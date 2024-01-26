https://sputnikarabic.ae/20240126/سيناتور-أمريكي-يصف-الوضع-على-الحدود-الجنوبية-لبلاده-بـالأسوأ-في-التاريخ-1085456472.html

سيناتور أمريكي يصف الوضع على الحدود الجنوبية لبلاده بـ"الأسوأ في التاريخ"

سيناتور أمريكي يصف الوضع على الحدود الجنوبية لبلاده بـ"الأسوأ في التاريخ"

أفادت وسائل إعلام، اليوم الجمعة، بانتقاد السناتور تيد كروز، من ولاية تكساس الأمريكية، بشدة القرار الأخير للمحكمة العليا الأمريكية، والذي أيّد طلب الإدارة... 26.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-26T19:06+0000

2024-01-26T19:06+0000

2024-01-26T19:06+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

المكسيك

ضبط الحدود

العالم

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وقال كروز، واصفا الوضع بما يخص القرار بشأن الهجرة غير الشرعية، بأنه "الأسوأ في تاريخ البلاد"، مضيفا: "هذا قرار فظيع، وأنا غاضب جدا من هذا".وأضاف السناتور كروز أنه يشعر بقلق عميق إزاء "حقيقة غزو المهاجرين" للولايات المتحدة عبر الحدود الجنوبية، كما أكد أنه خلال السنوات الثلاث لإدارة الرئيس جو بايدن في السلطة، دخل 9.6 مليون شخص البلاد بشكل غير قانوني، بحسب قوله.في وقت سابق، سمحت المحكمة العليا الأمريكية، بناء على طلب الإدارة الأمريكية، بإزالة سياج من الأسلاك الشائكة وضعته سلطات تكساس على طول الحدود مع المكسيك. وأعلن حاكم ولاية تكساس، غريغ أبوت عن "غزو" وإجراءات للدفاع عن النفس بسبب وضع المهاجرين، مؤكدا أن الدولة ستنفذ سياستها الخاصة بينما تفشل السلطات الفيدرالية في حماية الحدود.واتهم حكام جمهوريون في 25 ولاية أمريكية، الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعدم الرغبة في محاربة الهجرة غير الشرعية وأعربوا عن تضامنهم مع سلطات تكساس.وتتزايد الدعوات لإعلان استقلال ولاية تكساس عن الولايات المتحدة الأمريكية، بعد قرار المحكمة العليا، يوم الاثنين الماضي، بالانحياز إلى إدارة جو بايدن، بشأن نزاع حول الجدار الحدودي.وذكرت وسائل إعلام أمريكية، يوم أمس الخميس، أنه في تصويت بأغلبية 5 مقابل 4، سمح أغلبية قضاة المحكمة العليا للمسؤولين الفيدراليين بقطع أو إزالة أجزاء من حاجز الأسلاك الشائكة الذي أقامته ولاية تكساس على طول الحدود مع المكسيك لمنع المهاجرين من العبور إلى أراضيها.اقرأ أيضا: جنود أمريكيون يراقبون امرأة وطفلها وهما يغرقان دون أن يتدخلوا لإنقاذهما... فيديو

https://sputnikarabic.ae/20240126/الخارجية-العلاقات-الروسية-الفرنسية-تمر-بأزمة-عميقة-وموسكو-منفتحة-على-الحوار-مع-باريس-1085455960.html

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