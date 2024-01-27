https://sputnikarabic.ae/20240127/هجوم-بطائرات-مسيرة-يستهدف-قاعدة-الجيش-الأمريكي-في-حقل-العمر-النفطي-شرقي-سوريا-1085487256.html

هجوم بطائرات مسيرة يستهدف قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "العمر" النفطي شرقي سوريا

هجوم بطائرات مسيرة يستهدف قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "العمر" النفطي شرقي سوريا

أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، اليوم السبت، باستهداف قاعدة الجيش الأمريكي اللاشرعية في حقل "العمر" النفطي شرقي سوريا. 27.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-27T20:07+0000

2024-01-27T20:07+0000

2024-01-27T20:07+0000

القواعد الأمريكية في سوريا

العالم العربي

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال مراسل "سبوتنيك" في محافظة دير الزور إن القاعدة اللاشرعية التي يتخذها الجيش الأمريكي في حقل "العمر" النفطي، أكبر حقول النفط في سوريا، تعرضت لهجوم بالطائرات المسيرة.وأوضح المراسل أن الدفاعات الجوية التي نصبها الجيش الأمريكي في محيط الحقل، حاولت التصدي للهجوم، إلا أنها فشلت في ذلك وفقا للانفجارت التي سمعت من داخل "القرية الخضراء"، وذلك على الرغم من المناورات العسكرية التي أجرتها قوات الاحتلال الامريكي مساء اليوم، على التصدي لهذا النوع من الهجمات.ويأتي الهجوم على حقل "العمر" بعد ساعات قليلة من هجوم برشقة صاروخية ضرب قاعدة حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي في الريف الشمالي الشرقي لمحافظة دير الزور.وصرحت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان، أمس الجمعة، بتنفيذها هجوما على قاعدة "عين الأسد" الجوية الموجودة في محافظة الأنبار غربي البلاد بهجوم هو الثاني من نوعه خلال الساعات القليلة الماضية.وأوضحت المقاومة في بيانها: "هاجم مقاتلينا، أمس الجمعة 26-1-2024، قاعدة عين الاسد المحتلة غربي العراق، بالطيران المسيّر".وأعلنت فصائل مسلحة عراقية، يوم الأربعاء الماضي، استهداف 3 قواعد عسكرية أمريكية في العراق وسوريا ، وذلك ردا على استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وذكرت الفصائل التي تُعرف عن نفسها باسم "المقاومة الإسلامية في العراق"، والتي تضم تحت رايتها فصائل مسلحة عدة، أنه "استمرارًا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردًا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة، هاجم مجاهدونا، اليوم الأربعاء، بواسطة الصواريخ والطائرات المسيّرة ، ثلاث قواعد للاحتلال في العراق وسوريا، وهنّ قاعدة كونيكو وقاعدة مطار أربيل وقاعدة عين الاسد".وتأتي هجمات اليوم بعد أيام من إعلان "المقاومة الإسلامية في العراق" استهداف قاعدة "عين الأسد" الأمريكية بالصواريخ.اقرأ أيضا: وكالات: البنتاغون ينفي وجود خطط لتقليص حجم القوات الأمريكية في سوريا والعراقاقرأ أيضا: مسؤول في "الحشد الشعبي": واشنطن تزعزع استقرار المنطقة ووجود قواتها غير مبرر

https://sputnikarabic.ae/20240127/الجيش-الإسرائيلي-يعترض-أجساما-مشبوهة-في-سماء-لبنان-منطلقة-باتجاه-البلاد-1085479263.html

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القواعد الأمريكية في سوريا, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية