https://sputnikarabic.ae/20240126/الجيش-الروسي-يطور-البنية-التحتية-لنظام-الردع-النووي-في-عام-2023-1085436267.html

الجيش الروسي يطور البنية التحتية لنظام الردع النووي

الجيش الروسي يطور البنية التحتية لنظام الردع النووي

صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الجمعة، أن الجهود الرئيسية في الهيكل العسكري الروسي لعام 2023، ركزت على تطوير البنية التحتية لقوى ووسائل الردع النووي... 26.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-26T10:13+0000

2024-01-26T10:13+0000

2024-01-26T10:48+0000

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وأضاف شويغو، أنه "في عام 2023، وفي وقت قصير، وركزت الجهود الرئيسية على إنشاء بنية تحتية قوية تخدم العملية العسكرية الخاصة، وكذلك تطوير آليات الردع النووي، وتحسين شبكة المطارات، ونظام القواعد البحرية، وتم بناء إجمالي 2772 مبنى ومنشأة عسكرية، وتم تنفيذ جميع الأنشطة المخطط لها في هذا المجال لعام 2023 بالكامل".وقال شويغو، في مؤتمر عبر الاتصال المرئي مع قيادة القوات المسلحة الروسية: "يستمر تزويد الجيش والأسطول بأحدث الأسلحة، بما فيها تلك المعتمدة على تقنية الذكاء الاصطناعي، والتي تستخدم المبادئ الفيزيائية الجديدة".شويغو يحدد المهمة الرئيسية للدفاع الروسية في الوقت الحاليوأكد شويغو أن روسيا ستواصل زيادة القدرات القتالية لقواتها المسلحة."تي-80" الروسية تتزود بترقية "كاسر الأمواج"...فيديووأشار إلى أن "إنجاز هذه المهام وغيرها سيسمح لنا بزيادة القدرات القتالية للقوات المسلحة وضمان ردع العدوان على بلادنا وحلفائها".وبحسب شويغو، ستواصل الوزارة استخدام الخبرة المكتسبة خلال العملية الخاصة في التدريب القتالي والعملية التعليمية في الجامعات والأكاديميات العسكرية.أبرز ملامح الترسانة النووية الروسيةجنود روس يرعبون القوات المسلحة الأوكرانية بـ"وحش البحر"... فيديووتمتلك روسيا أقوى قنبلة ذرية في العالم، وتمتلك أيضا أضخم ترسانة نووية تضم 5 آلاف و889 قنبلة، حسبما تشير إحصائيات موقع "ستاتيستا" لعام 2023.ويشير تقرير لمجلة "علماء الذرة" الأمريكيين إلى أن الانفجار الذي أحدثه اختبار قنبلة "القيصر" في ذلك الحين تقدر قوته بـ10 في المئة من إجمالي القوة التدميرية الناتجة عن جميع الاختبارات النووية في العالم، كما يساوي 40 ضعف القوة التدميرية الناتجة عن أضخم القنابل النووية الأمريكية.وإضافة إلى ذلك، فإن القوة التدميرية لقنبلة "القيصر" تتجاوز 3 آلاف و300 ضعف القوة التدميرية لقنبلة "الولد الصغير" التي استخدمتها الولايات المتحدة الأمريكية لضرب مدينة هيروشيما اليابانية عام 1945.ويمكن للقنبلة الروسية أن تصنع كرة نار مساحتها 197 كيلومترا مربعا، وهي مساحة الدائرة التي تحيط مباشرة بموقع التفجير وتحرق كل ما يقع داخل محيطها، حسبما ذكر موقع "نيكولار سيكرسي"، الذي ينشر تقديرات عن نتائج أي انفجار نووي عن طريق "محاكاة إلكترونية"."تي-80" الروسية تتزود بترقية "كاسر الأمواج"...فيديو

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