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https://sputnikarabic.ae/20231209/رئيس-وزراء-العراق-يحذر-أمريكا-من-الرد-المباشر-على-الاعتداءات-دون-موافقة-الحكومة--1083907694.html
رئيس وزراء العراق يحذر أمريكا من الرد المباشر على الاعتداءات دون موافقة الحكومة
رئيس وزراء العراق يحذر أمريكا من الرد المباشر على الاعتداءات دون موافقة الحكومة
أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن "الأجهزة الأمنية قادرة على ملاحقة وكشف المتورطين بالاعتداءات الأخيرة". 09.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-09T09:19+0000
2023-12-09T09:19+0000
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وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان له، إن "السوداني بحث خلال اتصال هاتفي مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، علاقات التعاون الثنائي في المجالات الأمنية، وسبل تطويرها بين البلدين لمواجهة مختلف التحديات"، حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.وحذر السوداني، من الردّ المباشر على استهداف السفارة الأمريكية في بغداد، بدون موافقة الحكومة، مشددا على أهمية عدم تكرار ما حصل من اعتداء في جرف النصر، ومؤكدا "التزام الحكومة بحماية البعثات الدبلوماسية والعاملين ضمن بعثة التحالف الدولي ومنشآته.من جانبه، رحب وزير الدفاع الأمريكي بـ"موقف الحكومة العراقية، وإدانتها الهجمات التي استهدفت السفارة الأمريكية في العراق، وإجراءاتها لملاحقة مرتكبيها"، مؤكداً أنّ "مثل هذه الأعمال تهدد الأمن الداخلي للعراق". يشار إلى أن وسائل إعلام عراقية قد أعلنت، في وقت سابق أمس الجمعه، عن تعرض مقر السفارة الأمريكية الواقع داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد، إلى قصف بصواريخ عدة.وقال مصدر أمني عراقي، لوكالة "سبوتنيك" إن الصواريخ التي استهدفت السفارة الأمريكية داخل المنطقة الخضراء المحصنة، وسط العاصمة بغداد، فجر الجمعة، سقطت في محيط السفارة دون وقوع خسائر بشرية.يذكر أن القواعد الأمريكية في العراق تتعرض منذ بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة بشكل شبه يومي من قبل "المقاومة الإسلامية في العراق" والتي تضم فصائل مسلحة عدة، على خلفية دعم الإدارة الأمريكية للعمليات الإسرائيلية في القطاع.وبدورها، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الشهر الماضي، أن "القوات الأمريكية في العراق وسوريا، تعرضت لـ66 هجوما، منذ 17 أكتوبر(تشرين الأول الماضي)، ما أدى إلى إصابة 62 شخصا".
https://sputnikarabic.ae/20231208/إعلام-هجوم-صاروخي-استهدف-السفارة-الأمريكية-في-بغداد-فيديو-1083864525.html
https://sputnikarabic.ae/20231209/رئيس-الوزراء-العراقي-يصدر-توجيها-عاجلا-بعد-استهداف-مبنى-السفارة-الأمريكية-في-البلاد-1083902430.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار

رئيس وزراء العراق يحذر أمريكا من الرد المباشر على الاعتداءات دون موافقة الحكومة

09:19 GMT 09.12.2023
© AFP 2023 / TOBIAS SCHWARZرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني
رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2023
© AFP 2023 / TOBIAS SCHWARZ
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أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن "الأجهزة الأمنية قادرة على ملاحقة وكشف المتورطين بالاعتداءات الأخيرة".
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان له، إن "السوداني بحث خلال اتصال هاتفي مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، علاقات التعاون الثنائي في المجالات الأمنية، وسبل تطويرها بين البلدين لمواجهة مختلف التحديات"، حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.
وحذر السوداني، من الردّ المباشر على استهداف السفارة الأمريكية في بغداد، بدون موافقة الحكومة، مشددا على أهمية عدم تكرار ما حصل من اعتداء في جرف النصر، ومؤكدا "التزام الحكومة بحماية البعثات الدبلوماسية والعاملين ضمن بعثة التحالف الدولي ومنشآته.
أحد المتظاهرين، وهو أحد أنصار مقتدى الصدر، يلوح بالعلم الوطني العراقي قبل انتشار قوات الأمن العراقية على طول جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء شديدة الحراسة في العاصمة بغداد، خلال مظاهرة في ميدان التحرير قبيل جلسة البرلمان في 28 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2023
إعلام: هجوم صاروخي يستهدف محيط السفارة الأمريكية في بغداد.. فيديو
أمس, 04:30 GMT
من جانبه، رحب وزير الدفاع الأمريكي بـ"موقف الحكومة العراقية، وإدانتها الهجمات التي استهدفت السفارة الأمريكية في العراق، وإجراءاتها لملاحقة مرتكبيها"، مؤكداً أنّ "مثل هذه الأعمال تهدد الأمن الداخلي للعراق".
يشار إلى أن وسائل إعلام عراقية قد أعلنت، في وقت سابق أمس الجمعه، عن تعرض مقر السفارة الأمريكية الواقع داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد، إلى قصف بصواريخ عدة.
وقال مصدر أمني عراقي، لوكالة "سبوتنيك" إن الصواريخ التي استهدفت السفارة الأمريكية داخل المنطقة الخضراء المحصنة، وسط العاصمة بغداد، فجر الجمعة، سقطت في محيط السفارة دون وقوع خسائر بشرية.
رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2023
رئيس الوزراء العراقي يصدر توجيها عاجلا بعد استهداف مبنى السفارة الأمريكية في البلاد
07:03 GMT
يذكر أن القواعد الأمريكية في العراق تتعرض منذ بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة بشكل شبه يومي من قبل "المقاومة الإسلامية في العراق" والتي تضم فصائل مسلحة عدة، على خلفية دعم الإدارة الأمريكية للعمليات الإسرائيلية في القطاع.
وبدورها، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الشهر الماضي، أن "القوات الأمريكية في العراق وسوريا، تعرضت لـ66 هجوما، منذ 17 أكتوبر(تشرين الأول الماضي)، ما أدى إلى إصابة 62 شخصا".
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