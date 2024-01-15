https://sputnikarabic.ae/20240115/أردوغان-يطلب-من-المسؤولين-الأتراك-عدم-المشاركة-في-قمة-دافوس--1085011157.html

أردوغان يطلب من المسؤولين الأتراك عدم المشاركة في قمة دافوس

أردوغان يطلب من المسؤولين الأتراك عدم المشاركة في قمة دافوس

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، بأن أردوغان طلب من المسؤولين الأتراك عدم المشاركة في قمة "دافوس" بسبب موقف المنظمين من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في... 15.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-15T13:20+0000

2024-01-15T13:20+0000

2024-01-15T13:20+0000

رجب طيب أردوغان

العالم

منتدى دافوس

العدوان الإسرائيلي على غزة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/11/1081110897_0:0:1893:1066_1920x0_80_0_0_3eb5756dbd1cc75a5409b37dbc0b32c0.jpg

وأوضحت وكالة أنباء أمريكية أن أحداث المنتدى، بشكل عام، ليست مثمرة للغاية، ووصفت بعض وسائل الإعلام، مثل "فاينانشال تايمز"، على سبيل المثال، الصورة المشتركة للمشاركين بأنها الإنجاز الرئيسي للاجتماع حول أوكرانيا في دافوس.وكتبت الوكالة: "كان وزير المال محمد شمشك قد خطط لحضور الاجتماع السنوي للقادة السياسيين ورجال الأعمال حتى أوقفه أردوغان، الذي انتقد سلوك إسرائيل في الحرب في قطاع غزة".وعُقد اجتماع حول ما يسمى بـ"صيغة السلام" التي طرحها فلاديمير زيلينسكي، في دافوس، قبل بدء المنتدى الاقتصادي الدولي، ولم يتمكن المشاركون فيه من بلورة موقف مشترك، حسب وسائل إعلام غربية.وذكرت التقارير أن "اجتماع مستشاري الأمن القومي انتهى في دافوس دون وضع طريق واضح للمضي قدما قبل وصول فلاديمير زيلينسكي".وشارك في هذا الحدث 83 وفدا.اقرأ أيضا: الخارجية السويسرية: لن يحل السلام في أوكرانيا قبل أن تقول روسيا كلمتهااقرأ أيضا: على الرغم من طلب أوكرانيا لها... أستراليا ترسل مروحيات إلى مكب النفايات

https://sputnikarabic.ae/20240115/الرئاسة-التركية-تطلب-من-البرلمان-تمديد-مهمة-القوات-البحرية-في-خليج-عدن-1085006298.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رجب طيب أردوغان, العالم, منتدى دافوس, العدوان الإسرائيلي على غزة