https://sputnikarabic.ae/20240125/تقارير-أمريكية-تتحدث-عن-نية-واشنطن-الانسحاب-من-سوريا-ما-هي-الاستراتيجية-الأمريكية-في-المنطقة؟--1085406786.html
تقارير أمريكية تتحدث عن نية واشنطن الانسحاب من سوريا: ما هي الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة؟
تقارير أمريكية تتحدث عن نية واشنطن الانسحاب من سوريا: ما هي الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة؟
أفادت صحيفة غربية بأن عملية "طوفان الأقصى" وتداعياتها على الإقليم، دفعت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى إعادة النظر في أولويات أمريكا العسكرية في منطقة... 25.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-25T13:44+0000
2024-01-25T13:44+0000
2024-01-25T13:44+0000
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بعد مفاوضات للانسحاب من العراق، تقارير صحفية أمريكية تتحدث عن نية واشنطن الانسحاب من سوريا: ما هي الاستراتيجية الأمريكية الجديدة في المنطقة؟
بعد مفاوضات للانسحاب من العراق، تقارير صحفية أمريكية تتحدث عن نية واشنطن الانسحاب من سوريا: ما هي الاستراتيجية الأمريكية الجديدة في المنطقة؟
وقالت الصحيفة، في مقال: "منذ هجوم حماس ضد إسرائيل، في السابع من أكتوبر(تشرين الأول الماضي)، وما نتج عنه من حملة عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة، بلغت التوترات والأعمال القتالية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط ذروتها. ومع ظهور مثل هذه الأزمة الإقليمية المعقدة، لا ينبغي أن يكون من المفاجئ أن تعيد إدارة بايدن النظر في أولوياتها العسكرية في المنطقة".وشددت الصحيفة على أن "الوضع في سوريا المجاورة للعراق أكثر تعقيدا، ومع وجود ما يقرب من 900 جندي على الأرض، تلعب الولايات المتحدة دورا فعالا في احتواء وتثبيط تمرد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" (الإرهابي محظور في روسيا ودول عدة) المستمر في شمال شرقي سوريا، والعمل جنبا إلى جنب مع شركائها المحليين، قوات سوريا الديمقراطية".وأضافت: "في نهاية المطاف، وضعت الأحداث، منذ أكتوبر(الماضي)، الانتشار الأمريكي شمال شرقي سوريا على خيط متهالك، ومن هنا جاء النظر الداخلي الأخير في الانسحاب من سوريا".وتابعت الصحيفة: "نظرا للعواقب الكارثية المترتبة على الخروج المتسرع من أفغانستان، في عام 2021، والانتخابات الأمريكية الوشيكة في وقت لاحق من هذا العام، فمن الصعب أن نفهم لماذا تفكر إدارة بايدن في الانسحاب من سوريا. وبغض النظر عن كيفية إجراء مثل هذا الانسحاب، فإنه سيؤدي إلى الفوضى وزيادة سريعة في التهديدات الإرهابية، ولكن ليس هناك من ينكر الشعور الواضح في دوائر السياسة بأن هذا الأمر قيد النظر بنشاط وأنه تم قبوله باعتباره حتمية في نهاية المطاف".وأشار عزوز إلى أنه "من مصلحة الولايات المتحدة أن تتخذ خطوة مثل هذه لأن مصالحها مهددة مع بقاء هذه القواعد، التي أثبتت فشلها ولم تضف للمنطقة إلا كل القلاقل والاضطرابات".ولفت إلى أن "الجيش السوري والدولة السورية جاهزة لفرض سيطرتها على مناطق الوجود الأمريكي في سوريا".وأضاف شريقي أن "العمليات التي استهدفت هذه القواعد بعد طوفان الأقصى لم تكن مؤثرة للدرجة، التي تجبر الولايات المتحدة على الانسحاب، لأن هذه العمليات لم تنقطع ولن تتوقف مستقبلا".وأضاف سماق أن "الولايات المتحدة قد تجد نفسها مضطرة للتنسيق مع الجانب الروسي رغم العلاقات التي هي في أسوأ حالاتها بين البلدين".
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ملفات ساخنة, الولايات المتحدة الأمريكية, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم, طوفان الأقصى, تنظيم داعش الإرهابي, аудио
ملفات ساخنة, الولايات المتحدة الأمريكية, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم, طوفان الأقصى, تنظيم داعش الإرهابي, аудио
تقارير أمريكية تتحدث عن نية واشنطن الانسحاب من سوريا: ما هي الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة؟
أفادت صحيفة غربية بأن عملية "طوفان الأقصى" وتداعياتها على الإقليم، دفعت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى إعادة النظر في أولويات أمريكا العسكرية في منطقة الشرق الأوسط.
