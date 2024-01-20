https://sputnikarabic.ae/20240120/مصدر-القصف-الإسرائيلي-على-سوريا-قد-يكون-ردا-على-هجوم-إيران-على-منزل-تابع-للموساد-في-أربيل-1085203664.html

مصدر: القصف الإسرائيلي على سوريا قد يكون ردا على هجوم إيران على منزل تابع للموساد في أربيل

مصدر: القصف الإسرائيلي على سوريا قد يكون ردا على هجوم إيران على منزل تابع للموساد في أربيل

كشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، "تفاصيل الغارة الإسرائيلية التي استهدفت وحدة استخبارات للحرس الثوري الإيراني في العاصمة السورية دمشق". 20.01.2024, سبوتنيك عربي

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ونقل موقع "جاده إيران"، عن مصدر مطلع، قوله إن "مسؤولا في استخبارات الحرس الثوري في سوريا، ومعاونيه كانوا حاضرين في المبنى الذي قصف".وأكد المصدر أن "هذا الهجوم قد يكون ردا على هجوم الحرس الثوري الإيراني على منزل تابع للموساد في أربيل بإقليم كردستان العراق".وأفاد مراسل "سبوتنيك"، في وقت سابق من اليوم السبت، بسماع دوي انفجار غربي العاصمة السورية دمشق، مضيفا أن "المعلومات الأولية تشير إلى عدوان إسرائيلي استهدف بصاروخ موجه بناء سكنيا على الأطراف الغربية للعاصمة".وأشار مراسل سبوتنيك إلى نشوب حريق جراء الانفجار الذي ضرب بناء سكنيا في حي المزة/ فيلات غربية على الأطراف الغربية للعاصمة دمشق، وأضاف أن فرق الإطفاء والدفاع المدني توجهت إلى المكان وتعمل على إخماد الحريق وانتشال الضحايا.وتابع مراسل "سبوتنيك": "مقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف بناء سكنيا في منطقة المزة الغربية على أطراف العاصمة دمشق".وأكد عضو المكتب السياسي لـ"حركة الجهاد الإسلامي" إحسان عطايا، لـ"سبوتنيك" أنه "لا صحة لأنباء اغتيال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، أو القيادي أكرم العجوري، في دمشق".وأوضح مدير مشفى "المواساة"، الدكتور عصام الأمين، لـ"سبوتنيك"، بوصول حالة وفاة و3 إصابات بينهم امرأة يرجح أنهم من عائلة واحدة من سكان المنزل، الذي استهدفه القصف الإسرائيلي بدمشق.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، الاثنين الماضي، "قصفه بالصواريخ الباليستية مقرًا تابعًا للموساد الإسرائيلي في إقليم كردستان العراق، بالإضافة إلى استهداف مجموعات إرهابية".وردا على ذلك، استدعت وزارة الخارجية العراقية، القائم بالأعمال الإيراني في بغداد، أبو الفضل عزيزي، وسلمته مذكرة احتجاج.وقالت، في بيان لها، إن "المذكرة أعربت خلالها جمهورية العراق عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الذي تعرضت له عدد من المناطق في أربيل، وأدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين وتسبب بأضرار بالممتلكات العامة والخاصة"، حسب وكالة الأنباء العراقية.ووفقا للبيان، "أكدت بغداد على أن هذا الاعتداء انتهاك صارخ لسيادة جمهورية العراق ويتعارض بشدة مع مبادئ حسن الجوار والقانون الدولي ويهدد أمن المنطقة".

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