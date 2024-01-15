https://sputnikarabic.ae/20240115/أنصار-الله-لـسبوتنيك-نتبنى-عملية-استهداف-السفينة-الأمريكية-1085022756.html
"أنصار الله" لـ"سبوتنيك": نتبنى عملية استهداف السفينة الأمريكية
"أنصار الله" لـ"سبوتنيك": نتبنى عملية استهداف السفينة الأمريكية
قال نصر الدين عامر، نائب رئيس الهيئة الإعلامية لـ "أنصار الله"، في تصريح لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن الحركة تتبنى عملية استهداف ناقلة النفط الأمريكية في... 15.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-15T18:24+0000
2024-01-15T18:24+0000
2024-01-15T18:24+0000
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وأشار عامر الى أن اليمن مستمر في دعم الشعب الفلسطيني واستهداف السفن الإسرائيلية، وردا على العدوان الأمريكي باتت السفن الأمريكية أيضا مستهدفة لذلك تم استهداف ناقلة نفط أمريكية.وأكدت القيادة المركزية الأمريكية في بيان، اليوم الاثنين، أن صاروخا أُطلق من الأراضي الخاضعة لسيطرة حركة "أنصار الله" شمالي اليمن، أصاب سفينة حاويات أمريكية في البحر الأحمر، ولم ترِد أنباء عن وقوع إصابات جراء الهجوم.وبحسب البيان، لم يُبلغ طاقم السفينة عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة، وواصلت سفينة الحاويات إبحارها وفق المسار.وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنت "أنصار الله" في اليمن أن "هجماتها في البحر الأحمر ستستمر".وقال المتحدث باسم "أنصار الله"، محمد عبد السلام، في تصريحات صحفية، إن "موقف اليمن من أحداث فلسطين والعدوان على غزة لم يتغير ولن يتغير، لا بعد الضربة الأمريكية ولا بعد التهديدات".اقرأ أيضا: "أنصار الله": موقفنا لم ولن يتغير بعد الضربة الأمريكية والتهديداتاقرأ أيضا: الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا تشنان هجوما واسع النطاق على اليمن
https://sputnikarabic.ae/20240115/إيران-أنصار-الله-ستواصل-ضرب-السفن-في-البحر-طالما-الحرب-مستمرة-على-قطاع-غزة-1085021115.html
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أنصار الله, أخبار البحر الأحمر, العالم العربي, العالم
أنصار الله, أخبار البحر الأحمر, العالم العربي, العالم
"أنصار الله" لـ"سبوتنيك": نتبنى عملية استهداف السفينة الأمريكية
قال نصر الدين عامر، نائب رئيس الهيئة الإعلامية لـ "أنصار الله"، في تصريح لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن الحركة تتبنى عملية استهداف ناقلة النفط الأمريكية في البحر الأحمر، وسيصدر بيان بعد قليل بالتفاصيل.
وأشار عامر الى أن اليمن مستمر في دعم الشعب الفلسطيني واستهداف السفن الإسرائيلية، وردا على العدوان الأمريكي باتت السفن الأمريكية أيضا مستهدفة لذلك تم استهداف ناقلة نفط أمريكية.
ولفت عامر إلى أن واشنطن على وشك فقدان أمنها الملاحي في البحر الأحمر هي وبريطانيا بسبب العدوان على اليمن، وعمليات اليمن ستتوسع.
وختم عامر بأن اليمن على استعداد لتوسيع إطار المعركة مع الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة.
وأكدت القيادة المركزية الأمريكية في بيان، اليوم الاثنين، أن صاروخا أُطلق من الأراضي الخاضعة لسيطرة حركة "أنصار الله" شمالي اليمن، أصاب سفينة حاويات أمريكية في البحر الأحمر
، ولم ترِد أنباء عن وقوع إصابات جراء الهجوم.
وبحسب البيان، لم يُبلغ طاقم السفينة عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة، وواصلت سفينة الحاويات إبحارها وفق المسار.
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنت "أنصار الله" في اليمن أن "هجماتها في البحر الأحمر ستستمر".
وقال المتحدث باسم "أنصار الله"، محمد عبد السلام، في تصريحات صحفية
، إن "موقف اليمن من أحداث فلسطين والعدوان على غزة لم يتغير ولن يتغير، لا بعد الضربة الأمريكية ولا بعد التهديدات".