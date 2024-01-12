عربي
https://sputnikarabic.ae/20240112/حكومة-صنعاء-الهجمات-الأمريكية-البريطانية-عدوان-غير-شرعي-ونتعهد-بالرد-1084915936.html
حكومة صنعاء: الهجمات الأمريكية البريطانية عدوان غير شرعي ونتعهد بالرد
حكومة صنعاء: الهجمات الأمريكية البريطانية عدوان غير شرعي ونتعهد بالرد
اعتبر نائب وزير الإعلام في حكومة الإنقاذ اليمنية، فهمي اليوسفي، العملية العسكرية الأمريكية البريطانية على اليمن بمثابة "عدوان غير شرعي". 12.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-12T12:57+0000
2024-01-12T12:57+0000
العالم العربي
العالم
أخبار العالم الآن
حول العالم
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
الولايات المتحدة الأمريكية
أنصار الله
حصري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103067/93/1030679382_0:385:5184:3301_1920x0_80_0_0_7f10d0a3840b0f149ca3ec55053fa96b.jpg
وأكد اليوسفي في حديثه مع راديو "سبوتنيك"، أن "هذا العدوان يمس كرامة اليمن وسيادته وجزء من الدفاع عن إسرائيل من قبل الأمريكان والبريطانيين"، على حد قوله.وأضاف اليوسفي أن "الجانب الأمريكي يحاول إضفاء طابع شرعي لهذا العدوان، لكن لا يوجد أي نص في مجلس الأمن يخول لأمريكا وبريطانيا استهداف اليمن".وشدد نائب وزير الإعلام على أنه "من حق اليمن الرد على الهجمات الأمريكية البريطانية، متعهدا بأن يكون رد اليمن عنيفا، وسيترتب عليه استهداف للمصالح الأمريكية والبريطانية في المنطقة".وذكر اليوسفي أن هذه العمليات "لن تجعل اليمن يتراجع عن القرار الذي اتخذه إزاء القضية الفلسطينية"، معتبرا ما يجري في قطاع غزة من حرب "إبادة شاملة يقودها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني"، على حد وصفه.وأشار المسؤول اليمني إلى أن "طبيعة الرد تتركز على المستوى العسكري بدرجة أساسية، وكذلك سياسيا وإعلاميا، وفي نفس الوقت القواعد العسكرية التي تنطلق منها المقاتلات المعادية لليمن ومن يقف بجانبهم".واعتبر أن "السماح لتلك الدول بالإقلاع بالطائرات العسكرية هو جزء من المشاركة في العدوان (الأنجلوأمريكي) وبالتالي سوف تتعرض المصالح الأمريكية والبريطانية في المنطقة إلى استهداف صنعاء".واختتم اليوسفي تصريحاته بأن "استمرار العدوان على اليمن يشعل حربًا في المنطقة، قد تتطور إلى حرب عالمية"، لافتا إلى "الموقع الاستراتيجي لليمن، بغض النظر عن الذرائع الأمريكية بحماية الملاحة البحرية، لكن الأهداف الأمريكية تتمثل في حماية إسرائيل ومسانداتها في الحرب الإبادة الشاملة في قطاع غزة".وأعلن البنتاغون أن سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفا تابعا لجماعة "أنصار الله" اليمنية واستخدمت أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.وبحسب البنتاغون، تعرضت مراكز القيادة والتحكم ومستودعات الذخيرة ومنشآت الإنتاج والرادارات التابعة لـ"أنصار الله" للهجوم.وصباح اليوم الجمعة، أعلنت "أنصار الله" استعدادها خوض أي مواجهة مع أمريكا وبريطانيا، معتبرةً أن استهدافها بأي عمل عسكري يأتي دعماً لإسرائيل.
