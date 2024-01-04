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الخارجية الأمريكية: سنواصل دعم أوكرانيا ولكن ليس كما في السنوات السابقة
الخارجية الأمريكية: سنواصل دعم أوكرانيا ولكن ليس كما في السنوات السابقة
صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة ستدعم أوكرانيا مهما استغرق الأمر، ولكن ليس بالضرورة على مستوى 2022... 04.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-04T19:11+0000
2024-01-04T19:11+0000
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وأوضح ميلر في الإحاطة: "سنواصل دعم أوكرانيا، طالما أن الأمر يتطلب ذلك، هذا لا يعني أننا سنواصل دعمهم بمستوى التمويل العسكري نفسه، كما في عامي 2022 و2023".وأوضح ميلر: "إننا الآن في القاع من حيث قدرتنا على تقديم المساعدة الأمنية لأوكرانيا".أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي التابع للبيت الأبيض، جون كيربي، أن الولايات المتحدة تعتزم مواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا، على الرغم من الأحداث الجارية في إسرائيل.وقال كيربي، خلال مؤتمر صحفي، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت الأحداث الأخيرة في الشرق الأوسط ستؤثر على تقديم المساعدات لكييف: "نعتقد أنه من الضروري الاستمرار في مساعدة البلدين".وأعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، أن تسليم الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا قد يتوقف، في حال عدم التوصل إلى اتفاق بخصوص حزمة تمويل تكميلية مطلوبة لمواصلة تزويد كييف بالأسلحة.اقرأ أيضا: البيت الأبيض يكشف عن استنفاد كل أموال دعم أوكرانيااقرأ أيضا: البيت الأبيض: تسليم الأسلحة لأوكرانيا قد يتوقف ما لم يتفق الكونغرس على تمويل تكميلي
https://sputnikarabic.ae/20240104/الدفاعات-الروسية-تسقط-10-صواريخ-أوكرانية-حاولت-استهداف-القرم-1084705188.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم

الخارجية الأمريكية: سنواصل دعم أوكرانيا ولكن ليس كما في السنوات السابقة

19:11 GMT 04.01.2024
© AP Photo / Luis M. Alvarezوزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن
وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2024
© AP Photo / Luis M. Alvarez
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صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة ستدعم أوكرانيا مهما استغرق الأمر، ولكن ليس بالضرورة على مستوى 2022 و2023.
وأوضح ميلر في الإحاطة: "سنواصل دعم أوكرانيا، طالما أن الأمر يتطلب ذلك، هذا لا يعني أننا سنواصل دعمهم بمستوى التمويل العسكري نفسه، كما في عامي 2022 و2023".

وأعلن ميلر أن الولايات المتحدة وصلت إلى "القاع" في القدرة على تقديم الدعم العسكري لكييف.

وأوضح ميلر: "إننا الآن في القاع من حيث قدرتنا على تقديم المساعدة الأمنية لأوكرانيا".
أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي التابع للبيت الأبيض، جون كيربي، أن الولايات المتحدة تعتزم مواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا، على الرغم من الأحداث الجارية في إسرائيل.
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2024
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وقال كيربي، خلال مؤتمر صحفي، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت الأحداث الأخيرة في الشرق الأوسط ستؤثر على تقديم المساعدات لكييف: "نعتقد أنه من الضروري الاستمرار في مساعدة البلدين".
وأعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، أن تسليم الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا قد يتوقف، في حال عدم التوصل إلى اتفاق بخصوص حزمة تمويل تكميلية مطلوبة لمواصلة تزويد كييف بالأسلحة.
اقرأ أيضا: البيت الأبيض يكشف عن استنفاد كل أموال دعم أوكرانيا
اقرأ أيضا: البيت الأبيض: تسليم الأسلحة لأوكرانيا قد يتوقف ما لم يتفق الكونغرس على تمويل تكميلي
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