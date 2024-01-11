تغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. "العدل الدولية" تنظر اتهامات لإسرائيل بالإبادة في غزة.. صور وفيديو

يبحث مقربون من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الليكود، خطة لاستمرار حكومة الحرب في حال استقالة الوزير بيتي غانتس.
وحسب الخطة التي نشرتها إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن المقربين من نتنياهو يبحثون تعيين أفيغدور ليبرمان مكان غانتس في حال استقالته لضمان استمرار حكومة الحرب.
واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعد هجمات مفاجئة نفذتها "حماس" على مستوطنات في غلاف غزة.
وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية، فيما خلّف القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع دمارًا هائلًا، وما يزيد عن23 ألف قتيل فلسطيني، جلّهم من الأطفال والنساء، وأزمة إنسانية خانقة.
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