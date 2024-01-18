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وزير الخارجية الروسي يعقد مؤتمرا صحافيا في موسكو
https://sputnikarabic.ae/20240118/طهران-تستدعي-القائم-بالأعمال-الباكستاني-لديها-بعد-ضربات-جوية-باكستانية-داخل-إيران-1085130261.html
طهران تستدعي القائم بالأعمال الباكستاني لديها بعد ضربات جوية باكستانية داخل إيران
طهران تستدعي القائم بالأعمال الباكستاني لديها بعد ضربات جوية باكستانية داخل إيران
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، استدعاء القائم بالأعمال الباكستاني لدى طهران، لتقديم إيضاحات حول الهجوم الذي انطلق من الأراضي الباكستانية واستهدف... 18.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-18T09:22+0000
2024-01-18T09:22+0000
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وندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، بالهجوم الباكستاني، مؤكدا أنه "تم إبلاغ الاحتجاج الرسمي إلى الحكومة الباكستانية وطلبنا إيضاحا فوريا من في هذا المجال"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية - "إرنا".وأعلن مسؤول استخباري باكستاني بارز، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن الجيش الباكستاني شن ضربات جوية داخل الأراضي الإيرانية استهدفت "مجموعات مسلحة مناهضة لباكستان".وتظهر محافظة سيستان وبلوشستان، الواقعة جنوب شرقي إيران على الحدود مع أفغانستان وباكستان، في الأخبار الإيرانية المتعلقة بمقتل عناصر من قوات حرس الحدود.في منتصف ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، وقع هجوم إرهابي في منطقة راسك في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 12 ضابط شرطة وإصابة 7 أشخاص آخرين.وأعلنت جماعة "جيش العدل"، المعترف بها في إيران جماعة إرهابية، مسؤوليتها عن الهجوم.وأعلنت السلطات الإيرانية، في وقت سابق، وقوع هجوم على مقر قيادة الشرطة في مدينة راسك في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، أودى بحياة 12 شرطيا.وحسب وكالة "أنباء فارس"، قال المدعي العام في المحافظة إن "مسلحين شنوا هجوما على مقر قوى الأمن في مدينة راسك، ما أودى بحياة 12 شرطيًا وإصابة 7 آخرين، خلال تصديهم للهجوم".وأفادت الوكالة بأن قوات الأمن تمكنت من قتل وإصابة عدد من المسلحين، الذين شنوا الهجوم، فيما لاذ بعضهم بالفرار.وأوضحت الوكالة، نقلا عن قوات الأمن الإيرانية، أن "الوضع الآن بات تحت السيطرة".
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إيران, أخبار إيران, باكستان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

طهران تستدعي القائم بالأعمال الباكستاني لديها بعد ضربات جوية باكستانية داخل إيران

09:22 GMT 18.01.2024
© Sputnik . Sipoالخارجية الإيرانية
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2024
© Sputnik . Sipo
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أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، استدعاء القائم بالأعمال الباكستاني لدى طهران، لتقديم إيضاحات حول الهجوم الذي انطلق من الأراضي الباكستانية واستهدف قرية حدودية بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران.
وندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، بالهجوم الباكستاني، مؤكدا أنه "تم إبلاغ الاحتجاج الرسمي إلى الحكومة الباكستانية وطلبنا إيضاحا فوريا من في هذا المجال"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية - "إرنا".
وأعلن مسؤول استخباري باكستاني بارز، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن الجيش الباكستاني شن ضربات جوية داخل الأراضي الإيرانية استهدفت "مجموعات مسلحة مناهضة لباكستان".
وتظهر محافظة سيستان وبلوشستان، الواقعة جنوب شرقي إيران على الحدود مع أفغانستان وباكستان، في الأخبار الإيرانية المتعلقة بمقتل عناصر من قوات حرس الحدود.
في منتصف ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، وقع هجوم إرهابي في منطقة راسك في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 12 ضابط شرطة وإصابة 7 أشخاص آخرين.
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وأعلنت جماعة "جيش العدل"، المعترف بها في إيران جماعة إرهابية، مسؤوليتها عن الهجوم.
وأعلنت السلطات الإيرانية، في وقت سابق، وقوع هجوم على مقر قيادة الشرطة في مدينة راسك في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، أودى بحياة 12 شرطيا.
وحسب وكالة "أنباء فارس"، قال المدعي العام في المحافظة إن "مسلحين شنوا هجوما على مقر قوى الأمن في مدينة راسك، ما أودى بحياة 12 شرطيًا وإصابة 7 آخرين، خلال تصديهم للهجوم".
وأفادت الوكالة بأن قوات الأمن تمكنت من قتل وإصابة عدد من المسلحين، الذين شنوا الهجوم، فيما لاذ بعضهم بالفرار.
وأوضحت الوكالة، نقلا عن قوات الأمن الإيرانية، أن "الوضع الآن بات تحت السيطرة".
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