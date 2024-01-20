https://sputnikarabic.ae/20240120/الهدف-صعب-للغاية-الأسلحة-التي-يواجهها-الجيش-الروسي-1085198929.html

"الهدف صعب للغاية"... الأسلحة التي يواجهها الجيش الروسي

"الهدف صعب للغاية"... الأسلحة التي يواجهها الجيش الروسي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، لأول مرة عن اعتراض ناجح لصاروخين أمريكيي الصنع من طراز "أ دي إم-160بي إم أ إل دي" في منطقة العملية العسكرية الخاصة. 20.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-20T07:07+0000

2024-01-20T07:07+0000

2024-01-20T07:07+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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علاوة على ذلك، لم تبلغ الولايات المتحدة الأمريكية، رسميًا عن توريد الصواريخ من هذا الطراز إلى كييف. وتتحدث وكالة "سبوتنيك" في هذه المقالة عن الوسائل الغربية الأخرى لتدمير الطيران التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية.صاروخ للمحاكاة"أ دي إم-160بي إم أ إل دي" صاروخ مصغر يُطلق من الجو عبارة عن هجين من الصواريخ والطائرات المسيرة. يطلق من طائرة، ومع ذلك، فهو لا يحمل رأسًا حربيًا. في جوهره، هو "هدف كاذب"، وتتمثل مهمته الرئيسية في إجبار أنظمة الدفاع الجوي للعدو على الرد عليه والكشف عن موقعها.يقوم الصاروخ بالتشويش أو محاكاة طائرة مقاتلة أو العمل كهدف كاذب. تم تجهيز المنتج بنظام لمحاكاة المحطات الرادارية وترددات الميكروويف ولمحاكاة واقعية لأي مركبة بسرعة الصوت تقريبًا، بدءًا من الطائرة الشبح "إف-117" وحتى الطائرة الاستراتيجية "بي-52".أجنحة الصاروخ مطوية ما يجعله صغير الحجم. عند الإطلاق، يتم فتحه وتشغيل المحرك النفاث، يحافظ نظام الملاحة الذاتي المزود بنظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) على الصاروخ في مساره المبرمج. يمكن للطيار تغييره في أي وقت، حتى الإطلاق.يبلغ طول الصاروخ 2.84 متر ووزنه 115 كغ وقطره 40 سم، ويصل مدى الطيران إلى 920 كيلومترًا، ويكلف هذا الصاروخ أكثر من 300 ألف دولار، وهذا "الهدف الكاذب" الباهظ الثمن ربما يفسر حقيقة أن المدفعية الروسية المضادة للطائرات تصادف هذا الصاروخ بشكل نادر نسبيًا. تقوم القوات المسلحة الأوكرانية بحفظ الاحتياطيات المنقولة إليها واستخدامها فقط ضد الأهداف "الأكثر قيمة".مما لا شك فيه أن جهاز محاكاة الأهداف "إم أ إل دي" يحظى باهتمام كبير في صناعة الدفاع الروسية. من المؤكد أن الحطام الذي جمعته الوحداتالروسية تتم دراسته في معاهد بحثية سرية.وتستخدم روسيا أيضًا "الأفخاخ الخداعية" في الضربات الجوية، لكن دراسة هذا النموذج مفيدة دائمًا، وتلقى المتخصصون المحليون في منطقة العملية العسكرية الخاصة، مئات العينات من أسلحة "الناتو"، بما في ذلك مركبات المشاة القتالية "برادلي" و"سي في 90"، ومدافع الهاوتزر "إم777"، والدبابة ذات العجلات "أ إم إكس-10إر إس"، والمركبات المدرعة وأنظمة الصواريخ المضادة للدبابات والأسلحة الصغيرة المختلفة.الوسائل المضادة للرادارأ جي إم-88 "هارم" هو صاروخ يطلق من الجو مصمم لتدمير محطات الرادار لأنظمة الدفاع الجوي، وهذا ليس سلاحا جديدا، أضافته الولايات المتحدة إلى ترساناتها، في عام 1983، ليحل محل صاروخ أ جي إم-45 "شرايك"، الذي تم استخدامه في فيتنام."هارم" صاروخ موثوق ودقيق للغاية، استخدمه الطيران الأمريكي لتعطيل الرادارات الليبية والعراقية واليوغوسلافية.مبدأ التشغيل بسيط، يقوم الطيار بإطلاق صاروخ على المنطقة التقريبية لموقع الرادار، حيث يتم إرسال أهداف كاذبة مسبقًا، تتفاعل الذخيرة الذكية مع إشعاع الرادار وتوجه بدقة نحو الهدف. يتذكر الصاروخ إحداثيات الرادار ويستطيع ضربه حتى لو أطفأ العدو كل شيء. ولضمان إصابة الهدف، يتم إطلاق من ثلاثة إلى خمسة صواريخ.يبلغ مدى الطيران 150 كيلومترًا، ما يسمح بعدم الدخول إلى منطقة تغطية الدفاع الجوي الروسي.الذراع الطويلةقامت كييف بتعديل قاذفات الخطوط الأمامية "سو-24" لحمل صواريخ كروز البريطانية - الفرنسية "ستورم شادو"، وتم تسليم العشرات منها. مدى الصاروخين 300 كيلومتر، ومستوى طيرانهما منخفض للغاية مع تحديد التضاريس، وهما يقتربان من الهدف على ارتفاعات منخفضة للغاية، ولا يمكن لأنظمة الدفاع الجوي البعيدة المدى الوصول إليهما. لا يمكن اعتراض "ستورم شادو" إلا في الجزء الأخير من مساره، عندما يرتفع قبل الهجوم."القنابل الذكية"بالإضافة إلى الصواريخ، تم تزويد كييف بالقنابل الجوية "جدام"، ولكل منها أجنحة متصلة بالجزء الأوسط من الذخيرة، ووحدة ذيل يمكن التحكم فيها للمناورة. ويوجد أيضًا جهاز كمبيوتر مزود بمعدات الملاحة.تنتقل القنابل إلى الهدف باستخدام نظام توجيه ذاتي مقترن بجهاز استقبال "جي بي إس"، انحراف القنابل لا يزيد عن 11 مترا، اعتمادًا على تعديل القنبلة، يتراوح مدى القنبلة من 40 إلى 70 كيلومترًا، ويتم استخدام مقاتلة "سو-24" المعدلة كحاملة.القنابل القابلة للتعديل ليست المشكلة الأكبر بالنسبة للمدفعية الروسية المضادة للطائرات. وفقا للجيش الروسي، في البداية، عند النظر إلى قراءات المعدات، لم يتم التمكن من تحديد هوية هذا الهدف الصغير الحجم، وذو السرعة الأفقية المنخفضة، ولا يوجد أي توقيع حراري له، لكن المضادات الروسية تعلم بسرعة كيفية إسقاطها. وفي نهاية المطاف، يعد الهدف المنخفض السرعة على ارتفاعات عالية هدفًا سهلاً للصواريخ المضادة للطائرات.

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