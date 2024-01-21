https://sputnikarabic.ae/20240121/وزير-الزراعة-اللبناني-القصف-الإسرائيلي-دمر-نحو-800-هكتار-من-أراضي-الجنوب-1085250629.html

وزير الزراعة اللبناني: القصف الإسرائيلي دمر نحو 800 هكتار من أراضي الجنوب

وزير الزراعة اللبناني: القصف الإسرائيلي دمر نحو 800 هكتار من أراضي الجنوب

قال وزير الزراعة اللبناني، عباس الحاج حسن، إن الجيش الإسرائيلي دمر نحو 800 هكتار من الأراضي الزراعية في جنوب لبنان بفعل ضرباته التي بدأت في أكتوبر/ تشرين الأول... 21.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-21T17:10+0000

2024-01-21T17:10+0000

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وأضاف الوزير خلال حديثه لـ"سبوتنيك" أن "الجيش الإسرائيلي أحرق كذلك أكثر من 200 هكتار في جنوب لبنان، فيما يتم تسجيل أضرار إضافية كل يوم".ولفت حسن إلى أن الغارات الإسرائيلية دمرت أكثر من 50 ألف شجرة زيتون، عمر بعضها 300 عام، مضيفا أن الآلاف من الماشية، بما في ذلك الأغنام والماعز والأبقار، نفقت.وقال الوزير: "في هذه المرحلة، من المستحيل تقديم أرقام دقيقة حول حجم الأضرار، حيث يتواصل القصف الإسرائيلي بشكل يومي".وتدهور الوضع في جنوب لبنان بعد بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، حيث يتبادل الجيش الإسرائيلي ومقاتلو "حزب الله" اللبناني إطلاق النار بانتظام في المناطق الواقعة على طول الحدود. وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 25 ألف قتيل وأكثر من 62 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20240121/حزب-الله-يعلن-استهداف-مستوطنة-أفيفيم-ردا-على-قصف-إسرائيلي-طال-مدنيين-جنوبي-لبنان-1085250408.html

https://sputnikarabic.ae/20240121/لبنان--حزب-الله-يقصف-3-أهداف-للجيش-الإسرائيلي-بالقرب-من-الحدود-1085228126.html

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