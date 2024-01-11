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تغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. "العدل الدولية" تنظر اتهامات لإسرائيل بالإبادة في غزة.. صور وفيديو
تغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. "العدل الدولية" تنظر اتهامات لإسرائيل بالإبادة في غزة.. صور وفيديو
يبحث مقربون من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الليكود، خطة لاستمرار حكومة الحرب في حال استقالة الوزير بيتي غانتس. 11.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-11T22:46+0000
2024-01-11T22:46+0000
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, новый онлайн для белой редактуры
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, новый онлайн для белой редактуры
قصف الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، رفح - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. "العدل الدولية" تنظر اتهامات لإسرائيل بالإبادة في غزة.. صور وفيديو

22:46 GMT 11.01.2024
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يبحث مقربون من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الليكود، خطة لاستمرار حكومة الحرب في حال استقالة الوزير بيتي غانتس.
وحسب الخطة التي نشرتها إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن المقربين من نتنياهو يبحثون تعيين أفيغدور ليبرمان مكان غانتس في حال استقالته لضمان استمرار حكومة الحرب.
واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعد هجمات مفاجئة نفذتها "حماس" على مستوطنات في غلاف غزة.
وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية، فيما خلّف القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع دمارًا هائلًا، وما يزيد عن23 ألف قتيل فلسطيني، جلّهم من الأطفال والنساء، وأزمة إنسانية خانقة.
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Юг Израиля недалеко от границы с сектором Газа, после авиаударов Израиля - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. "العدل الدولية" تنظر اتهامات لإسرائيل بالإبادة في غزة.. صور وفيديوأمس, 17:08 GMT
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