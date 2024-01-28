https://sputnikarabic.ae/20240128/الهيئة-الدولية-لدعم-فلسطين-تعليق-تمويل-الـأونروا-يعرض-حياة-6-ملايين-فلسطيني-للخطر-1085510736.html
الهيئة الدولية لدعم فلسطين: تعليق تمويل الـ"أونروا" يعرض حياة 6 ملايين فلسطيني للخطر
الهيئة الدولية لدعم فلسطين: تعليق تمويل الـ"أونروا" يعرض حياة 6 ملايين فلسطيني للخطر
صرح رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، صلاح عبد العاطي، اليوم الأحد، بأن تعليق بعض الدول تمويلها لوكالة الـ"أونروا"(وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) يعتبر... 28.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-28T17:13+0000
2024-01-28T17:13+0000
2024-01-28T17:13+0000
الأونروا
دعم الأونروا
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
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وأوضح عبد العاطي، في مقابلة إعلامية، بالقول: "يجب إمداد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بكل أسباب البقاء وزيادة دعمها في قطاع غزة، واحترام تدابير محكمة العدل الدولية"، موضحا أن هذا التعليق "يهدد الأمن والسلم الدوليين ويعرض حياة 6 ملايين فلسطيني للخطر".وأضاف عبد العاطي في مقابلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن "بعض الدول تحاول تصفية القضية الفلسطينية من خلال تعليق تمويل الوكالة"، مشيرا إلى "قيام الجانب الإسرائيلي بإعاقة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة". وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الأحد، أن "حرب إسرائيل على الأونروا ليست جديدة"، مشيرًا إلى أنها "تعمل على تصفية قضية اللاجئين".وقال اشتية، في مؤتمر صحفي، إن "إسرائيل بدأت حملة دولية ضد وكالة الأونروا"، معربًا عن صدمة بلاده إزاء إعلان بعض الدول تعليق تمويلها للوكالة.وأضاف أن "تجميد المساعدات للأونروا يتزامن مع سعي إسرائيل تهجير الفلسطينيين من غزة"، واصفًا الهجوم الإسرائيلي على الأمم المتحدة وخاصة الـ"أونروا" بـ"الانتقامي".اقرأ أيضا: فرنسا تعلق مساعداتها لوكالة "أونروا"اقرأ أيضا: الأردن: لا ينبغي معاقبة "الأونروا" بناء على اتهامات ضد 12 شخصا من أصل 13 ألف موظف
https://sputnikarabic.ae/20240128/الخارجية-التركية-أنقرة-تدعو-الدول-التي-علقت-تمويلها-المقدم-للـأونروا-لإعادة-النظر-بقرارها-1085508671.html
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الأونروا, دعم الأونروا, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
الأونروا, دعم الأونروا, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
الهيئة الدولية لدعم فلسطين: تعليق تمويل الـ"أونروا" يعرض حياة 6 ملايين فلسطيني للخطر
صرح رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، صلاح عبد العاطي، اليوم الأحد، بأن تعليق بعض الدول تمويلها لوكالة الـ"أونروا"(وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) يعتبر أحد أساليب العقوبات الجماعية، ومشاركة في "الجرائم الإسرائيلية".
وأوضح عبد العاطي، في مقابلة إعلامية، بالقول: "يجب إمداد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بكل أسباب البقاء وزيادة دعمها في قطاع غزة، واحترام تدابير محكمة العدل الدولية"، موضحا أن هذا التعليق "يهدد الأمن والسلم الدوليين ويعرض حياة 6 ملايين فلسطيني للخطر".
وأضاف عبد العاطي في مقابلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن "بعض الدول تحاول تصفية القضية الفلسطينية من خلال تعليق تمويل الوكالة"، مشيرا إلى "قيام الجانب الإسرائيلي بإعاقة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة".
وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الأحد، أن "حرب إسرائيل على الأونروا ليست جديدة
"، مشيرًا إلى أنها "تعمل على تصفية قضية اللاجئين".
وقال اشتية، في مؤتمر صحفي، إن "إسرائيل بدأت حملة دولية ضد وكالة الأونروا"، معربًا عن صدمة بلاده إزاء إعلان بعض الدول تعليق تمويلها للوكالة.
وأضاف أن "تجميد المساعدات للأونروا يتزامن مع سعي إسرائيل تهجير الفلسطينيين من غزة"، واصفًا الهجوم الإسرائيلي على الأمم المتحدة وخاصة الـ"أونروا" بـ"الانتقامي".