https://sputnikarabic.ae/20240112/مسؤول-يمني-لـسبوتنيك-إعلان-حالة-الطوارئ-في-جميع-المستشفيات-بعد-القصف-الأمريكي-1084913727.html
https://sputnikarabic.ae/20240112/سوريا-تدين-الغارات-الجوية-الأمريكية-والبريطانية-على-اليمن-1084915545.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103067/93/1030679382_0:0:4608:3456_1920x0_80_0_0_16120e420e20ad0d0ea3c78f0df38cc0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية, أنصار الله, حصري
العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية, أنصار الله, حصري

حكومة صنعاء: الهجمات الأمريكية البريطانية عدوان غير شرعي ونتعهد بالرد

12:57 GMT 12.01.2024
© AFP 2023 / LINH PHAMحاملة طائرات أمريكية من طراز نيميتز
حاملة طائرات أمريكية من طراز نيميتز - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2024
© AFP 2023 / LINH PHAM
تابعنا عبر
حصري
اعتبر نائب وزير الإعلام في حكومة الإنقاذ اليمنية، فهمي اليوسفي، العملية العسكرية الأمريكية البريطانية على اليمن بمثابة "عدوان غير شرعي".
وأكد اليوسفي في حديثه مع راديو "سبوتنيك"، أن "هذا العدوان يمس كرامة اليمن وسيادته وجزء من الدفاع عن إسرائيل من قبل الأمريكان والبريطانيين"، على حد قوله.
وأضاف اليوسفي أن "الجانب الأمريكي يحاول إضفاء طابع شرعي لهذا العدوان، لكن لا يوجد أي نص في مجلس الأمن يخول لأمريكا وبريطانيا استهداف اليمن".
اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2024
مسؤول يمني لـ"سبوتنيك": إعلان حالة الطوارئ في جميع المستشفيات بعد القصف الأمريكي
11:52 GMT
وشدد نائب وزير الإعلام على أنه "من حق اليمن الرد على الهجمات الأمريكية البريطانية، متعهدا بأن يكون رد اليمن عنيفا، وسيترتب عليه استهداف للمصالح الأمريكية والبريطانية في المنطقة".
وذكر اليوسفي أن هذه العمليات "لن تجعل اليمن يتراجع عن القرار الذي اتخذه إزاء القضية الفلسطينية"، معتبرا ما يجري في قطاع غزة من حرب "إبادة شاملة يقودها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني"، على حد وصفه.
وأشار المسؤول اليمني إلى أن "طبيعة الرد تتركز على المستوى العسكري بدرجة أساسية، وكذلك سياسيا وإعلاميا، وفي نفس الوقت القواعد العسكرية التي تنطلق منها المقاتلات المعادية لليمن ومن يقف بجانبهم".
واعتبر أن "السماح لتلك الدول بالإقلاع بالطائرات العسكرية هو جزء من المشاركة في العدوان (الأنجلوأمريكي) وبالتالي سوف تتعرض المصالح الأمريكية والبريطانية في المنطقة إلى استهداف صنعاء".
وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2024
سوريا تدين الغارات الجوية الأمريكية والبريطانية على اليمن
12:45 GMT
واختتم اليوسفي تصريحاته بأن "استمرار العدوان على اليمن يشعل حربًا في المنطقة، قد تتطور إلى حرب عالمية"، لافتا إلى "الموقع الاستراتيجي لليمن، بغض النظر عن الذرائع الأمريكية بحماية الملاحة البحرية، لكن الأهداف الأمريكية تتمثل في حماية إسرائيل ومسانداتها في الحرب الإبادة الشاملة في قطاع غزة".
وأعلن البنتاغون أن سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفا تابعا لجماعة "أنصار الله" اليمنية واستخدمت أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.
وبحسب البنتاغون، تعرضت مراكز القيادة والتحكم ومستودعات الذخيرة ومنشآت الإنتاج والرادارات التابعة لـ"أنصار الله" للهجوم.
وصباح اليوم الجمعة، أعلنت "أنصار الله" استعدادها خوض أي مواجهة مع أمريكا وبريطانيا، معتبرةً أن استهدافها بأي عمل عسكري يأتي دعماً لإسرائيل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:21 GMTРебенок среди обломков поврежденного здания после ударов по Рафаху на юге сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. "العدل الدولية" تنظر اتهامات لإسرائيل بالإبادة في غزة.. صور وفيديوأمس, 22:46 GMTЮг Израиля недалеко от границы с сектором Газа, после авиаударов Израиля - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. "العدل الدولية" تنظر اتهامات لإسرائيل بالإبادة في غزة.. صور وفيديوأمس, 17:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала