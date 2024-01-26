https://sputnikarabic.ae/20240126/وزير-فلسطيني-يطالب-المجتمع-الدولي-بمساندة-قرار-محكمة-العدل-لوقف-الحرب-في-غزة-1085448856.html
وزير فلسطيني يطالب المجتمع الدولي بمساندة قرار محكمة العدل لوقف الحرب في غزة
وزير فلسطيني يطالب المجتمع الدولي بمساندة قرار محكمة العدل لوقف الحرب في غزة
أشاد وزير الأوقاف الفلسطيني حاتم البكري، اليوم الجمعة، بقرار محكمة العدل الدولية بشأن اتخاذ التدابير المؤقتة في قطاع غزة. 26.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-26T14:28+0000
2024-01-26T14:28+0000
2024-01-26T15:28+0000
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وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "قرار المحكمة مهم جدا، ويعتبر من القرارات التي سيكون لها دور كبير لوقف الحرب الذي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة".وشدد على "ضرورة أن يكون هناك موقف دولي لتطبيق القرار، ودفع إسرائيل لتطبيقه، من أجل احترام قرارات القضاء الدولي، ووقف القتل والتدمير والإبادة الإسرائيلية في القطاع".وتلت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، الحكم الخاص بإجراءات الطوارئ في قضية "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد إسرائيل.وذكرت المحكمة: "نحن على علم بالمأساة في غزة وقلقون للغاية بشأن خسائر الأرواح هناك، ونؤكد ولايتنا القضائية للبت في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل".وشددت المحكمة على أن "إسرائيل عليها اتخاذ إجراءات من أجل منع ومعاقبة ووقف ارتكاب الإبادة الجماعي ضد المجموعات الفلسطينية".والأربعاء الماضي، أعلنت محكمة العدل الدولية، أنها ستصدر، يوم الجمعة 26 يناير/كانون الثاني، قرارها في هذه القضية.تصويت... هل تعتبر قرار العدل الدولية منصفا لسكان غزة المدمرة؟وتعد "التدابير المؤقتة" هي أوامر تصدرها المحكمة الدولية قبل حكمها النهائي في القضية، وبموجبها يتم إلزام الدولة المدعى عليها بالامتناع عن اتخاذ إجراءات محددة حتى صدور الحكم النهائي.واتهمت جنوب أفريقيا، في 11 كانون الثاني/ يناير الجاري، إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بارتكاب "أعمال إبادة جماعية" في قطاع غزة؛ وشددت على أن الهجوم الذي شنته حركة حماس، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لا يمكن أن يبرر ما ترتكبه إسرائيل في قطاع غزة.وطالبت جنوب أفريقيا بالتعليق الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، مع ضمان حصول سكان القطاع على الغذاء والماء والمساعدات الإنسانية.كما دعت جنوب أفريقيا المحكمة إلى إلزام إسرائيل بالامتناع عن أي أعمال يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الوضع وعرقلة عمل المحاكمة.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن سقوط أكثر من 26 ألف قتيل وأكثر من 64 ألف جريح فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20240126/إيران-بعد-قرار-العدل-الدولية-أصبح-مسؤولو-نظام-إسرائيل-المزيف-من-أكثرالمكروهين-بالرأي-العام-العالمي-1085448394.html
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جنوب أفريقيا, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم, حصري, طوفان الأقصى, محكمة العدل الدولية
جنوب أفريقيا, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم, حصري, طوفان الأقصى, محكمة العدل الدولية
وزير فلسطيني يطالب المجتمع الدولي بمساندة قرار محكمة العدل لوقف الحرب في غزة
14:28 GMT 26.01.2024 (تم التحديث: 15:28 GMT 26.01.2024)
حصري
أشاد وزير الأوقاف الفلسطيني حاتم البكري، اليوم الجمعة، بقرار محكمة العدل الدولية بشأن اتخاذ التدابير المؤقتة في قطاع غزة.
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "قرار المحكمة مهم جدا، ويعتبر من القرارات التي سيكون لها دور كبير لوقف الحرب الذي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة".
وشدد على "ضرورة أن يكون هناك موقف دولي لتطبيق القرار، ودفع إسرائيل لتطبيقه، من أجل احترام قرارات القضاء الدولي، ووقف القتل والتدمير والإبادة الإسرائيلية في القطاع".
وتابع: "يجب أن يكون القرار ملزما ويدفع لوقف الحرب في غزة"، مشيدا بدور القيادة السياسية الفلسطينية في هذه القضية التي تم رفعها أمام محكمة العدل الدولية.
وتلت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، الحكم الخاص بإجراءات الطوارئ في قضية "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد إسرائيل.
وذكرت المحكمة: "نحن على علم بالمأساة في غزة وقلقون للغاية بشأن خسائر الأرواح هناك، ونؤكد ولايتنا القضائية للبت في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل".
وشددت المحكمة على أن "إسرائيل عليها اتخاذ إجراءات من أجل منع ومعاقبة ووقف ارتكاب الإبادة الجماعي ضد المجموعات الفلسطينية".
وأنهت المحكمة جلستها بالتشديد على أنه "يتوجب على إسرائيل رفع تقرير إلى المحكمة حول التدابير خلال شهر واحد".
والأربعاء الماضي، أعلنت محكمة العدل الدولية، أنها ستصدر، يوم الجمعة 26 يناير/كانون الثاني، قرارها في هذه القضية.
وتعد "التدابير المؤقتة" هي أوامر تصدرها المحكمة الدولية قبل حكمها النهائي في القضية، وبموجبها يتم إلزام الدولة المدعى عليها بالامتناع عن اتخاذ إجراءات محددة حتى صدور الحكم النهائي.
واتهمت جنوب أفريقيا
، في 11 كانون الثاني/ يناير الجاري، إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بارتكاب "أعمال إبادة جماعية" في قطاع غزة؛ وشددت على أن الهجوم الذي شنته حركة حماس، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لا يمكن أن يبرر ما ترتكبه إسرائيل في قطاع غزة.
وطالبت جنوب أفريقيا بالتعليق الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، مع ضمان حصول سكان القطاع على الغذاء والماء والمساعدات الإنسانية.
كما دعت جنوب أفريقيا المحكمة إلى إلزام إسرائيل بالامتناع عن أي أعمال يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الوضع وعرقلة عمل المحاكمة.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة
مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن سقوط أكثر من 26 ألف قتيل وأكثر من 64 ألف جريح فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.