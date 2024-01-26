https://sputnikarabic.ae/20240126/متحدث-حركة-فتح-لـسبوتنيك-قرار-محكمة-العدل-يضع-عينا-رقابية-على-إسرائيل-وسلوكها-في-غزة-1085450635.html

متحدث حركة فتح لـ"سبوتنيك": قرار محكمة العدل يضع عينا رقابية على إسرائيل وسلوكها في غزة

متحدث حركة فتح لـ"سبوتنيك": قرار محكمة العدل يضع عينا رقابية على إسرائيل وسلوكها في غزة

اعتبر المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية وعضو مجلسها الثوري، الدكتور جمال نزال، اليوم الجمعة، أن "قرار محكمة العدل الدولية ملزم قانونيا لإسرائيل، مهما حاولت من... 26.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-26T15:16+0000

2024-01-26T15:16+0000

2024-01-26T15:16+0000

حصري

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العالم

العالم العربي

طوفان الأقصى

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103487/92/1034879298_0:898:2100:2079_1920x0_80_0_0_32c6d6862780990ab10f02aeab6024e3.jpg

وأضاف نزال في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "القرار من الناحية العملية وضع العين الرقابية على إسرائيل، وفرض آلية تحتم عليها تغيير سلوكها الميداني باتجاه وقف قتل المدنيين، والمبادرة العاجلة من أجل إدخال المواد الضرورية للحياة في قطاع غزة".أما من الناحية السياسية، فإن نزال يرى أن "حكم المحكمة وضع إسرائيل في قفص الاتهام، وتحت الرقابة من أجل فحص إن كان سلوكها يأخذ معنى الإبادة الجماعية، وما إن كان ينطبق عليه الوصف القانوني للكلمة عبر سلوكها في غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وحتى اليوم".ومضى، بالقول: "الآن هناك آلية رقابية على رقبة إسرائيل وعليها أن تجيب، خلال شهر، وتقدم للمحكمة الإجراءات التي اتخذتها لتسير في اتجاه القرار، والسماح بكل ما هو ضروري للحياة في قطاع غزة، والتوقف عن كل ما يعرض الحياة للخطر هناك، فالحكم آلية ضغط على إسرائيل ويحتم عليها التجاوب معها".وأصدرت محكمة العدل الدولية قرارها، اليوم الجمعة، بشأن دعوى "الإبادة الجماعية"، التي أقامتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، حيث قالت: "نحن على علم بالمأساة في غزة، وقلقون للغاية بشأن خسائر الأرواح هناك، ونؤكد ولايتنا القضائية للبت في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل".وأضافت المحكمة: "لجنوب أفريقيا الحق في رفع الدعوى ولا يمكن قبول طلب إسرائيل بردها، لدينا صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل"، كما أخذت المحكمة بعين الاعتبار عددًا من التصريحات لمسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى بشأن رفع صفة الإنسانية عن الفلسطينيين".وشددت المحكمة على أن "إسرائيل عليها اتخاذ إجراءات من أجل منع ومعاقبة ووقف ارتكاب الإبادة الجماعية ضد المجموعات الفلسطينية".واتهمت جنوب أفريقيا، في 11 كانون الثاني/ يناير الجاري، إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بارتكاب "أعمال إبادة جماعية" في قطاع غزة؛ وشددت على أن الهجوم الذي شنته حركة حماس، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لا يمكن أن يبرر ما ترتكبه إسرائيل في قطاع غزة.تصويت... هل تعتبر قرار العدل الدولية منصفا لسكان غزة المدمرة؟وطالبت جنوب أفريقيا بالتعليق الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، مع ضمان حصول سكان القطاع على الغذاء والماء والمساعدات الإنسانية.كما دعت جنوب أفريقيا المحكمة إلى إلزام إسرائيل بالامتناع عن أي أعمال يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الوضع وعرقلة عمل المحاكمة.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن سقوط أكثر من 26 ألف قتيل وأكثر من 64 ألف جريح فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20240126/وزير-فلسطيني-يطالب-المجتمع-الدولي-بمساندة-قرار-محكمة-العدل-لوقف-الحرب-في-غزة-1085448856.html

https://sputnikarabic.ae/20240126/جنوب-أفريقيا-تعتبر-قرار-العدل-الدولية-انتصارا-كبيرا-1085446895.html

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم, العالم العربي, طوفان الأقصى