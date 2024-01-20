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https://sputnikarabic.ae/20240120/قيادي-بحركة-حماس-أمامنا-فرصة-لنغير-التاريخ-ومطلبنا-إقامة-دولة-فلسطينية-مستقلة-ذات-سيادة-كاملة-1085225589.html
قيادي بحركة "حماس": أمامنا فرصة لنغير التاريخ ومطلبنا إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة
قيادي بحركة "حماس": أمامنا فرصة لنغير التاريخ ومطلبنا إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة
قال غازي حمد، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم السبت، إنه أمامنا فرصة لنغير التاريخ ومطلبنا إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة. 20.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-20T21:45+0000
2024-01-20T21:45+0000
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ونقلت وكالة شهاب، مساء اليوم السبت، عن غازي حمد، أنه توجد فرصة أمام الفصائل الفلسطينية كافة ليكون لديها موقف قوي ليفرض على المجتمع الدولي لإعادة حقوق الشعب الفلسطيني.ووجه القيادي بحركة حماس القول للسلطة الفلسطينية بأنه "في حال عرض أي إغراءات عليكم من العار التعاطي مع الموقف الأمريكي"، مضيفا أنه "يجب الخروج من وهم أن الأمريكان سيقدمون لكم دولة".وشدد الدكتور غازي حمد على أنه لدى حركة حماس مطلب واحد يتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة.وفي السياق نفسه، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم السبت، إن رفض بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، لإقامة دولة فلسطينية هو تحد سافر لمواقف الإدارة الأمريكية وجهودها لحل الصراع بين الطرفين.وذكرت صحيفة "الشروق" أن الخارجية الفلسطينية قد أصدرت بيانا جاء فيه أن الحرب الإسرائيلية الدائرة على قطاع غزة هي نتيجة مباشرة لغياب الإرادة الدولية التي يمكنها إجبار الحكومة الإسرائيلية على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية.وأشارت إلى أن الإرادة الدولية بإمكانها أيضا البدء في إجراءات إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، موضحة أن "التصعيد نتيجة لازدواجية معايير دولية بائسة تمكن مرتكبي الجرائم الإسرائيليين الإفلات المستمر من العقاب، ونتيجة مباشرة أيضا لإدارة مقيتة للصراع والغرق في معالجة بعض ظواهره بديلاً لحله في إطار عملية سلام ومفاوضات حقيقية وفقاً للمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية".ودعت الخارجية الفلسطينية في بيانها، الإدارة الأمريكية، إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية باعتبارها ضرورة استراتيجية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بشكل خاص والعالم بوجه عام، بهدف إجبار إسرائيل على التكيف مع هذا القرار والانصياع له بديلاً لإضاعة المزيد من الوقت.واعتبرت أن "حل القضية الفلسطينية وتحقيق أمن واستقرار المنطقة والعالم، يبدأ بشكل عملي ذو مصداقية بالاعتراف الأمريكي والدولي بالدولة الفلسطينية، بما في ذلك دعم الجهود الفلسطينية المبذولة لحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة".وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 25 ألف قتيل وأكثر من 62 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20240120/الخارجية-الفلسطينية-تطالب-الإدارة-الأمريكية-بالاعتراف-بـالدولة-الفلسطينية-1085217354.html
https://sputnikarabic.ae/20240120/الجيش-الإسرائيلي-يصل-إلى-نفق-كان-به-محتجزون-في-خان-يونس-صور-1085223083.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس

قيادي بحركة "حماس": أمامنا فرصة لنغير التاريخ ومطلبنا إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة

21:45 GMT 20.01.2024
© Sputnik . Joiعلم فلسطين
علم فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2024
© Sputnik . Joi
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قال غازي حمد، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم السبت، إنه أمامنا فرصة لنغير التاريخ ومطلبنا إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة.
ونقلت وكالة شهاب، مساء اليوم السبت، عن غازي حمد، أنه توجد فرصة أمام الفصائل الفلسطينية كافة ليكون لديها موقف قوي ليفرض على المجتمع الدولي لإعادة حقوق الشعب الفلسطيني.
ووجه القيادي بحركة حماس القول للسلطة الفلسطينية بأنه "في حال عرض أي إغراءات عليكم من العار التعاطي مع الموقف الأمريكي"، مضيفا أنه "يجب الخروج من وهم أن الأمريكان سيقدمون لكم دولة".
علم فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2024
الخارجية الفلسطينية تطالب الإدارة الأمريكية بالاعتراف بـ"الدولة الفلسطينية"
16:35 GMT
وشدد الدكتور غازي حمد على أنه لدى حركة حماس مطلب واحد يتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة.
وفي السياق نفسه، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم السبت، إن رفض بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، لإقامة دولة فلسطينية هو تحد سافر لمواقف الإدارة الأمريكية وجهودها لحل الصراع بين الطرفين.
وذكرت صحيفة "الشروق" أن الخارجية الفلسطينية قد أصدرت بيانا جاء فيه أن الحرب الإسرائيلية الدائرة على قطاع غزة هي نتيجة مباشرة لغياب الإرادة الدولية التي يمكنها إجبار الحكومة الإسرائيلية على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية.
وأشارت إلى أن الإرادة الدولية بإمكانها أيضا البدء في إجراءات إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، موضحة أن "التصعيد نتيجة لازدواجية معايير دولية بائسة تمكن مرتكبي الجرائم الإسرائيليين الإفلات المستمر من العقاب، ونتيجة مباشرة أيضا لإدارة مقيتة للصراع والغرق في معالجة بعض ظواهره بديلاً لحله في إطار عملية سلام ومفاوضات حقيقية وفقاً للمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية".
ودعت الخارجية الفلسطينية في بيانها، الإدارة الأمريكية، إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية باعتبارها ضرورة استراتيجية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بشكل خاص والعالم بوجه عام، بهدف إجبار إسرائيل على التكيف مع هذا القرار والانصياع له بديلاً لإضاعة المزيد من الوقت.
واعتبرت أن "حل القضية الفلسطينية وتحقيق أمن واستقرار المنطقة والعالم، يبدأ بشكل عملي ذو مصداقية بالاعتراف الأمريكي والدولي بالدولة الفلسطينية، بما في ذلك دعم الجهود الفلسطينية المبذولة لحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة".
جندي يقف في ما يقول الجيش الإسرائيلي إنه نفق حفره مقاتلو حماس داخل مجمع مستشفى الشفاء في مدينة غزة شمال قطاع غزة، وسط معارك مستمرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية المسلحة ، في 22 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2024
الجيش الإسرائيلي يصل إلى نفق كان به محتجزون في خان يونس.. صور
19:59 GMT
وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 25 ألف قتيل وأكثر من 62 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
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