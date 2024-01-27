https://sputnikarabic.ae/20240127/غارات-أمريكية-بريطانية-تستهدف-ميناء-رأس-عيسى-في-اليمن-1085466370.html
غارات أمريكية بريطانية تستهدف ميناء رأس عيسى في اليمن
غارات أمريكية بريطانية تستهدف ميناء رأس عيسى في اليمن
أعلنت حركة "أنصار الله" اليمنية، اليوم السبت، عن "عدوان أمريكي بريطاني جديد". 27.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-27T08:55+0000
2024-01-27T08:55+0000
2024-01-27T08:55+0000
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وقالت قناة "المسيرة" التابعة لـ"أنصار الله"، إن "الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا نفذتا غارتين جويتين استهدفتا ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة باليمن".جاءت هذه الضربات، بعد أن هاجمت "أنصار الله"، أمس الجمعة، سفينة نفطية بريطانية اشتعلت فيها النيران في خليج عدن، في أحدث حلقات حملتها لاستهداف السفن المتوجهة إلى إسرائيل تضامنًا منها مع قطاع غزة.من جهتها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم"، أنها نفذت ضربة ضد صاروخ مضاد للسفن كانت حركة "أنصار الله" اليمنية تستعد لإطلاقه في البحر الأحمر.يأتي ذلك بعد يومين من إعلان الولايات المتحدة وبريطانيا، فرض عقوبات على 4 قيادات في قوات "أنصار الله"، هم: وزير الدفاع في الحكومة التابعة لـ"أنصار الله" محمد ناصر العاطفي، وقائد القوات البحرية محمد فضل عبد النبي، وقائد قوات الدفاع الساحلي مدير الكلية البحرية محمد علي القادري، ومدير المشتريات لقوات الحركة محمد أحمد الطالبي.وجاءت العقوبات الأمريكية والبريطانية، بعد إعلان "أنصار الله"، الأربعاء الماضي، إصابة سفينة حربية أمريكية خلال اشتباك مع مدمرات وسفن للبحرية الأمريكية في خليج عدن وباب المندب الاستراتيجي، قالت إنه استمر لأكثر من ساعتين، واستخدمت خلاله عددا من الصواريخ الباليستية.وأعلنت "أنصار الله"، يوم الاثنين الماضي، "استهداف سفينة عسكرية أمريكية "أوشن غاز" في خليج عدن، سبقه هجوم مماثل، يوم الجمعة الماضي، على السفينة الأمريكية "كيم رينجر"، وذلك بعد إعلان الحركة قصف سفينة "جينكو بيكاردي" الأمريكية، ردًا على الضربات التي بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، يوم الجمعة قبل الماضي، تنفيذها على مناطق سيطرة الحركة.وكانت "أنصار الله" قد أعلنت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنها ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" إسنادًا لفصائل المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، حال تدخل الولايات المتحدة عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وبين الحين والآخر، تعلن "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا و"حزب الله" اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.وتسيطر "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sputnikarabic.ae/20240125/أنصار-الله-ترحب-بموقف-الصين-الداعي-إلى-وقف-الحرب-في-غزة-لمنع-تمدد-النزاع-1085386764.html
https://sputnikarabic.ae/20240127/القيادة-المركزية-الأمريكية-تعلن-تنفيذ-ضربة-ضد-صاروخ-مضاد-للسفن-لـأنصار-الله-في-اليمن-1085461199.html
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي
غارات أمريكية بريطانية تستهدف ميناء رأس عيسى في اليمن
أعلنت حركة "أنصار الله" اليمنية، اليوم السبت، عن "عدوان أمريكي بريطاني جديد".
وقالت قناة
"المسيرة" التابعة لـ"أنصار الله"، إن "الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا نفذتا غارتين جويتين استهدفتا ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة باليمن".
جاءت هذه الضربات، بعد أن هاجمت "أنصار الله"، أمس الجمعة، سفينة نفطية بريطانية
اشتعلت فيها النيران في خليج عدن، في أحدث حلقات حملتها لاستهداف السفن المتوجهة إلى إسرائيل تضامنًا منها مع قطاع غزة.
من جهتها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم"، أنها نفذت ضربة ضد صاروخ مضاد للسفن
كانت حركة "أنصار الله" اليمنية تستعد لإطلاقه في البحر الأحمر.
يأتي ذلك بعد يومين من إعلان الولايات المتحدة وبريطانيا، فرض عقوبات على 4 قيادات في قوات "أنصار الله"، هم: وزير الدفاع في الحكومة التابعة لـ"أنصار الله" محمد ناصر العاطفي، وقائد القوات البحرية محمد فضل عبد النبي، وقائد قوات الدفاع الساحلي مدير الكلية البحرية محمد علي القادري، ومدير المشتريات لقوات الحركة محمد أحمد الطالبي.
وجاءت العقوبات الأمريكية والبريطانية، بعد إعلان "أنصار الله"، الأربعاء الماضي، إصابة سفينة حربية أمريكية خلال اشتباك مع مدمرات وسفن للبحرية الأمريكية في خليج عدن وباب المندب الاستراتيجي، قالت إنه استمر لأكثر من ساعتين، واستخدمت خلاله عددا من الصواريخ الباليستية.
وأعلنت "أنصار الله"، يوم الاثنين الماضي، "استهداف سفينة عسكرية أمريكية "أوشن غاز
" في خليج عدن، سبقه هجوم مماثل، يوم الجمعة الماضي، على السفينة الأمريكية "كيم رينجر"، وذلك بعد إعلان الحركة قصف سفينة "جينكو بيكاردي" الأمريكية، ردًا على الضربات التي بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، يوم الجمعة قبل الماضي، تنفيذها على مناطق سيطرة الحركة.
وكانت "أنصار الله" قد أعلنت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنها ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" إسنادًا لفصائل المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، حال تدخل الولايات المتحدة عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.
وبين الحين والآخر، تعلن "أنصار الله"
أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا و"حزب الله" اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.
وتسيطر "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.