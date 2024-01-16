https://sputnikarabic.ae/20240116/خبير-عسكري-لـسبوتنيك-أمريكا-أعادت-إحياء-داعش-وإيران-قامت-بالرد-المناسب-1085058786.html

خبير عسكري لـ"سبوتنيك": أمريكا أعادت إحياء "داعش".. وإيران قامت بالرد المناسب

خبير عسكري لـ"سبوتنيك": أمريكا أعادت إحياء "داعش".. وإيران قامت بالرد المناسب

أكد اللواء المتقاعد الدكتور حسن حسن، اليوم الثلاثاء، أن ما يحصل في المنطقة برمتها مرتبط بعضه ببعض، ولا يمكن فصل جبهة عن الثانية، خاصة وأن تنظيم "داعش"... 16.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-16T13:39+0000

2024-01-16T13:39+0000

2024-01-16T13:39+0000

تنظيم داعش الإرهابي

الولايات المتحدة الأمريكية

اسرائيل

العالم

العراق

العالم العربي

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وأوضح اللواء حسن، خلال حديثه لإذاعة "سبوتنيك"، أن استهدافات داعش ازدادت مؤخرًا، فضلاً عن ازدياد التصعيد التركي ومعه الأمريكي في المنطقة، ولا يمكن النظر إلى ما يحدث إلا عبر لوحة متكاملة الأركان، وهو أمر استدعى ردًا يتناسب مع الخروقات التي قاموا بها، وهو تمامًا ما قامت به إيران عبر استهدافها المقرات الخاصة بـ"داعش" وإسرائيل التي ترعى التنظيم الإرهابي وأيضا الولايات المتحدة التي تحتل مناطق في المنطقة.وأرادت إيران، كما يرى الخبير العسكري، إرسال رسالة إلى الولايات المتحدة مفادها أن لكل فعل ردة فعل تناسبه في القوة أو تفوقه أحيانا إذا كان الخطر سيتعاظم، دون أن تسمح لنفسها، والحديث هنا عن أمريكا، بأن تبقى تصرفاته دون رادع خاصة بعد دعمها المطلق لإسرائيل، مشددًا على أنه ألا يحق لأحد أن يظن أنه قادر على إشعال جبهة دون أخرى، فلا يمكن إشعال غزة دون أن ترد العراق واليمن وجنوب لبنان، وهو ما تواجهه اليوم أمريكا.وقالت الخارجية العراقية، في بيان لها، إن "جمهورية العراق أعربت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الذي تعرضت له عدد من المناطق في أربيل، وأدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين وتسبب بأضرار بالممتلكات العامة والخاصة"، حسب وكالة الأنباء العراقية "واع".وأكدت وزارة الخارجية العراقية، في وقت سابق اليوم، أنها "ستتخذ الإجراءات القانونية كافة تجاهه بضمنها تقديم شكوى إلى مجلس الأمن"، مشيرةً إلى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قرر تشكيل لجنة برئاسة مستشار الأمن الوطني للتحقيق في الهجوم وجمع المعلومات لدعم موقف الحكومة دوليًا وتقديم الأدلة والمعلومات الدقيقة".وأعلن مجلس أمن كردستان العراق، في وقت سابق، مقتل 4 مدنيين وإصابة 6 آخرين بجروح إثر قصف إيراني استهدف العديد من المناطق في محافظة أربيل شمالي البلاد.وأعلن الحرس الثوري الإيراني قصفه بالصواريخ الباليستية مقرًا تابعًا للموساد الإسرائيلي، في إقليم كردستان العراق.

https://sputnikarabic.ae/20240116/رئيس-مركز-التفكير-السياسي-الضربات-على-أربيل-لن-تؤثر-على-العلاقات-العراقية-الإيرانية-1085058407.html

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تنظيم داعش الإرهابي, الولايات المتحدة الأمريكية, اسرائيل, العالم, العراق, العالم العربي