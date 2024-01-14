https://sputnikarabic.ae/20240114/البيت-الأبيض-أمريكا-وإسرائيل-تناقشان-تخفيف-حدة-الأعمال-العدائية-في-غزة-1084988865.html

البيت الأبيض: أمريكا وإسرائيل تناقشان تخفيف حدة الأعمال العدائية في غزة

البيت الأبيض: أمريكا وإسرائيل تناقشان تخفيف حدة الأعمال العدائية في غزة

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الأحد، إن الجيش الإسرائيلي يجري مناقشات نشطة مع الحكومة الإسرائيلية حول الانتقال إلى مرحلة... 14.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-14T19:28+0000

2024-01-14T19:28+0000

2024-01-14T19:28+0000

العدوان الإسرائيلي على غزة

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

العالم العربي

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وأوضح كيربي على الهواء من قناة "سي بي اس" التلفزيونية: "نحن نناقش معهم بنشاط الانتقال إلى عمليات أقل كثافة ونعتقد أن الوقت الآن هو الوقت المناسب لذلك". وكما أكد ممثل البيت الأبيض، فإن السلطات الأمريكية في المناقشات مع إسرائيل، لا تدعو سلطات البلاد إلى وقف القتال ضد حماس تماما، لأنها لا تزال تعتبره "تهديدا حقيقيا."واختتم كيربي حديثه قائلا: "نعتقد أن الوقت سيأتي قريبا جدا للانتقال إلى مرحلة أقل كثافة".أعلن رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الأحد، أنه دعا وزراء خارجية الدول العربية وإسرائيل ورئيس جامعة الدول العربية إلى بروكسل، لإجراء محادثات حول الأزمة في قطاع غزة على هامش اجتماع المجلس الوزاري للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية في 22 يناير.وأوضح بوريل في بيان على صفحة "خدمة السياسة الخارجية الأوروبية" أنه يتوقع أن يساهم تبادل وجهات نظر الوزراء الأوروبيين مع زملائهم من دول المنطقة في الجهود المبذولة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.وقال بوريل: "من أجل تحديد كيفية المضي قدما، دعوت وزراء خارجية المملكة العربية السعودية ومصر والأردن ، وكذلك الأمين العام لجامعة الدول العربية، للمشاركة في الاجتماع المقبل لمجلس الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية في 22 يناير/ كانون الثاني، لقد أرسلت أيضا دعوات إلى وزيري خارجية إسرائيل وفلسطين".

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العدوان الإسرائيلي على غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي