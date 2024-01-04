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https://sputnikarabic.ae/20240104/تغطية-مباشرة-لـ-طوفان-الأقصى-إسرائيل-تغتال-القيادي-في-حماس-صالح-العاروري-في-بيروت-فيديو-وصور-1084686100.html
تغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إسرائيل والولايات المتحدة تشعلان جبهات خارج غزة.. فيديو وصور
تغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إسرائيل والولايات المتحدة تشعلان جبهات خارج غزة.. فيديو وصور
أفاد مراسل "سبوتنيك"، بوقوع انفجار قوي هز الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت في لبنان، ناتج عن مسيرة إسرائيلية في منطقة المشرفية، أدى إلى مقتل نائب رئيس المكتب... 04.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-04T15:48+0000
2024-01-04T15:48+0000
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, новый онлайн для белой редактуры
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, новый онлайн для белой редактуры
الموت كان في كل مكان صور لـسبوتنيك من عمليات الإخلاء في قطاع غزة - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إسرائيل والولايات المتحدة تشعلان جبهات خارج غزة.. فيديو وصور

15:48 GMT 04.01.2024
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يتبع
أفاد مراسل "سبوتنيك"، بوقوع انفجار قوي هز الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت في لبنان، ناتج عن مسيرة إسرائيلية في منطقة المشرفية، أدى إلى مقتل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، صالح العاروري.
وأوضح المراسل: "نتج عن الاستهداف الإسرائيلي مقتل 4 أشخاص من بينهم نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري، واثنين من مساعديه، وإصابة عدة أشخاص آخرين".
كما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية: "مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين في استهداف إسرائيلي لمكتب حركة "حماس" في بيروت، ومن بين القتلى نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري".
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15:48 GMT 04.01.2024
15:41 GMT 04.01.2024
عملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2024
الجيش الإسرائيلي: إجلاء أكثر من 1000 جندي جريح خلال القتال في غزة
15:38 GMT
15:27 GMT 04.01.2024

حزب الله: استهدفنا التجهيزات التجسسية في موقع مسكاف عام الإسرائيلي وتم تدميرها بشكل كامل

15:25 GMT 04.01.2024
15:25 GMT 04.01.2024
15:07 GMT 04.01.2024

الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 22.438 شهيد و 57.614 إصابة منذ الـ7 من اكتوبر الماضي

15:07 GMT 04.01.2024

الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال ممدوح لولو رئيس أركان عمليات الجهاد الإسلامي في شمالي قطاع غزة في غارة نفذها سلاح الجو

14:22 GMT 04.01.2024
14:21 GMT 04.01.2024

رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية:

- استهداف الاحتلال للشهيد العاروري في العاصمة بيروت دليل على العقلية الدموية للاحتلال

- سياسة الاغتيال هي ممتدة منذ أن طالت أيضاً قيادة المقاومة الإسلامية في لبنان كما حصل مع السيد عباس الموسوي

- هذه المجزرة ستبقى شاهدة على دموية الاحتلال كمجزرة صبرا وشاتيلا

- العدو خاب اعتقاده بعد أن ظن أنه سيتمكن من أن يحبط الشعب من خلال عمليات الاغتيال

14:20 GMT 04.01.2024

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش: ما دمت وزيرا للمالية فلن أسمح بتمرير أي شيكل للسلطة الفلسطين

14:00 GMT 04.01.2024
الناطق باسم وزارة الصحة في غزة:
*الاحتلال الإسرائيلي ما زال يعتقل 99 كادرا صحيا على رأسهم مدراء مستشفيات شمال غزة في ظروف قاهرة وغير انسانية مع التعذيب الجسدي والنفسي والتجويع
*سلوك الاحتلال الإجرامي يشكل تهديداً وخطراً على مستشفى شهداء الأقصى ومستشفى العودة في المنطقة الوسطى
*الاحتلال الإسرائيلي يضع مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الاحمر بخان يونس في دائرة الاستهداف والخطر المتكرر
*نطالب المؤسسات الدولية بالتحرك العاجل لحماية المستشفيات في جنوب قطاع غزة وتأمين وصول الجرحى والمرضى إليها وضمان عدم تكرار سيناريو مجمع الشفاء الطبي فيها.
13:52 GMT 04.01.2024
‏وزير الدفاع الإسرائيلي غالانت لمبعوث الحكومة الأمريكية هوكشتاين:
المدى الزمني للحل السياسي أمام حزب الله اللبناني قصير، ونحن ملتزمون بإعادة مستوطني الشمال الإسرائيلي إلى منازلهم بعد تغير الوضع الأمني ​​على الحدود مع لبنان
13:47 GMT 04.01.2024
كتائب القسام: من جديد... قصفنا تجمعا لآليات وجنود الاحتلال الإسرائيلي بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون
13:27 GMT 04.01.2024
سرايا القدس: استهدفنا آليتين عسكريتين إسرائيليتين بقذائف الـ "RPG" شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة
13:23 GMT 04.01.2024
قال رام عيمناخ، المستشار المالي السابق لرئيس الأركان الإسرائيلي، اليوم الخميس، إنه على بلاده مضاعفة ميزانية وزارة الدفاع بـ 60 مليار شيكل سنويا.
13:15 GMT 04.01.2024
"كتائب القسام" و"سرايا القدس" تعلنان استهداف عدد من الدبابات والمواقع الإسرائيلية
كتائب القسام الفلسطينية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2024
"كتائب القسام" و"سرايا القدس" تعلنان استهداف عدد من الدبابات والمواقع الإسرائيلية- عاجل
13:01 GMT
13:14 GMT 04.01.2024
قال أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب "يسرائيل بيتنو"، إن سماح بلاده بفتح معبر كرم أبو سالم لإدخال المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة يعني أنها في طريقها إلى إقامة الدولة الفلسطينية.
12:57 GMT 04.01.2024
كتائب القسام تقصف القوات المتحشدة في منطقة المغراقة شمال مخيم النصيرات بقذائف الهاون
12:56 GMT 04.01.2024
وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 22 ألفا و438 شهيدا وأكثر من 57 ألفا و614 مصابا
12:43 GMT 04.01.2024
إسرائيل تصدر تعليمات فورية لمستوطني "كريات شمونة" بالاختباء في الملاجئ
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