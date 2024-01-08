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وزير الداخلية الليبي السابق: خلايا "داعش" تتواجد في ليبيا والعديد من الدول حتى الآن

وزير الداخلية الليبي السابق: خلايا "داعش" تتواجد في ليبيا والعديد من الدول حتى الآن

قال اللواء صالح رجب، وزير الداخلية الليبية السابق، إن خلايا تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا)، تتواجد في العديد من الدول ومن بينها ليبيا. 08.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-08T12:09+0000

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وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الخلايا النائمة تتواجد في العراق وليبيا وسوريا وبعض الدول. ولفت إلى أن ضعف التنسيق وعدم انتظام الاجتماعات بين الأجهزة الأمنية العربية، تعد من العوامل التي ساعدت التنظيمات في التنقل عبر الحدود بين الدول والبقاء في العديد من الدول.وشدد على أن الانقسام الحاصل في ليبيا، له أثره المباشر على بقاء التنظيمات الإرهابية، بشكل فردي، إذ تتواجد بها قيادات الصف الثاني.وفق وزير الداخلية الأسبق فإن القبض على زعيم تنظيم داعش في ليبيا هاشم أبو سدرة "ليبي الجنسية"، يؤكد بقايا خلايا التنظيم، ما يتطلب تنسيق الجهود بين الأجهزة الأمنية.ولفت إلى أن السلطات المصرية يمكن أن تشارك أو تطلب التحقيق مع أبو سدرة المسؤول عن مذبحة المصريين الأقباط في سرت عام 2015، بناء على الاتفاقيات الموقعة مع ليبيا، باعتبار أنه كان مسؤولا عن تنقيذ المذبحة أو لديه معلومات عنها.ويعد هاشم أبو سدرة من أبرز المطلوبين للعدالة منذ سنوات بتهمة التورط في أعمال إرهابية وارتكاب جرائم تمس أمن الدولة، وهو أحد أخطر قادة داعش.وكان أبو سدرة ضمن قادة التنظيم في مدينة سرت، لكنه تمكن من الفرار بعد هزيمة التنظيم أواخر 2016، والاختباء منذ ذلك الوقت في الجنوب الليبي، الذي يعاني من ضعف التواجد الأمني.وتعتمد عناصر التنظيم الإرهابي في الوقت الراهن على العمليات الفردية (الذئاب المنفردة) إذ تقوم بتنفيذ بعض العمليات في الغرب الأفريقي، وشمال أفريقيا.وسيطر التنظيم الإرهابي في فترات سابقة على مدينة سرت، بعد هزيمته في فترة سابقة في مدينة درنة، واضطرت عناصره للفرار إلى الحدود بين ليبيا وتشاد وبعض الدول الأخرى، وإلى مناطق متفرقة في ليبيا.وخلال السنوات الأخيرة تمكنت السلطات الأمنية في ليبيا والمغرب والجزائر وتونس من القبض على خلايا تابعة للتنظيم كانت تسعى لتنفيذ عمليات إرهابية. وتعاني ليبيا من انقسام بين الشرق والغرب، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على ضعف التنسيق الأمني، وسمح بتواجد عناصر إرهابية في بعض المناطق، مستفيدة من ضعف التنسيق وعدم التواجد الأمني الكثيف، أو غض الطرف في بعض الأحيان.ويأمل الشارع الليبي في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، في ظل تعقد المشهد واستمرار الخلاف بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، وبين الحكومتين في الشرق والغرب، ما يحول دائما دون التوصل إلى توافق من أجل الوصول إلى الانتخابات.

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