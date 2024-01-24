https://sputnikarabic.ae/20240124/الحكومة-العراقية-سنتعامل-مع-الضربات-الأمريكية-على-أنها-أفعالا-عدوانية-وتجاوزا-على-السيادة-1085352962.html

العراق: سنتعامل مع الضربات الأمريكية على أنها أفعالا عدوانية وتجاوزا على السيادة

العراق: سنتعامل مع الضربات الأمريكية على أنها أفعالا عدوانية وتجاوزا على السيادة

أعلنت رئاسة الوزراء العراقية، "رفضها الضربات الأمريكية في العراق، مؤكدة أنها تقوض سنوات من التعاون بين البلدين 24.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-24T08:43+0000

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وقال يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إنه "الولايات المتحدة عادت، في إصرار واضح على الإضرار بالأمن والاستقرار في العراق، لتنفيذ ضربات جوية ضد أماكن وحدات عسكرية عراقية من الجيش والحشد الشعبي، في منطقتي جرف النصر والقائم"، حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.وأكد رسول، إن الولايات المتحدة، تنزلق إلى أفعال مُدانة وعدوانية غير مبررة على الأراضي والسيادة الوطنية العراقية، داعيا المجتمع الدولي إلى تولّي مسؤوليته في دعم السلم والأمن، ومنع كل التجاوزات التي تهدد فعلياً استقرار العراق وسيادته.وأضاف أن "العراق سيتعامل مع هذه العمليات على أنها أفعال عدوانية، وسيتخذ كل ما يمليه عليه الواجب وما تحتمه المسؤولية، من أجل حفظ أرواح العراقيين وكرامتهم على أرضهم الآمنة المستقرة".. وأفاد مصدر أمني عراقي، في وقت سابق اليوم، بمقتل عنصرين في قوات الحشد الشعبي العراقي وإصابة 3 آخرين إثر قصف جوي أمريكي استهدف مقارا للحشد في محافظتي بابل والأنبار. وفجر اليوم، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن الولايات المتحدة شنت ضربات جوية على 3 أهداف لحركة "كتائب حزب الله" في العراق. مشيرًا إلى أن الضربات جاءت ردًا على الاستهدافات التي تشنها الحركة ضد قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة.وقال أوستن في بيان له: "بتوجيه من الرئيس (الأمريكي) جو بايدن، نفذت القوات الأمريكية ضربات ضرورية ومتناسبة ضد ثلاث منشآت تستخدمها كتائب حزب الله وجماعات أخرى مرتبطة بإيران في العراق".وأضاف أن الضربات "كانت ردًا مباشرًا على سلسلة من الهجمات المتصاعدة على القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق وسوريا من قبل الميليشيات التي ترعاها إيران"، لافتًا إلى أن "الولايات المتحدة لا تسعى إلى التصعيد في الشرق الأوسط، لكنها مستعدة لمواصلة العمل لحماية القوات والمصالح الأمريكية في المنطقة".يأتي ذلك بعد أيام من إعلان "المقاومة الإسلامية في العراق" استهداف قاعدة "عين الأسد" بالصواريخ.وينتشر في سوريا 28 موقعًا أمريكيًا منها 24 قاعدة عسكرية، و4 نقاط تواجد تتعرض بشكل شبه يومي لهجمات صاروخية، منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وغالبًا ما تتبنى فصائل عراقية مسلحة قصف القواعد الأمريكية في سوريا والعراق، ردا على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أعلنت تلك الفصائل دعمها "للمقاومة الفلسطينية".

https://sputnikarabic.ae/20240124/الأمن-القومي-العراقي-استهداف-مقرات-الحشد-الشعبي-اعتداء-صارخ-على-السيادة-ولا-يساعد-على-التهدئة-1085348286.html

https://sputnikarabic.ae/20231209/رئيس-وزراء-العراق-يحذر-أمريكا-من-الرد-المباشر-على-الاعتداءات-دون-موافقة-الحكومة--1083907694.html

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