وقالت الصحيفة، في مقال: "منذ هجوم حماس ضد إسرائيل، في السابع من أكتوبر(تشرين الأول الماضي)، وما نتج عنه من حملة عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة،
بلغت التوترات والأعمال القتالية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط ذروتها. ومع ظهور مثل هذه الأزمة الإقليمية المعقدة، لا ينبغي أن يكون من المفاجئ أن تعيد إدارة بايدن النظر في أولوياتها العسكرية في المنطقة".
وشددت الصحيفة على أن "الوضع في سوريا المجاورة للعراق أكثر تعقيدا، ومع وجود ما يقرب من 900 جندي على الأرض، تلعب الولايات المتحدة دورا فعالا في احتواء وتثبيط تمرد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"
(الإرهابي محظور في روسيا ودول عدة) المستمر في شمال شرقي سوريا، والعمل جنبا إلى جنب مع شركائها المحليين، قوات سوريا الديمقراطية".
وأضافت: "في نهاية المطاف، وضعت الأحداث، منذ أكتوبر(الماضي)، الانتشار الأمريكي شمال شرقي سوريا
على خيط متهالك، ومن هنا جاء النظر الداخلي الأخير في الانسحاب من سوريا".
وتابعت الصحيفة: "نظرا للعواقب الكارثية المترتبة على الخروج المتسرع من أفغانستان، في عام 2021، والانتخابات الأمريكية الوشيكة في وقت لاحق من هذا العام، فمن الصعب أن نفهم لماذا تفكر إدارة بايدن في الانسحاب من سوريا. وبغض النظر عن كيفية إجراء مثل هذا الانسحاب، فإنه سيؤدي إلى الفوضى وزيادة سريعة في التهديدات الإرهابية
، ولكن ليس هناك من ينكر الشعور الواضح في دوائر السياسة بأن هذا الأمر قيد النظر بنشاط وأنه تم قبوله باعتباره حتمية في نهاية المطاف".
من جانبه، قال عبد القادر عزوز، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة دمشق، إن "سوريا تنظر للأفعال وليس للتقارير الصحفية"، مضيفا أن "الولايات المتحدة لو كانت جادة بالفعل في ضمان الأمن والسلم في المنطقة فعليها المسارعة بالانسحاب من الأراضي السورية لأن وجودها لم يكن بناء على تنسيق مع الدولة السورية ويشكل انتهاكا صارخا للسيادة الوطنية وتقويضا لوحدة واستقرار سوريا".
وأشار عزوز إلى أنه "من مصلحة الولايات المتحدة
أن تتخذ خطوة مثل هذه لأن مصالحها مهددة مع بقاء هذه القواعد، التي أثبتت فشلها ولم تضف للمنطقة إلا كل القلاقل والاضطرابات".
ولفت إلى أن "الجيش السوري والدولة السورية جاهزة لفرض سيطرتها على مناطق الوجود الأمريكي في سوريا".
فيما أوضح اللواء رضا شريقي، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن "هذه التقارير هي تقارير مضللة وليست صادقة، ولتخفيف الضغط العالمي للدعم الأمريكي المطلق لإسرائيل، والولايات المتحدة لوحت كثيرا بالانسحاب من سوريا والمنطقة، أكثر من مرة، لكنها لم تفعل لأنها مستفيدة من ذلك الوجود لاستنزاف ثروات المنطقة العربية والإقليم الغني بالثروات".
وأضاف شريقي أن "العمليات التي استهدفت هذه القواعد بعد طوفان الأقصى لم تكن مؤثرة للدرجة، التي تجبر الولايات المتحدة على الانسحاب، لأن هذه العمليات لم تنقطع ولن تتوقف مستقبلا".
وأشار أسامه سماق، الخبير بالشأن الروسي، إلى أن "موسكو تنظر للوجود الأمريكي في سوريا، على أنه وجود غير شرعي ومخالف للقانون الدولي"، مشيرا إلى أن "ما فعلته أمريكا في سوريا، نوع من فرض الأمر الواقع، والمعلومات والتقارير التي تحدثت عن نية الولايات المتحدة الانسحاب من سوريا، قد تكون صحيحة في ضوء عدد من المعطيات منها الانسحاب من أفغانستان والدخول في مفاوضات فعلية للخروج من العراق".
وأضاف سماق أن "الولايات المتحدة قد تجد نفسها مضطرة للتنسيق مع الجانب الروسي رغم العلاقات التي هي في أسوأ حالاتها بين البلدين".