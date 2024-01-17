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أمير الكويت يصدر مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد السالم الصباح
أمير الكويت يصدر مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد السالم الصباح
أصدر أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء، مرسوما أميريا بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ محمد صباح السالم الصباح، والتي تضم 13... 17.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-17T09:00+0000
2024-01-17T09:00+0000
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وتضمّن المرسوم، الذي نشرته وكالة الأنباء الكويتية، تعيين فهد يوسف السعود الصباح نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للدفاع ووزيرا للداخلية بالوكالة، وعبد الله علي عبد الله اليحيى وزيرا للخارجية.وعيّن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الأسبوع الماضي، الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيسا للوزراء.وبذلك يكون الشيخ محمد صباح السالم الصباح أول رئيس للوزراء في عهد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الذي تولى مقاليد البلاد في 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ليكون الأمير السابع عشر للبلاد.وعُيّن ولي عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أميرًا للبلاد، إثر وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.وتوفي أمير دولة الكويت، الشهر الماضي، عن عمر ناهز 86 عامًا، حسبما أعلن الديوان الأميري الكويتي. وأُعلن الحداد في الكويت وتنكيس الأعلام مدة 40 يومًا، وتعطيل الدوائر الحكومية 3 أيام.وتعرّض أمير الكويت قبلها بأسبوعين، لوعكة صحية طارئة، نُقل على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء فحوصات طبية.يذكر أن أمير الكويت كان قد فوّض، في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، ولي العهد بممارسة بعض المهام الدستورية لأمير البلاد، والتي ينوب عنه فيها خاصة خلال فترات المرض.
https://sputnikarabic.ae/20240104/أمير-الكويت-يعين-الشيخ-محمد-صباح-السالم-الصباح-رئيسا-لمجلس-الوزراء-1084697233.html
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الكويت, أخبار الكويت اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

أمير الكويت يصدر مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد السالم الصباح

09:00 GMT 17.01.2024
© AFP 2023 / YASSER AL-ZAYYATولي العهد ونائب أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، يلقي كلمة خلال حفل افتتاح الدورة البرلمانية السابعة عشرة في مجلس الأمة الكويتي، 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2022
ولي العهد ونائب أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، يلقي كلمة خلال حفل افتتاح الدورة البرلمانية السابعة عشرة في مجلس الأمة الكويتي، 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2024
© AFP 2023 / YASSER AL-ZAYYAT
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أصدر أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء، مرسوما أميريا بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ محمد صباح السالم الصباح، والتي تضم 13 وزيرا.
وتضمّن المرسوم، الذي نشرته وكالة الأنباء الكويتية، تعيين فهد يوسف السعود الصباح نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للدفاع ووزيرا للداخلية بالوكالة، وعبد الله علي عبد الله اليحيى وزيرا للخارجية.
وعيّن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الأسبوع الماضي، الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيسا للوزراء.
ولي عهد دولة الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح في القمة العربية الـ 32 بجدة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2024
أمير الكويت يعين الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيسا لمجلس الوزراء
4 يناير, 11:51 GMT
وبذلك يكون الشيخ محمد صباح السالم الصباح أول رئيس للوزراء في عهد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الذي تولى مقاليد البلاد في 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ليكون الأمير السابع عشر للبلاد.
وعُيّن ولي عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أميرًا للبلاد، إثر وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
وتوفي أمير دولة الكويت، الشهر الماضي، عن عمر ناهز 86 عامًا، حسبما أعلن الديوان الأميري الكويتي. وأُعلن الحداد في الكويت وتنكيس الأعلام مدة 40 يومًا، وتعطيل الدوائر الحكومية 3 أيام.
وتعرّض أمير الكويت قبلها بأسبوعين، لوعكة صحية طارئة، نُقل على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء فحوصات طبية.
يذكر أن أمير الكويت كان قد فوّض، في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، ولي العهد بممارسة بعض المهام الدستورية لأمير البلاد، والتي ينوب عنه فيها خاصة خلال فترات المرض.
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