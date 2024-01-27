https://sputnikarabic.ae/20240127/الولايات-المتحدة-تعرض-مساعدة-مالية-لليونان-مقابل-أسلحة-لأوكرانيا-1085474013.html
الولايات المتحدة تعرض مساعدة مالية لليونان مقابل أسلحة لأوكرانيا
الولايات المتحدة تعرض مساعدة مالية لليونان مقابل أسلحة لأوكرانيا
أفاد المكتب الصحفي لرئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم السبت، باستلام رسالة من وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، يعرض فيها على اليونان نقل... 27.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-27T12:38+0000
2024-01-27T12:38+0000
2024-01-27T12:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الولايات المتحدة الأمريكية
اليونان
العالم
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وقال بلينكن في رسالته: "ما زلنا مهتمين بالإمكانات الدفاعية التي يمكن لليونان نقلها أو بيعها إلى أوكرانيا، في حال كانت أوكرانيا مهتمة بهذه الفرصة، فإننا وقبل أن تجري حكومتنا تقييما لحالة هذه الإمكانات، نستطيع تحديد إمكانية تخصيص أموال إضافية من صندوق التمويل العسكري الأجنبي بمبلغ يصل إلى 200 مليون دولار لليونان".بينما أكدت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، أن تسليم طائرات "إف-16" لكييف لن يكون له أي أثر على مسار العملية العسكرية الخاصة.أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على احتمال بيع طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" والمعدات المرتبطة بها، إلى تركيا مقابل 23 مليار دولار.من جانب آخر، أعلن "البنتاغون" أن الخارجية الأمريكية وافقت على احتمال بيع طائرات "إف-35" إلى اليونان بنحو 8.6 مليار دولار.وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.وأكد لافروف أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا، وذكر أن الولايات المتحدة وحلف الناتو متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، ليس فقط عن طريق توريد الأسلحة، بل أيضا عبر تدريب العسكريين الأوكرانيين على أراضي بريطانيا وألمانيا ودول أخرى.كما حذر لافروف من أن استمرار الغرب في ضخ السلاح إلى أوكرانيا وتأجيج الصراع، يهدد بخطر وقوع صدام عسكري مباشر بين القوى النووية.اقرأ أيضا: لافروف: أمريكا تحارب روسيا في أوكرانيا مهما أنكروا ذلك
https://sputnikarabic.ae/20240104/بلينكن-يعتزم-القيام-بجولة-خارجية-في-الشرق-الأوسط-واليونان-وتركيا-1084711968.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, اليونان, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, اليونان, العالم
الولايات المتحدة تعرض مساعدة مالية لليونان مقابل أسلحة لأوكرانيا
أفاد المكتب الصحفي لرئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم السبت، باستلام رسالة من وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، يعرض فيها على اليونان نقل أو بيع أسلحة إلى أوكرانيا، وبالمقابل، ستدرس أمريكا إمكانية تقديم مساعدة إضافية لأثينا بمبلغ يصل إلى 200 مليون دولار.
وقال بلينكن في رسالته: "ما زلنا مهتمين بالإمكانات الدفاعية التي يمكن لليونان نقلها أو بيعها إلى أوكرانيا، في حال كانت أوكرانيا مهتمة بهذه الفرصة، فإننا وقبل أن تجري حكومتنا تقييما لحالة هذه الإمكانات، نستطيع تحديد إمكانية تخصيص أموال إضافية من صندوق التمويل العسكري الأجنبي بمبلغ يصل إلى 200 مليون دولار لليونان".
ووعد بلينكن بالنظر في طلب اليونان لطائرة "كيه سي-135"، مشيرًا إلى أن وزارة الخارجية قررت الموافقة على البيع المحتمل لطائرات "إف-35" للحكومة اليونانية ونقل أسلحة بقيمة 8.6 مليار دولار تقريبا.
بينما أكدت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، أن تسليم طائرات "إف-16" لكييف لن يكون له أي أثر على مسار العملية العسكرية الخاصة.
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على احتمال بيع طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" والمعدات المرتبطة بها، إلى تركيا مقابل 23 مليار دولار.
من جانب آخر، أعلن "البنتاغون" أن الخارجية الأمريكية وافقت على احتمال بيع طائرات "إف-35" إلى اليونان بنحو 8.6 مليار دولار.
وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.
وأكد لافروف أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا
، وذكر أن الولايات المتحدة وحلف الناتو متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، ليس فقط عن طريق توريد الأسلحة، بل أيضا عبر تدريب العسكريين الأوكرانيين على أراضي بريطانيا وألمانيا ودول أخرى.
كما حذر لافروف
من أن استمرار الغرب في ضخ السلاح إلى أوكرانيا وتأجيج الصراع، يهدد بخطر وقوع صدام عسكري مباشر بين القوى النووية.