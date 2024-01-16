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https://sputnikarabic.ae/20240116/تصويت-هل-فشل-البنتاغون-في-لي-ذراع-أنصار-الله-عند-أهم-بوابة-بحرية-في-العالم-1085058553.html
تصويت... هل فشل "البنتاغون" في لي ذراع "أنصار الله" عند أهم بوابة بحرية في العالم
تصويت... هل فشل "البنتاغون" في لي ذراع "أنصار الله" عند أهم بوابة بحرية في العالم
تصاعدت في الفترة الأخيرة حدة التوترات في البحر الأحمر على خلفية استهداف جماعة "أنصار الله" للسفن التجارية المتوجهة للموانئ الإسرائيلية، ما دفع الولايات المتحدة... 16.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-16T13:24+0000
2024-01-16T13:25+0000
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وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا، يومي الجمعة والسبت، هجوما واسعا على مدن يمنية عدة استهدف مواقع تابعة لـ "أنصار الله"، ردا على الهجمات المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر.وأعلن البنتاغون أن سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفا تابعا لـ"أنصار الله" اليمنية واستخدمت أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.وبحسب البنتاغون، تعرضت مراكز القيادة والتحكم ومستودعات الذخيرة ومنشآت الإنتاج والرادارات التابعة لـ"أنصار الله" للهجوم.وقالت "أنصار الله" إن الضربات الأمريكية البريطانية في اليمن، التي استهدفت أحدثها قاعدة "الديلمي" الجوية شمال العاصمة صنعاء، لم يكن لها تأثير يذكر وأنها ستواصل استهداف السفن التي لها علاقة بإسرائيل في البحر الأحمر، بحسب قولها.تصويت... هل تستطيع محكمة العدل الدولية وقف الحرب الإسرائيلية على غزة؟تصويت... هل يستحق نجوم الكرة والمدربون أجرا "خياليا" في كوكب مأزوم؟
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أنصار الله, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, استطلاعات الرأي, опросы, العالم العربي, طوفان الأقصى
أنصار الله, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, استطلاعات الرأي, опросы, العالم العربي, طوفان الأقصى

تصويت... هل فشل "البنتاغون" في لي ذراع "أنصار الله" عند أهم بوابة بحرية في العالم

13:24 GMT 16.01.2024 (تم التحديث: 13:25 GMT 16.01.2024)
© AP Photoجماعة أنصار الله اليمنية
جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2024
© AP Photo
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تصاعدت في الفترة الأخيرة حدة التوترات في البحر الأحمر على خلفية استهداف جماعة "أنصار الله" للسفن التجارية المتوجهة للموانئ الإسرائيلية، ما دفع الولايات المتحدة لتشكيل تحالف دولي يضم 10 دول بهدف القضاء على الحركة.
وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا، يومي الجمعة والسبت، هجوما واسعا على مدن يمنية عدة استهدف مواقع تابعة لـ "أنصار الله"، ردا على الهجمات المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر.
وأعلن البنتاغون أن سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفا تابعا لـ"أنصار الله" اليمنية واستخدمت أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.
وبحسب البنتاغون، تعرضت مراكز القيادة والتحكم ومستودعات الذخيرة ومنشآت الإنتاج والرادارات التابعة لـ"أنصار الله" للهجوم.
وقالت "أنصار الله" إن الضربات الأمريكية البريطانية في اليمن، التي استهدفت أحدثها قاعدة "الديلمي" الجوية شمال العاصمة صنعاء، لم يكن لها تأثير يذكر وأنها ستواصل استهداف السفن التي لها علاقة بإسرائيل في البحر الأحمر، بحسب قولها.
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