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أمير الكويت يعين الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيسا لمجلس الوزراء
أمير الكويت يعين الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيسا لمجلس الوزراء
عيّن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الخميس، الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيسا للوزراء. 04.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-04T11:51+0000
2024-01-04T11:51+0000
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وبذلك يكون الشيخ محمد صباح السالم الصباح أول رئيس للوزراء في عهد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الذي تولى مقاليد البلاد في 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ليكون الأمير السابع عشر للبلاد.وعُيّن ولي عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أميرًا للبلاد، إثر وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.وتوفي أمير دولة الكويت، الشهر الماضي، عن عمر ناهز 86 عامًا، حسبما أعلن الديوان الأميري الكويتي. وأُعلن الحداد في الكويت وتنكيس الأعلام مدة 40 يومًا، وتعطيل الدوائر الحكومية 3 أيام.وتعرض أمير الكويت قبلها بأسبوعين، لوعكة صحية طارئة، نُقل على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء فحوصات طبية.يذكر أن أمير الكويت كان قد فوّض، في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، ولي العهد بممارسة بعض المهام الدستورية لأمير البلاد، والتي ينوب عنه فيها خاصة خلال فترات المرض.
https://sputnikarabic.ae/20231220/الرئيس-بوتين-يهنئ-أمير-الكويت-الشيخ-مشعل-الصباح-بمناسبة-توليه-مقاليد-الحكم-1084298729.html
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الكويت, أخبار الكويت اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الكويت, أخبار الكويت اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

أمير الكويت يعين الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيسا لمجلس الوزراء

11:51 GMT 04.01.2024
© Photo / Saudi Ministry of Informationولي عهد دولة الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح في القمة العربية الـ 32 بجدة
ولي عهد دولة الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح في القمة العربية الـ 32 بجدة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2024
© Photo / Saudi Ministry of Information
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عيّن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الخميس، الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيسا للوزراء.
وبذلك يكون الشيخ محمد صباح السالم الصباح أول رئيس للوزراء في عهد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الذي تولى مقاليد البلاد في 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ليكون الأمير السابع عشر للبلاد.
وعُيّن ولي عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أميرًا للبلاد، إثر وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
وتوفي أمير دولة الكويت، الشهر الماضي، عن عمر ناهز 86 عامًا، حسبما أعلن الديوان الأميري الكويتي. وأُعلن الحداد في الكويت وتنكيس الأعلام مدة 40 يومًا، وتعطيل الدوائر الحكومية 3 أيام.
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وتعرض أمير الكويت قبلها بأسبوعين، لوعكة صحية طارئة، نُقل على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء فحوصات طبية.
يذكر أن أمير الكويت كان قد فوّض، في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، ولي العهد بممارسة بعض المهام الدستورية لأمير البلاد، والتي ينوب عنه فيها خاصة خلال فترات المرض.
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