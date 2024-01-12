https://sputnikarabic.ae/20240112/حكومة-صنعاء-الهجمات-الأمريكية-البريطانية-عدوان-غير-شرعي-ونتعهد-بالرد-1084915936.html

حكومة صنعاء: الهجمات الأمريكية البريطانية عدوان غير شرعي ونتعهد بالرد

حكومة صنعاء: الهجمات الأمريكية البريطانية عدوان غير شرعي ونتعهد بالرد

اعتبر نائب وزير الإعلام في حكومة الإنقاذ اليمنية، فهمي اليوسفي، العملية العسكرية الأمريكية البريطانية على اليمن بمثابة "عدوان غير شرعي". 12.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-12T12:57+0000

2024-01-12T12:57+0000

2024-01-12T12:57+0000

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وأكد اليوسفي في حديثه مع راديو "سبوتنيك"، أن "هذا العدوان يمس كرامة اليمن وسيادته وجزء من الدفاع عن إسرائيل من قبل الأمريكان والبريطانيين"، على حد قوله.وأضاف اليوسفي أن "الجانب الأمريكي يحاول إضفاء طابع شرعي لهذا العدوان، لكن لا يوجد أي نص في مجلس الأمن يخول لأمريكا وبريطانيا استهداف اليمن".وشدد نائب وزير الإعلام على أنه "من حق اليمن الرد على الهجمات الأمريكية البريطانية، متعهدا بأن يكون رد اليمن عنيفا، وسيترتب عليه استهداف للمصالح الأمريكية والبريطانية في المنطقة".وذكر اليوسفي أن هذه العمليات "لن تجعل اليمن يتراجع عن القرار الذي اتخذه إزاء القضية الفلسطينية"، معتبرا ما يجري في قطاع غزة من حرب "إبادة شاملة يقودها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني"، على حد وصفه.وأشار المسؤول اليمني إلى أن "طبيعة الرد تتركز على المستوى العسكري بدرجة أساسية، وكذلك سياسيا وإعلاميا، وفي نفس الوقت القواعد العسكرية التي تنطلق منها المقاتلات المعادية لليمن ومن يقف بجانبهم".واعتبر أن "السماح لتلك الدول بالإقلاع بالطائرات العسكرية هو جزء من المشاركة في العدوان (الأنجلوأمريكي) وبالتالي سوف تتعرض المصالح الأمريكية والبريطانية في المنطقة إلى استهداف صنعاء".واختتم اليوسفي تصريحاته بأن "استمرار العدوان على اليمن يشعل حربًا في المنطقة، قد تتطور إلى حرب عالمية"، لافتا إلى "الموقع الاستراتيجي لليمن، بغض النظر عن الذرائع الأمريكية بحماية الملاحة البحرية، لكن الأهداف الأمريكية تتمثل في حماية إسرائيل ومسانداتها في الحرب الإبادة الشاملة في قطاع غزة".وأعلن البنتاغون أن سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفا تابعا لجماعة "أنصار الله" اليمنية واستخدمت أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.وبحسب البنتاغون، تعرضت مراكز القيادة والتحكم ومستودعات الذخيرة ومنشآت الإنتاج والرادارات التابعة لـ"أنصار الله" للهجوم.وصباح اليوم الجمعة، أعلنت "أنصار الله" استعدادها خوض أي مواجهة مع أمريكا وبريطانيا، معتبرةً أن استهدافها بأي عمل عسكري يأتي دعماً لإسرائيل.

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