بلاده بتفجيري إيران
20:33 GMT
وفي وقت سابق، أمس الأربعاء، أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني "بوقوع انفجارين قرب الطريق المؤدي إلى مرقد قائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني، في محافظة كرمان جنوب شرقي إيران".
وأسفر الانفجاران عن مقتل 103 أشخاص وإصابة 211 آخرين بجروح، وفق بيانات رسمية.
وتحيي إيران، اليوم الأربعاء، الذكرى الرابعة لرحيل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، والذي قُتل على يد الجيش الأمريكي، وذلك إثر ضربة صاروخية قرب مطار بغداد الدولي، في الثالث من يناير/ كانون الثاني عام 2020.
وأدت العملية، التي قُتل فيها أيضا أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، التي تعهدت بالانتقام القوي.
ومساء أمس الثلاثاء، أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" اغتيال صالح العاروري واثنين من قادتها العسكريين لـ"كتائب القسام"، في انفجار في الضاحية الجنوبية في بيروت.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إسرائيل تغتال القيادي في "حماس" صالح العاروري في بيروت.. فيديو وصور22:10 GMT
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