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في ليبيا... أهوال لا توصف
تعرضت ليبيا لإعصار "دانيال" الذي خلف وراءه الكثير من الدمار والضحايا. وأصدرت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، في وقت سابق، قرارا باعتبار جميع البلديات، التي تعرضت للفيضانات والسيول إثر العاصفة "دانيال" مناطق منكوبة.
https://sputnikarabic.ae/20240124/السلطات-الليبية-تتسلم-5-آلاف-عينة-لجثث-مجهولين-من-ضحايا-إعصار-درنة-1085379181.html
السلطات الليبية تتسلم 5 آلاف عينة لجثث ضحايا مجهولين نتيجة إعصار درنة
السلطات الليبية تتسلم 5 آلاف عينة لجثث ضحايا مجهولين نتيجة إعصار درنة
تسلمت السلطات الليبية المختصة، اليوم الأربعاء، الدفعة الأولى من عينات جثث لضحايا مجهولين لقوا مصرعهم في إعصار درنة المدمر. 24.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-24T18:56+0000
2024-01-24T18:58+0000
في ليبيا... أهوال لا توصف
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وقالت بوابة "الوسط" الليبية، إن "إدارة البحث عن الرفات بالهيئة العامة للتعرف على المفقودين في ليبيا، تسلمت 5000 عينة تمثل الدفعة الأولى من عينات الجثث مجهولة الهوية".وأفاد بيان للهيئة بأن "الدفعة الأولى من العينات جاءت كحصيلة استخراج الرفات خلال الفترة الماضية، وهي عينات من الحمض النووي جرى أخذها من الجثامين داخل المباني المهدمة والبحر ومقبرة الظهر الأحمر ومقبرة مرتوبة"، وأشار البيان إلى أنه "تم توثيق العينات وحفظها لتجهيزها للمرحلة القادمة، وتسليمها لإدارة المختبرات للعمل عليها".تأتي أهمية تلك الخطوة أنها تساعد في تحديد هوية العديد من الجثامين التي جرى العثور عليها، وذلك من خلال مطابقتها مع عينات الحمض النووي لعائلات المفقودين.وكان المتحدث باسم الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في ليبيا، عبد العزيز الجعفري، قد أعلن عن فتح 2143 ملفا، وأخذ 1756 عينة حمض نووي من أهالي المفقودين، مشيرًا إلى استمرار فرق إدارة قيد الأهالي التابعة للهيئة في أخذ العينات.يذكر أن بعض هذه الجثث دفنت في قبور جماعية خلال الأيام الأولى لكارثة السيول والفيضانات في مدينة درنة.يذكر أنه في العاشر من سبتمبر/ أيلول الماضي، اجتاح إعصار مدمر مناطق عدة شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، ما خلف دمارًا كبيرًا وأسفر عن سقوط آلاف القتلى والمصابين والمفقودين.وفقا للتقارير الرسمية، التي صدرت الشهر الماضي، فقد تسبب الإعصار "دانيال" في وفاة آلاف الأشخاص والآلاف من المفقودين، بينما نزح ما لا يقل عن 38 ألف شخص من منازلهم.
https://sputnikarabic.ae/20240103/ليبيا-فتح-22-ملفا-جديدا-لأهالي-المفقودين-في-فيضانات-درنة-1084681246.html
https://sputnikarabic.ae/20231120/أهالي-درنة-الناجين-من-إعصار-دانيال-يستأنفون-صيانة-بيوتهم-صور-وفيديو-1083328563.html
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, أخبار المناخ في العالم
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, أخبار المناخ في العالم

السلطات الليبية تتسلم 5 آلاف عينة لجثث ضحايا مجهولين نتيجة إعصار درنة

18:56 GMT 24.01.2024 (تم التحديث: 18:58 GMT 24.01.2024)
© Sputnik . Maher al-shaeriصور تظهر حجم الدمار داخل مدينة درنة الليبية عقب إعصار "دانيال"
صور تظهر حجم الدمار داخل مدينة درنة الليبية عقب إعصار دانيال - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2024
© Sputnik . Maher al-shaeri
تابعنا عبر
تسلمت السلطات الليبية المختصة، اليوم الأربعاء، الدفعة الأولى من عينات جثث لضحايا مجهولين لقوا مصرعهم في إعصار درنة المدمر.
وقالت بوابة "الوسط" الليبية، إن "إدارة البحث عن الرفات بالهيئة العامة للتعرف على المفقودين في ليبيا، تسلمت 5000 عينة تمثل الدفعة الأولى من عينات الجثث مجهولة الهوية".
وأفاد بيان للهيئة بأن "الدفعة الأولى من العينات جاءت كحصيلة استخراج الرفات خلال الفترة الماضية، وهي عينات من الحمض النووي جرى أخذها من الجثامين داخل المباني المهدمة والبحر ومقبرة الظهر الأحمر ومقبرة مرتوبة"، وأشار البيان إلى أنه "تم توثيق العينات وحفظها لتجهيزها للمرحلة القادمة، وتسليمها لإدارة المختبرات للعمل عليها".
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تأتي أهمية تلك الخطوة أنها تساعد في تحديد هوية العديد من الجثامين التي جرى العثور عليها، وذلك من خلال مطابقتها مع عينات الحمض النووي لعائلات المفقودين.
وكان المتحدث باسم الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في ليبيا، عبد العزيز الجعفري، قد أعلن عن فتح 2143 ملفا، وأخذ 1756 عينة حمض نووي من أهالي المفقودين، مشيرًا إلى استمرار فرق إدارة قيد الأهالي التابعة للهيئة في أخذ العينات.
يذكر أن بعض هذه الجثث دفنت في قبور جماعية خلال الأيام الأولى لكارثة السيول والفيضانات في مدينة درنة.
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يذكر أنه في العاشر من سبتمبر/ أيلول الماضي، اجتاح إعصار مدمر مناطق عدة شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، ما خلف دمارًا كبيرًا وأسفر عن سقوط آلاف القتلى والمصابين والمفقودين.
وفقا للتقارير الرسمية، التي صدرت الشهر الماضي، فقد تسبب الإعصار "دانيال" في وفاة آلاف الأشخاص والآلاف من المفقودين، بينما نزح ما لا يقل عن 38 ألف شخص من منازلهم.
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