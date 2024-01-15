https://sputnikarabic.ae/20240115/بعدما-أنهى-المكالمة-غاضبا-بايدن-لم-يتحدث-مع-نتنياهو-منذ-20-يوما-1085006466.html

بعدما أنهى المكالمة غاضبا... بايدن لم يتحدث مع نتنياهو منذ 20 يوما

بعدما أنهى المكالمة غاضبا... بايدن لم يتحدث مع نتنياهو منذ 20 يوما

لم يتحدث الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، منذ نحو 20 يوما، وذلك في أعقاب مكالمة هاتفية متوترة بينهما في 23 ديسمبر/ كانون... 15.01.2024, سبوتنيك عربي

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وذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي أن بايدن أنهى المكالمة مع نتنياهو قائلا: "المحادثة انتهت"، وأغلق الخط بعدها حيث رفض نتنياهو طلب الرئيس الأمريكي بأن تفرج إسرائيل عن عائدات الضرائب الفلسطينية التي تحتجزها.وتأتي فترة الصمت بين الزعيمين على عكس عادتهما منذ اشتعال الحرب في قطاع غزة، حيث كانا يتحدثان كل يومين تقريبا في الشهرين الأولين من الحرب.من جانبه، حاول المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، التقليل من أهمية خفض وتيرة الاتصالات بين بايدن ونتنياهو، وقال للصحفيين يوم الأربعاء الماضي إن هذا الوضع "لا ينم عن أي شيء" عن حالة العلاقة بينهما.وأشار الموقع إلى أن السبب الرئيسي لإحباط بايدن هو رفض نتنياهو للاستجابة لعدد من الطلبات التي تمثل أولويات للولايات المتحدة، وبالإضافة إلى مسألة عائدات الضرائب، يعتقد بايدن ومستشاروه أن إسرائيل لا تفعل ما يكفي للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.كما تشعر الإدارة الأمريكية بالإحباط بسبب عدم رغبة نتنياهو في مناقشة خطط ما بعد الحرب بجدية، وكذلك رفضه للخطة الأمريكية الخاصة بإصلاح السلطة الفلسطينية ليكون لها دور في مرحلة ما بعد "حماس" في غزة، بحسب ما ذكر الموقع.وتابع أن المسؤولين الأمريكيين يشعرون الآن بقلق متزايد من أن إسرائيل لن تفي بجدولها الزمني للانتقال إلى عمليات منخفضة الكثافة في غزة بحلول نهاية يناير/ كانون الثاني، استنادا إلى الوضع الحالي في غزة، وخاصة في مدينة خان يونس جنوب القطاع.وأشار الموقع إلى أنه إذا لم تخفض إسرائيل عملياتها في غزة بشكل كبير، فمن المرجح أن يصعب على بايدن الحفاظ على المستوى نفسه من الدعم للحملة العسكرية الإسرائيلية.وكان وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قد رفض، قبل عدة أيام، طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن الإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية.وقال سموتريتش عبر حسابه الرسمي في موقع "إكس": "لدينا الكثير من الاحترام للولايات المتحدة... أفضل حليف لنا في العالم... وللرئيس بايدن، وهو صديق حقيقي لإسرائيل". وأضاف الوزير الإسرئيلي: "لكننا لن نضع مصيرنا أبدا في أيدي الأجانب".وتابع: "طالما أنني وزير المال، فلن يذهب شيكل واحد إلى الإرهابيين النازيين في غزة"، حسب قوله.وأفادت تقارير نقلا عن مسؤولين أمريكيين، بأن بايدن يشعر بإحباط متزايد من قرار إسرائيل حجب أموال الضرائب في أعقاب هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول، ودفع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى حل المشكلة.

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