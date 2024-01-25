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Военнослужащие инженерных войск ВС РФ во время маскировки полноразмерного пневмокаркасного макета танка Т-80 - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240125/غفوزديكا-يوجه-ضربات-قاسية-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-على-محور-دونيتسك-فيديو----1085406440.html
"غفوزديكا" يوجه ضربات قاسية للقوات المسلحة الأوكرانية على محور دونيتسك... فيديو
"غفوزديكا" يوجه ضربات قاسية للقوات المسلحة الأوكرانية على محور دونيتسك... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، مقطع فيديو يظهر قيام القوات الروسية بتوجيه ضربات قاسية للقوات المسلحة الأوكرانية على محور دونيتسك. 25.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-25T13:35+0000
2024-01-25T13:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار أوكرانيا
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ويظهر في الفيديو قيام طاقم مدفع "غفوزديكا" بتوجيه ضربات قوية باتجاه القوات المسلحة الأوكرانية على محور دونيتسك.وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أكدت وزارة الدفاع الروسية، أنه "على اتجاه دونيتسك بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 310 جنود و4 دبابات و4 مركبات قتالية مدرعة و7 مركبات، وخلال القتال المضاد للبطاريات تم تدمير راجمة "إم 270"، ومدفع "إم 777" ومدفع "أكاسيا" ومدفع "دي-20" ومدفع "غفوزديكا" ومدفعين من طراز "دي-30"، بالإضافة إلى مستودعين للذخيرة".يذكر أن سلاح المدفعية الروسية ساهم وما يزال بتحقيق مكاسب واسعة للجيش الروسي في خضم العملية العسكرية الخاصة.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.شاهد أيضا: مسيرة روسية تنقض على مدفع أوكراني في خيرسون... فيديوشاهد أيضا: مشاهد لانقضاض مسيرات روسية على أفراد الجيش الأوكراني.. فيديوشاهد أيضا: مسيرات روسية تدمر معاقل للقوات الأوكرانية المتوارية في الثلوج... فيديوشاهد أيضا: قوات روسية تخرج من تحت الأرض خلف خطوط دفاع الجيش الأوكراني... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240125/القوات-الروسية-تلحق-خسائر-جسيمة-بالقوات-الأوكرانية-على-عدد-من-المحاور-1085401234.html
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رصد عسكري, روسيا, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, روسيا, أخبار أوكرانيا

"غفوزديكا" يوجه ضربات قاسية للقوات المسلحة الأوكرانية على محور دونيتسك... فيديو

13:35 GMT 25.01.2024
© Sputnik . Vitaliy Ankovوحدة مدفعية ذاتية الدفع "غفوزديكا" خلال التدريبات التكتيكية في بريموري
وحدة مدفعية ذاتية الدفع غفوزديكا خلال التدريبات التكتيكية في بريموري - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2024
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، مقطع فيديو يظهر قيام القوات الروسية بتوجيه ضربات قاسية للقوات المسلحة الأوكرانية على محور دونيتسك.
ويظهر في الفيديو قيام طاقم مدفع "غفوزديكا" بتوجيه ضربات قوية باتجاه القوات المسلحة الأوكرانية على محور دونيتسك.
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أكدت وزارة الدفاع الروسية، أنه "على اتجاه دونيتسك بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 310 جنود و4 دبابات و4 مركبات قتالية مدرعة و7 مركبات، وخلال القتال المضاد للبطاريات تم تدمير راجمة "إم 270"، ومدفع "إم 777" ومدفع "أكاسيا" ومدفع "دي-20" ومدفع "غفوزديكا" ومدفعين من طراز "دي-30"، بالإضافة إلى مستودعين للذخيرة".
عمل المدفعية للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تلحق خسائر جسيمة بالقوات الأوكرانية على عدد من المحاور
11:37 GMT
يذكر أن سلاح المدفعية الروسية ساهم وما يزال بتحقيق مكاسب واسعة للجيش الروسي في خضم العملية العسكرية الخاصة.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
شاهد أيضا: مسيرة روسية تنقض على مدفع أوكراني في خيرسون... فيديو
شاهد أيضا: مشاهد لانقضاض مسيرات روسية على أفراد الجيش الأوكراني.. فيديو
شاهد أيضا: مسيرات روسية تدمر معاقل للقوات الأوكرانية المتوارية في الثلوج... فيديو
شاهد أيضا: قوات روسية تخرج من تحت الأرض خلف خطوط دفاع الجيش الأوكراني... فيديو
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