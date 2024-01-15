https://sputnikarabic.ae/20240115/إيران-أنصار-الله-ستواصل-ضرب-السفن-في-البحر-طالما-الحرب-مستمرة-على-قطاع-غزة-1085021115.html

إيران: "أنصار الله" ستواصل ضرب السفن في البحر طالما الحرب مستمرة على قطاع غزة

إيران: "أنصار الله" ستواصل ضرب السفن في البحر طالما الحرب مستمرة على قطاع غزة

حذر وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الاثنين، "الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا من استمرار الاعتداءات على اليمن". 15.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-15T17:49+0000

2024-01-15T17:49+0000

2024-01-15T17:49+0000

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وقال عبد اللهيان، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الهندي سوبرامانیام جایشانكار: "إيران أكدت دائما على تجنب تصعيد الحرب وضرورة ضمان أمن الملاحة والشحن"، مشيرًا إلى أن هذا الموضوع تؤكد عليه الحكومة الإيرانية في علاقات الصداقة التي تربطها بحكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء، حسب وكالة "فارس" الإيرانية. ولفت إلى أن "أحد كبار مسؤولي أنصار الله قال، خلال زيارته إلى طهران قبل أسبوعين، إن صنعاء لن تسبب أي اضطراب في طريق الأمن البحري، لكن موقفها هو أنه طالما استمرت الإبادة الجماعية في غزة سيعملون على منع حركة السفن الإسرائيلية أو التي تبحر نحو الموانئ الإسرائيلية".وأكد عبد اللهيان أن "إيران تدعم بقوة أمن الملاحة البحرية في المنطقة"، مضيفا: "نحذر أمريكا وبريطانيا بوقف الحرب على اليمن فورًا، ونحذر أمريكا والكيان الإسرائيلي بوقف الحرب والإبادة الجماعية ضد غزة، الحل لن يكون عسكريًا أبدا".وكان المتحدث باسم "أنصار الله"، محمد عبد السلام، قد قال في تصريحات صحفية، إن "موقف اليمن من أحداث فلسطين والعدوان على غزة لم يتغير ولن يتغير لا بعد الضربة الأمريكية ولا بعد التهديدات".وأضاف عبد السلام أن "‏طلبنا هو إنهاء العدوان في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية من غذاء ودواء إلى قطاع غزة في الشمال وفي الجنوب"، مؤكدًا أن الحركة تواصلت مع المجتمع الدولي وأن المباحثات مستمرة لتوضيح الموقف.وشدد مؤكدًا أن "السفن الملاحية في البحرين الأحمر والعربي آمنة لكل السفن في العالم باستثناء السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى إسرائيل، وأن الحركة لا تريد التصعيد"، متهمًا أمريكا وبريطانيا بعسكرة البحر الأحمر وملئه بالبوارج والفرقاطات والقطع العسكرية.وأعلنت شركة الأمن البحري البريطانية "أمبري"، في وقت سابق اليوم، أن "سفينة تجارية أصيبت بصاروخ قبالة سواحل اليمن".وذكرت الوكالة أن "شركة الأمن البحري البريطانية "أمبري" أعلنت أن ناقلة بضائع مملوكة للولايات المتحدة الأمريكية وترفع علم جزر مارشال أصيبت بصاروخ قرب مدينة عدن اليمنية".وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا، يومي الجمعة والسبت، هجوما واسعا على مدن يمنية عدة استهدف مواقع تابعة لحركة "أنصار الله"، ردا على الهجمات المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر.وأعلن البنتاغون أن سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفا تابعا لـ"أنصار الله" اليمنية واستخدمت أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.وبحسب البنتاغون، تعرضت مراكز القيادة والتحكم ومستودعات الذخيرة ومنشآت الإنتاج والرادارات التابعة لـ"أنصار الله" للهجوم.وصرّح مصدر في السلطة المحلية لوكالة "سبوتنيك"، بأن "الطيران الأمريكي والبريطاني، يعاود قصف العاصمة صنعاء وسط اليمن بغارة على قاعدة الديلمي الجوية، شمالي صنعاء".وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت "أنصار الله" استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردا على الحرب الدائرة في قطاع غزة، بينما أعلنت الولايات المتحدة تشكيل تحالف دولي للتصدي لهجمات "أنصار الله" في البحر الأحمر.وأعلنت "أنصار الله"، في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، "بدء اتخاذ إجراءات عملية للتعامل المناسب مع أيّ سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر"، مشددة على "أن العمليات ضد إسرائيل لن تتوقف حتى يتوقف عدوانها على غزة"، المستمر من الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حتى الـ13 من يناير/كانون الثاني الجاري (اليوم رقم 99 للحرب على غزة)، عن مقتل أكثر من 24 ألف و700 قتيل ونحو 60 ألف مصاب، إضافة إلى نحو 7 آلاف مفقود، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

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