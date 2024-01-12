https://sputnikarabic.ae/20240112/مسؤول-يمني-لـسبوتنيك-إعلان-حالة-الطوارئ-في-جميع-المستشفيات-بعد-القصف-الأمريكي-1084913727.html

مسؤول يمني لـ"سبوتنيك": إعلان حالة الطوارئ في جميع المستشفيات بعد القصف الأمريكي

مسؤول يمني لـ"سبوتنيك": إعلان حالة الطوارئ في جميع المستشفيات بعد القصف الأمريكي

قال الدكتور يوسف الحاضري، المسؤول الإعلامي بهيئة الأدوية التابعة لوزارة الصحة اليمنية، إن الوزارة رفعت حالة الطوارئ في جميع المستشفيات. 12.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-12T11:52+0000

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وأضاف الحاضري في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن الغارات الأمريكية البريطانية استهدفت العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة، وأسفرت عن مقتل وإصابة 11 شخصا، وتدمير بعض الأبنية الحكومية.وكانت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الجمعة، مقتل 5 عناصر وإصابة 6 آخرين من قواتها، إثر الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن، متوعدة بالرد عليها.وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للجماعة، العميد يحيى سريع، إن "أمريكا وبريطانيا شنت 73 غارة، استهدفت العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة".وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، فجر اليوم الجمعة، هجوما واسعا على مدن يمنية عدة استهدف مواقع تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، ردا على الهجمات المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر.وأعلن البنتاغون أن سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفا تابعا لجماعة "أنصار الله" اليمنية واستخدمت أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.وبحسب البنتاغون، تعرضت مراكز القيادة والتحكم ومستودعات الذخيرة ومنشآت الإنتاج والرادارات التابعة لـ"أنصار الله" للهجوم.

https://sputnikarabic.ae/20240112/سوناك-ضرباتنا-ضد-أنصار-الله-كانت-دفاعا-عن-النفس-1084912635.html

https://sputnikarabic.ae/20240112/أنصار-الله-تؤكد-مقتل-وإصابة-11-عنصرا-من-قواتها-جراء-الضربات-الأمريكية-البريطانية-فيديو-1084909861.html

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