https://sputnikarabic.ae/20240122/قصف-صاروخي-يدك-الجيش-الأمريكي-في-حقل-غاز-كونيكو-شرقي-سوري-1085285187.html
موجتان من القصف الصاروخي تدكان الجيش الأمريكي في حقل غاز "كونيكو" شرقي سوريا
موجتان من القصف الصاروخي تدكان الجيش الأمريكي في حقل غاز "كونيكو" شرقي سوريا
تعرضت القاعدة الأمريكية اللاشرعية في حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي شرقي سوريا، إلى قصف صاروخي استهدفها، عصر اليوم، بشكل مباشر. 22.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-22T12:18+0000
2024-01-22T12:18+0000
2024-01-22T13:18+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/11/1085110362_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4c5bbdbf7551b7b837312a77ed4e42ea.jpg
وقال مراسل "سبوتنيك" في دير الزور، إن انفجارات عنيفة سمع دويها من داخل القاعدة التي يتخذها الجيش الأمريكي في حقل غاز "كونيكو" في ريف المحافظة الشمالي الشرقي.وعلى الفور، شهدت أجواء المنطقة في ريف دير الزور الشمالي الشرقي تحليقا مكثفا للطيران الحربي التابع لقوات الاحتلال الأمريكي، كما قامت القوات الأمريكية الموجودة داخل الحقل، بالرد على مصادر الصواريخ بعدد من القذائف المدفعية.وفي هذه الأثناء، تشهد خطوط التماس مع الجيش العربي السوري في المنطقة، تحليقا للطيران المروحي الأمريكي في بلدات الريف الشمالي القريبة من قاعدة "كونيكو".استهداف متزامن للقاعدتين الأمريكيتين في حقلي "العمر" و"الشدادي" شرقي سوريامركز المصالحة الروسي: رصد 7 هجمات إرهابية في منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا
https://sputnikarabic.ae/20240121/هجوم-بطائرات-مسيرة-يدك-الجيش-الأمريكي-في-حقل-نفطي-شرقي-سوريا--عاجل-1085251759.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/11/1085110362_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0c3dc822ebaaa3b4e63d0d46c11a3098.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
موجتان من القصف الصاروخي تدكان الجيش الأمريكي في حقل غاز "كونيكو" شرقي سوريا
12:18 GMT 22.01.2024 (تم التحديث: 13:18 GMT 22.01.2024)
تعرضت القاعدة الأمريكية اللاشرعية في حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي شرقي سوريا، إلى قصف صاروخي استهدفها، عصر اليوم، بشكل مباشر.
وقال مراسل "سبوتنيك" في دير الزور، إن انفجارات عنيفة سمع دويها من داخل القاعدة التي يتخذها الجيش الأمريكي في حقل غاز "كونيكو" في ريف المحافظة الشمالي الشرقي.
وأشار المراسل إلى أن قاعدة "كونيكو" تعرضت لقصف مباشر برشقة صاروخية، لتتصاعد أعمدة الدخان من داخلها.
وعلى الفور، شهدت أجواء المنطقة في ريف دير الزور الشمالي الشرقي تحليقا مكثفا للطيران الحربي التابع لقوات الاحتلال الأمريكي، كما قامت القوات الأمريكية الموجودة داخل الحقل، بالرد على مصادر الصواريخ بعدد من القذائف المدفعية.
وبعد أقل من ساعة على الاستهداف الأول للقاعدة، دكت موجة ثانية من الصواريخ الجيش الأمريكي في حقل الغاز الطبيعي.
وفي هذه الأثناء، تشهد خطوط التماس مع الجيش العربي السوري في المنطقة، تحليقا للطيران المروحي الأمريكي في بلدات الريف الشمالي القريبة من قاعدة "كونيكو".
ويأتي الاستهداف الجديد للجيش الأمريكي الذي يحتل حقل الغاز الطبيعي، بعد ساعات من هجوم استهدف قاعدته في حقل "العمر" القريب بطائرات مسيرة.