https://sputnikarabic.ae/20240116/من-يملك-أضخم-قوة-غواصات-نووية-وتقليدية-في-2024-1085073995.html

من يملك أضخم قوة غواصات نووية وتقليدية في 2024؟

من يملك أضخم قوة غواصات نووية وتقليدية في 2024؟

تمثل الغواصات أحد أخطر الأسلحة التي صنعها البشر وأكثرها تطورًا وأعلاها ثمنًا، ولهذه الأسباب، فإن عدد الجيوش التي تملكها لا يتجاوز 43 جيشًا من أصل 145 جيشًا حول... 16.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-16T20:49+0000

2024-01-16T20:49+0000

2024-01-16T20:49+0000

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ومن بين الـ43 جيشًا التي تملك الغواصات، لا يوجد سوى 10 جيوش فقط يمتلك كل منها أكثر من 10 غواصات، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2024.وبحسب إحصائيات الموقع، فإن أضخم 5 أساطيل غواصات في العالم تملكها روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والصين وكوريا الشمالية واليابان، ويصل إجمالي غواصاتها إلى 248 غواصة.ومن بين الدول الـ5، توجد 3 دول فقط تملك معًا 190 غواصة، وهي روسيا والولايات المتحدة والصين، وكل منها يملك أكثر من 60 غواصة.وفيما يلي ترتيب أضخم 10 أساطيل غواصات في العالم وعدد ما يملك كل منها:وبينما تقتصر قوة بعض الأساطيل على الغواصات التقليدية، فإن أسطول الغواصات الروسي يتكون من مجموعة متنوعة من الغواصات النووية والتقليدية، التي تمنحه قدرة غير محدودة على العمل في المياه الإقليمية وأعالي البحار بكفاءة عالية.فبينما تكون الغواصات التقليدية التي تعمل بالديزل مناسبة للعمل قرب الشواطئ وقرب سطح الماء بفضل انخفاض نسبة الضوضاء الناتجة عن تشغيل محركاتها، فإن الغواصات النووية تقوم بتنفيذ مهام طويلة الأمد في المياه المفتوحة التي تتطلب وجودها لفترات كبيرة دون الحاجة إلى العودة إلى موانئها أو حتى الطفو فوق سطح الماء.ورغم القدرة المحدودة للغواصات التقليدية مقارنة بالغواصات النووية، فإن إحدى غواصات الديزل الكهربائية الروسية تمكنت من الغوص في أعماق البحار داخل منطقة التدريب البحري في بحر اليابان، حسب بيان أسطول المحيط الهادئ الروسي، الذي أوضح أن الغواصة وصلت إلى عمق 200 متر تحت سطح الماء.ولفت البيان إلى أن الطاقم قام بفحص تشغيل جميع أنظمة وآليات الغواصة، ووضع خوارزميات لتشغيلها على أعماق كبيرة، إضافة إلى تحديد طرق مختلفة للصعود على السطح.يذكر أن قوة الغواصات الروسية كانت تصنف في المرتبة الثانية عالميًا في 2023، حسب إحصائيات الموقع للعام الماضي، ما يعني أنها حققت تفوقًا كبيرًا باحتلالها المرتبة الأولى عالميًا في 2024.وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مراسم رفع العلم الروسي على الغواصتين النوويتين "كراسنويارسك" و"الإمبراطور ألكسندر الثالث"، وقال إنهما ستدخلان قريبًا الخدمة ضمن أسطول المحيط الهادئ.

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