https://sputnikarabic.ae/20240120/الولايات-المتحدة-تعلن-تحطم-إحدى-مسيراتها-في-العراق-1085203986.html

الولايات المتحدة تعلن تحطم إحدى مسيراتها في العراق

الولايات المتحدة تعلن تحطم إحدى مسيراتها في العراق

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم السبت، تحطم إحدى طائراتها العسكرية من دون طيار شمال العاصمة العراقية بغداد. 20.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-20T09:56+0000

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ونقلت صحيفة "نداء الوطن"، عن مسؤول أمريكي، قوله إن حادث تحطم المسيّرة وقع قرب قاعدة بلد الجوية في العراق، مشيرًا إلى أن "قوات الأمن العراقية استعادت الطائرة، دون تقارير عن وقوع إصابات، كما فتحت تحقيق في الواقعة".من ناحية أخرى، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" أنها أطلقت النار على طائرة أمريكية بلا طيار من طراز "إم كيو-9 ريبر".يأتي ذلك في أعقاب إعلان "المقاومة الإسلامية في العراق"، مساء الخميس الماضي، استهداف قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل شمالي العراق، بطائرات مسيرة.وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان لها: "استمرارًا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردًا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال قرب مطار أربيل شمال العراق بالطيران المسير"، وأضاف البيان: "تؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل العدو".وفي وقت سابق، أفاد مصدر في الجيش العراقي، بإسقاط طائرة مسيرة مفخخة كانت تستهدف مطار أربيل الدولي، قائلًا لوكالة "سبوتنيك" إن "طائرة مسيرة مفخخة كانت تستهدف مطار أربيل تم إسقاطها مساء اليوم قبل الوصول إلى المطار"، وغالبًا ما تتبنى فصائل عراقية مسلحة قصف القواعد الأمريكية في سوريا والعراق.ويأتي القصف ردًا على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أعلنت تلك الفصائل دعمها "للمقاومة الفلسطينية".يذكر أنه ينتشر في سوريا 28 موقعًا أمريكيًا منها 24 قاعدة عسكرية، و4 نقاط تواجُد تتعرض بشكل شبه يومي لهجمات صاروخية، منذ 17 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

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