https://sputnikarabic.ae/20240123/ملك-المغرب-يجري-مباحثات-مع-الرئيس-النيجيري-بشأن-خط-الغاز-الأفريقي-1085345342.html
ملك المغرب يجري مباحثات مع الرئيس النيجيري بشأن خط الغاز الأفريقي
ملك المغرب يجري مباحثات مع الرئيس النيجيري بشأن خط الغاز الأفريقي
أجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء، مباحثات هاتفية مع الرئيس النيجيري بولا أحمد أديكونلي تينوبو، شملت مشروع خط أنبوب الغاز الأفريقي. 23.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-23T21:37+0000
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وحسب موقع "هسبريس"، تناولت المباحثات "مشروع خط أنبوب الغاز الأفريقي-الأطلسي نيجيريا-المغرب".وبحث الجانبان أيضا العلاقات الثنائية التي تشهد تطورات إيجابية خلال السنوات الماضية.وخلال المحادثة، وجه العاهل المغربي دعوة إلى الرئيس النيجيري للقيام بزيارة رسمية للمغرب، سيتم تحديد تواريخها عبر القنوات الدبلوماسية، وفقًا للبيان.وكانت نيجيريا قد أعلنت في وقت سابق، أنه من المتوقع أن يبدأ بناء مشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب خلال العام الجاري.يشار إلى أن خط أنابيب الغاز ينطلق من نيجيريا وينتهي في المغرب، على أن يمر عبر 11 دولة أفريقية، وهي بنين وتوغو وغانا وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا.ومن المفترض أن ينقل خط الغاز، فور اكتماله، ما يقرب من 3 مليارات قدم مكعبة يوميا من الغاز بطول ساحل غرب أفريقيا وصولا إلى المغرب وأوروبا.ويذكر أن الإعلان عن مشروع خط أنابيب الغاز بين المغرب ونيجيريا، بدأ في العام 2016 في أبوغا، برئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس، والرئيس النيجيري السابق محمد بخاري، ويفترض أن ينقل أولى الشحنات قبل نهاية العقد الجاري في حال تحقق إنجازه.
https://sputnikarabic.ae/20221010/خط-بقيمة-25-مليار-دولار-من-نيجيريا-إلى-المغرب-يمكنه-إمداد-أوروبا-بالغاز-هل-يكتمل؟-1068863174.html
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أخبار المغرب اليوم, نيجيريا, اقتصاد, أفريقيا, العالم, العالم العربي, الأخبار
أخبار المغرب اليوم, نيجيريا, اقتصاد, أفريقيا, العالم, العالم العربي, الأخبار
ملك المغرب يجري مباحثات مع الرئيس النيجيري بشأن خط الغاز الأفريقي
أجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء، مباحثات هاتفية مع الرئيس النيجيري بولا أحمد أديكونلي تينوبو، شملت مشروع خط أنبوب الغاز الأفريقي.
وحسب موقع
"هسبريس"، تناولت المباحثات "مشروع خط أنبوب الغاز الأفريقي-الأطلسي نيجيريا-المغرب".
وبحث الجانبان أيضا العلاقات الثنائية التي تشهد تطورات إيجابية خلال السنوات الماضية.
وخلال المحادثة، وجه العاهل المغربي دعوة إلى الرئيس النيجيري للقيام بزيارة رسمية للمغرب، سيتم تحديد تواريخها عبر القنوات الدبلوماسية، وفقًا للبيان.
وكانت نيجيريا قد أعلنت في وقت سابق، أنه من المتوقع أن يبدأ بناء مشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب خلال العام الجاري.
10 أكتوبر 2022, 19:29 GMT
يشار إلى أن خط أنابيب الغاز
ينطلق من نيجيريا وينتهي في المغرب، على أن يمر عبر 11 دولة أفريقية، وهي بنين وتوغو وغانا وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا.
ومن المفترض أن ينقل خط الغاز، فور اكتماله، ما يقرب من 3 مليارات قدم مكعبة يوميا من الغاز بطول ساحل غرب أفريقيا وصولا إلى المغرب وأوروبا.
ويذكر أن الإعلان عن مشروع خط أنابيب الغاز بين المغرب ونيجيريا
، بدأ في العام 2016 في أبوغا، برئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس، والرئيس النيجيري السابق محمد بخاري، ويفترض أن ينقل أولى الشحنات قبل نهاية العقد الجاري في حال تحقق إنجازه.