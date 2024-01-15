https://sputnikarabic.ae/20240115/أردوغان-يطلب-من-المسؤولين-الأتراك-عدم-المشاركة-في-قمة-دافوس--1085011157.html
أردوغان يطلب من المسؤولين الأتراك عدم المشاركة في قمة دافوس
أردوغان يطلب من المسؤولين الأتراك عدم المشاركة في قمة دافوس
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، بأن أردوغان طلب من المسؤولين الأتراك عدم المشاركة في قمة "دافوس" بسبب موقف المنظمين من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في... 15.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-15T13:20+0000
2024-01-15T13:20+0000
2024-01-15T13:20+0000
رجب طيب أردوغان
العالم
منتدى دافوس
العدوان الإسرائيلي على غزة
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وأوضحت وكالة أنباء أمريكية أن أحداث المنتدى، بشكل عام، ليست مثمرة للغاية، ووصفت بعض وسائل الإعلام، مثل "فاينانشال تايمز"، على سبيل المثال، الصورة المشتركة للمشاركين بأنها الإنجاز الرئيسي للاجتماع حول أوكرانيا في دافوس.وكتبت الوكالة: "كان وزير المال محمد شمشك قد خطط لحضور الاجتماع السنوي للقادة السياسيين ورجال الأعمال حتى أوقفه أردوغان، الذي انتقد سلوك إسرائيل في الحرب في قطاع غزة".وعُقد اجتماع حول ما يسمى بـ"صيغة السلام" التي طرحها فلاديمير زيلينسكي، في دافوس، قبل بدء المنتدى الاقتصادي الدولي، ولم يتمكن المشاركون فيه من بلورة موقف مشترك، حسب وسائل إعلام غربية.وذكرت التقارير أن "اجتماع مستشاري الأمن القومي انتهى في دافوس دون وضع طريق واضح للمضي قدما قبل وصول فلاديمير زيلينسكي".وشارك في هذا الحدث 83 وفدا.اقرأ أيضا: الخارجية السويسرية: لن يحل السلام في أوكرانيا قبل أن تقول روسيا كلمتهااقرأ أيضا: على الرغم من طلب أوكرانيا لها... أستراليا ترسل مروحيات إلى مكب النفايات
https://sputnikarabic.ae/20240115/الرئاسة-التركية-تطلب-من-البرلمان-تمديد-مهمة-القوات-البحرية-في-خليج-عدن-1085006298.html
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رجب طيب أردوغان, العالم, منتدى دافوس, العدوان الإسرائيلي على غزة
رجب طيب أردوغان, العالم, منتدى دافوس, العدوان الإسرائيلي على غزة
أردوغان يطلب من المسؤولين الأتراك عدم المشاركة في قمة دافوس
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، بأن أردوغان طلب من المسؤولين الأتراك عدم المشاركة في قمة "دافوس" بسبب موقف المنظمين من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في الشرق الأوسط.
وأوضحت وكالة أنباء أمريكية أن أحداث المنتدى، بشكل عام، ليست مثمرة للغاية، ووصفت بعض وسائل الإعلام، مثل "فاينانشال تايمز"، على سبيل المثال، الصورة المشتركة للمشاركين بأنها الإنجاز الرئيسي للاجتماع حول أوكرانيا في دافوس.
وكتبت الوكالة: "كان وزير المال محمد شمشك قد خطط لحضور الاجتماع السنوي للقادة السياسيين ورجال الأعمال حتى أوقفه أردوغان، الذي انتقد سلوك إسرائيل في الحرب في قطاع غزة".
يشار إلى أن مثل هذا القرار من قبل الزعيم التركي قد يعقد محاولات أنقرة للتفاعل مع المستثمرين العالميين، كما أن هذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها الرئيس التركي منتدى دافوس ليعكس موقفه السياسي من الصراع بين إسرائيل وفلسطين.
وأشارت وكالة "بلومبرغ" إلى أنه، في عام 2009، انتقد أردوغان بشدة رئيس إسرائيل في ذلك الوقت، شمعون بيريز، بسبب العملية الإسرائيلية في قطاع غزة وغادر المنتدى، ووعد بعدم المشاركة فيه مرة أخرى، ولا يزال أردوغان يفي بوعده، لكن المسؤولين الأتراك بدأوا في زيارة المنتدى الاقتصادي العالمي بعد سنوات قليلة من تلك الأحداث.
وعُقد اجتماع حول ما يسمى بـ"صيغة السلام" التي طرحها فلاديمير زيلينسكي، في دافوس، قبل بدء المنتدى الاقتصادي الدولي، ولم يتمكن المشاركون فيه
من بلورة موقف مشترك، حسب وسائل إعلام غربية.
وذكرت التقارير أن "اجتماع مستشاري الأمن القومي انتهى في دافوس دون وضع طريق واضح للمضي قدما قبل وصول فلاديمير زيلينسكي".
وشارك في هذا الحدث 83 وفدا.