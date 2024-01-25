ضربات روسية تدمر أهدافا عسكرية ومدرعات تشيكية وبولندية الصنع في 109 مناطق
11:32 GMT 25.01.2024 (تم التحديث: 11:49 GMT 25.01.2024)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورتدريبات تكتيكية لمجندي لواء البنادق الآلية التابع للحرس المنفصل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية.
© Sputnik . Alexey Maishev/
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أفادت وزارة الدقاع الروسية، بأن الجيش الروسي دمر أهدافا عسكرية في 109 مناطق تابعة للجيش الأوكراني.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "ضرب الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، القوة البشرية والمعدات العسكرية في 109 مناطق للقوات الأوكرانية".
وأضاف البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 4 صواريخ متعددة من طراز "هيمارس" وصاروخا من طراز "توتشكا-أو".
وتابع: "تمكنت القوات من تدمير 91 طائرة أوكرانية دون طيار في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوغانسك الشعبية، وفي مقاطعتي خاركوف، خيرسون، ومقاطعة زابوروجيه".
وأشار البيان إلي أنه "في اتجاه زابوروجيه، هزمت وحدات من مجموعة القوات الروسية، بدعم من الطيران والمدفعية، تجمعات من القوى البشرية والمعدات من ألوية الهجوم الجبلي 33 و65 الآلية و128 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى لواء الدفاع 112 في مناطق بلدات رابوتينو ويوركوفكا وفيربوفوي في مقاطعة زابوروجيه".
وبحسب البيان فإن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 130 جنديًا بين قتيل جريح ودبابة وأربع شاحنات صغيرة".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية "خسرت مدفعا من طراز "كراب" بولندي الصنع، ومركبة قتالية من طراز "فامبير إر إم -70" تشيكية الصنع، ومدفعا من طراز "غفوذديكا"، و مدفع هاوتزر "دي-20".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.