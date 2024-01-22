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موجتان من القصف الصاروخي تدكان الجيش الأمريكي في حقل غاز "كونيكو" شرقي سوريا
موجتان من القصف الصاروخي تدكان الجيش الأمريكي في حقل غاز "كونيكو" شرقي سوريا
تعرضت القاعدة الأمريكية اللاشرعية في حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي شرقي سوريا، إلى قصف صاروخي استهدفها، عصر اليوم، بشكل مباشر. 22.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-22T12:18+0000
2024-01-22T13:18+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
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وقال مراسل "سبوتنيك" في دير الزور، إن انفجارات عنيفة سمع دويها من داخل القاعدة التي يتخذها الجيش الأمريكي في حقل غاز "كونيكو" في ريف المحافظة الشمالي الشرقي.وعلى الفور، شهدت أجواء المنطقة في ريف دير الزور الشمالي الشرقي تحليقا مكثفا للطيران الحربي التابع لقوات الاحتلال الأمريكي، كما قامت القوات الأمريكية الموجودة داخل الحقل، بالرد على مصادر الصواريخ بعدد من القذائف المدفعية.وفي هذه الأثناء، تشهد خطوط التماس مع الجيش العربي السوري في المنطقة، تحليقا للطيران المروحي الأمريكي في بلدات الريف الشمالي القريبة من قاعدة "كونيكو".استهداف متزامن للقاعدتين الأمريكيتين في حقلي "العمر" و"الشدادي" شرقي سوريامركز المصالحة الروسي: رصد 7 هجمات إرهابية في منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

موجتان من القصف الصاروخي تدكان الجيش الأمريكي في حقل غاز "كونيكو" شرقي سوريا

12:18 GMT 22.01.2024 (تم التحديث: 13:18 GMT 22.01.2024)
© AFP 2023 / DELIL SOULEIMANالجيش الأمريكي في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا
الجيش الأمريكي في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2024
© AFP 2023 / DELIL SOULEIMAN
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تعرضت القاعدة الأمريكية اللاشرعية في حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي شرقي سوريا، إلى قصف صاروخي استهدفها، عصر اليوم، بشكل مباشر.
وقال مراسل "سبوتنيك" في دير الزور، إن انفجارات عنيفة سمع دويها من داخل القاعدة التي يتخذها الجيش الأمريكي في حقل غاز "كونيكو" في ريف المحافظة الشمالي الشرقي.

وأشار المراسل إلى أن قاعدة "كونيكو" تعرضت لقصف مباشر برشقة صاروخية، لتتصاعد أعمدة الدخان من داخلها.

قاعدة عسكرية أمريكية في كوريا الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2024
هجوم بطائرات مسيرة يدك الجيش الأمريكي في حقل نفطي شرقي سوريا
أمس, 17:49 GMT
وعلى الفور، شهدت أجواء المنطقة في ريف دير الزور الشمالي الشرقي تحليقا مكثفا للطيران الحربي التابع لقوات الاحتلال الأمريكي، كما قامت القوات الأمريكية الموجودة داخل الحقل، بالرد على مصادر الصواريخ بعدد من القذائف المدفعية.

وبعد أقل من ساعة على الاستهداف الأول للقاعدة، دكت موجة ثانية من الصواريخ الجيش الأمريكي في حقل الغاز الطبيعي.

وفي هذه الأثناء، تشهد خطوط التماس مع الجيش العربي السوري في المنطقة، تحليقا للطيران المروحي الأمريكي في بلدات الريف الشمالي القريبة من قاعدة "كونيكو".
استهداف متزامن للقاعدتين الأمريكيتين في حقلي "العمر" و"الشدادي" شرقي سوريا

ويأتي الاستهداف الجديد للجيش الأمريكي الذي يحتل حقل الغاز الطبيعي، بعد ساعات من هجوم استهدف قاعدته في حقل "العمر" القريب بطائرات مسيرة.

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