تغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إسرائيل والولايات المتحدة تشعلان جبهات خارج غزة.. فيديو وصور

حزب الله: استهدفنا التجهيزات التجسسية في موقع مسكاف عام الإسرائيلي وتم تدميرها بشكل كامل
الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 22.438 شهيد و 57.614 إصابة منذ الـ7 من اكتوبر الماضي
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال ممدوح لولو رئيس أركان عمليات الجهاد الإسلامي في شمالي قطاع غزة في غارة نفذها سلاح الجو
رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية:
- استهداف الاحتلال للشهيد العاروري في العاصمة بيروت دليل على العقلية الدموية للاحتلال
- سياسة الاغتيال هي ممتدة منذ أن طالت أيضاً قيادة المقاومة الإسلامية في لبنان كما حصل مع السيد عباس الموسوي
- هذه المجزرة ستبقى شاهدة على دموية الاحتلال كمجزرة صبرا وشاتيلا
- العدو خاب اعتقاده بعد أن ظن أنه سيتمكن من أن يحبط الشعب من خلال عمليات الاغتيال
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش: ما دمت وزيرا للمالية فلن أسمح بتمرير أي شيكل للسلطة الفلسطين