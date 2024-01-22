https://sputnikarabic.ae/20240122/خبير-عسكري-لـسبوتنيك-ما-فعلته-أمريكا-في-العراق-وأفغانستان-يستحيل-تكراره-في-اليمن-1085302696.html

خبير عسكري لـ"سبوتنيك": ما فعلته أمريكا في العراق وأفغانستان يستحيل تكراره في اليمن

خبير عسكري لـ"سبوتنيك": ما فعلته أمريكا في العراق وأفغانستان يستحيل تكراره في اليمن

أكد اللواء عبد الله الجفري، الخبير العسكري والاستراتيجي اليمني في صنعاء، أن "موقع اليمن الجغرافي يمكّنه من توجيه ضربات موجعة لأمريكا لأننا نعرف نقاط ضعف واشنطن... 22.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-22T19:25+0000

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وقال الجفري، في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إن هناك فرقا كبيرا جدا بين ما يحدث اليوم من هجمات "أمريكية - بريطانية" على اليمن وبين ما حدث مع العراق وأفغانستان قبل عقدين من الزمن.وتابع: "استطاعت القوات البحرية والدفاع الساحلي إسقاط هيبة الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة والعالم، لذلك تحاول واشنطن الاعتماد على الضربات الخاطفة أو ما يسمونه تقليم الأظافر، فهي تعتمد على عنصر القوة والمباغتة وهو ما حدث في الضربات التي تم توجيهها لليمن".وأشار الخبير العسكري اليمني إلى أن "واشنطن نفذت منذ الحادي عشر من يناير/ كانون الثاني الجاري، 73 ضربة جوية واختارت ساعة الصفر التي تعتمد عليها دائما بعد منتصف الليل كما حدث بالضبط في العدوان على اليمن في مارس/ آذار 2015 وأيضا مع العراق وأفغانستان وغيرها"، مضيفا: "لكن لا مقارنة في كل ذلك مع اليمن الذي أصبح يمتلك القوة التي تمكنه من إغلاق مضيق باب المندب".وشدد الجفري، على أن "المعادلة اليوم تختلف كثيرا، وتحاول أمريكا من خلال الضربات التي قامت بتنفيذها أن تحدث هزات في الداخل اليمني وأيضا ترميم هيبتها التي سقطت في المنطقة، علاوة على أنها تريد تحريك الجبهات العسكرية الداخلية في اليمن، مشيرا إلى أن اليمن يقف صفا واحدا بجانب قضية الأمة العربية والإسلامية وهي القضية الفلسطينية".وأوضح الخبير العسكري اليمني أن "الضربات الأمريكية على اليمن لم تحقق لهم شىيئا، ففي بداية العدوان على اليمن في العام 2015 كانوا ينفذون، عن طريق حلفائهم، مئات الطلعات في اليوم الواحد ولم يستطيعوا أن يحققوا أي من الأهداف التي تحدثوا عنها فيما سموه بعاصفة الحزم، وعلى العكس استطعنا تطوير قدراتنا العسكرية والاستراتيجية وفي كل المجالات، ولدينا اليوم من القوة التي نستطيع أن نواجه بها أي عدوان خارجي".وأعلنت حركة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الاثنين، استهداف سفينة الشحن الأمريكية "أوشن غاز" بالصواريخ البحرية في خليج عدن.وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، يحيى سريع، إن "القوات المسلحة اليمنية مستمرة في اتخاذ كافة الإجراءات الدفاعية والهجومية ضمن حق الدفاع عن اليمن واستمرار مساندة فلسطين"، مؤكدا "استمرار منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة".وأضاف سريع، أن الحركة "مستمرة في الرد على أي اعتداء أمريكي أو بريطاني باستهداف مصادر التهديد في البحر الأحمر و بحر العرب"، مؤكدا أن الرد على "الاعتداءات الأمريكية والبريطانية قادم لا محالة، وأن أي اعتداء جديد لن يبقى دون رد وعقاب".وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.وردًا على ذلك، شنت الولايات المتحدة وبريطانيا هجوما واسعا على مدن يمنية عدة، استهدف مواقع تابعة لـ"أنصار الله".وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أن سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفا تابعا لـ"أنصار الله" واستخدم أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.وبحسب البنتاغون، تعرضت مراكز القيادة والتحكم ومستودعات الذخيرة ومنشآت الإنتاج والرادارات التابعة لـ"أنصار الله" للهجوم.وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الأربعاء، تصنيف حركة "أنصار الله" اليمنية، "منظمة إرهابية عالمية"، وذلك على خلفية استهدافها سفنًا تجارية في البحر الأحمر.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: "نعلن إدراج "أنصار الله" في قائمة الجماعات الإرهابية في قرار سينفذ بعد 30 يومًا"، مضيفة أن "الحوثيين شنوا هجمات غير مسبوقة ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن وضد القوات المتمركزة في المنطقة".من جهتها، اعتبرت "أنصار الله"، أن قرار أمريكا إعادة تصنيفها منظمة إرهابية "لا قيمة له"، مشددة على أنه لن يغير من موقفها المتضامن مع الشعب الفلسطيني، وأنه ستواصل منع السفن المرتبطة بإسرائيل من المرور في البحرين الأحمر والعربي.

https://sputnikarabic.ae/20240122/أنصار-الله-تعلن-استهداف-سفينة-شحن-عسكرية-أمريكية-في-خليج-عدن-بصواريخ-بحرية--1085295369.html

https://sputnikarabic.ae/20240117/أمريكا-تصنف-أنصار-الله-في-اليمن-منظمة-إرهابية-عالمية---عاجل-1085114709.html

https://sputnikarabic.ae/20231228/بتكلفة-زهيدة-حماس-وأنصار-الله-تكتبان-نهاية-استراتيجيات-الغرب-العسكرية-في-إسرائيل-والبحر-الأحمر-1084527348.html

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