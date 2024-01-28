عربي
https://sputnikarabic.ae/20240128/الهيئة-الدولية-لدعم-فلسطين-تعليق-تمويل-الـأونروا-يعرض-حياة-6-ملايين-فلسطيني-للخطر-1085510736.html
الهيئة الدولية لدعم فلسطين: تعليق تمويل الـ"أونروا" يعرض حياة 6 ملايين فلسطيني للخطر
الهيئة الدولية لدعم فلسطين: تعليق تمويل الـ"أونروا" يعرض حياة 6 ملايين فلسطيني للخطر
صرح رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، صلاح عبد العاطي، اليوم الأحد، بأن تعليق بعض الدول تمويلها لوكالة الـ"أونروا"(وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) يعتبر... 28.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-28T17:13+0000
2024-01-28T17:13+0000
الأونروا
دعم الأونروا
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103334/78/1033347837_0:0:4803:2703_1920x0_80_0_0_e580ddd67f97eb145e5b4b7efca0086f.jpg
وأوضح عبد العاطي، في مقابلة إعلامية، بالقول: "يجب إمداد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بكل أسباب البقاء وزيادة دعمها في قطاع غزة، واحترام تدابير محكمة العدل الدولية"، موضحا أن هذا التعليق "يهدد الأمن والسلم الدوليين ويعرض حياة 6 ملايين فلسطيني للخطر".وأضاف عبد العاطي في مقابلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن "بعض الدول تحاول تصفية القضية الفلسطينية من خلال تعليق تمويل الوكالة"، مشيرا إلى "قيام الجانب الإسرائيلي بإعاقة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة". وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الأحد، أن "حرب إسرائيل على الأونروا ليست جديدة"، مشيرًا إلى أنها "تعمل على تصفية قضية اللاجئين".وقال اشتية، في مؤتمر صحفي، إن "إسرائيل بدأت حملة دولية ضد وكالة الأونروا"، معربًا عن صدمة بلاده إزاء إعلان بعض الدول تعليق تمويلها للوكالة.وأضاف أن "تجميد المساعدات للأونروا يتزامن مع سعي إسرائيل تهجير الفلسطينيين من غزة"، واصفًا الهجوم الإسرائيلي على الأمم المتحدة وخاصة الـ"أونروا" بـ"الانتقامي".اقرأ أيضا: فرنسا تعلق مساعداتها لوكالة "أونروا"اقرأ أيضا: الأردن: لا ينبغي معاقبة "الأونروا" بناء على اتهامات ضد 12 شخصا من أصل 13 ألف موظف
https://sputnikarabic.ae/20240128/الخارجية-التركية-أنقرة-تدعو-الدول-التي-علقت-تمويلها-المقدم-للـأونروا-لإعادة-النظر-بقرارها-1085508671.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103334/78/1033347837_424:0:4504:3060_1920x0_80_0_0_00af2cf8c3612ecf9caf8f5bb2167762.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأونروا, دعم الأونروا, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
الأونروا, دعم الأونروا, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم

الهيئة الدولية لدعم فلسطين: تعليق تمويل الـ"أونروا" يعرض حياة 6 ملايين فلسطيني للخطر

17:13 GMT 28.01.2024
© AP Photo / Khalil Hamraالأونروا
الأونروا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2024
© AP Photo / Khalil Hamra
تابعنا عبر
صرح رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، صلاح عبد العاطي، اليوم الأحد، بأن تعليق بعض الدول تمويلها لوكالة الـ"أونروا"(وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) يعتبر أحد أساليب العقوبات الجماعية، ومشاركة في "الجرائم الإسرائيلية".
وأوضح عبد العاطي، في مقابلة إعلامية، بالقول: "يجب إمداد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بكل أسباب البقاء وزيادة دعمها في قطاع غزة، واحترام تدابير محكمة العدل الدولية"، موضحا أن هذا التعليق "يهدد الأمن والسلم الدوليين ويعرض حياة 6 ملايين فلسطيني للخطر".
وأضاف عبد العاطي في مقابلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن "بعض الدول تحاول تصفية القضية الفلسطينية من خلال تعليق تمويل الوكالة"، مشيرا إلى "قيام الجانب الإسرائيلي بإعاقة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة".
الأعلام التركية منكسة أمام وزارة الخارجية في أنقرة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2024
الخارجية التركية: أنقرة تدعو الدول التي علقت تمويلها المقدم للـ"أونروا" لإعادة النظر بقرارها
15:41 GMT
وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الأحد، أن "حرب إسرائيل على الأونروا ليست جديدة"، مشيرًا إلى أنها "تعمل على تصفية قضية اللاجئين".
وقال اشتية، في مؤتمر صحفي، إن "إسرائيل بدأت حملة دولية ضد وكالة الأونروا"، معربًا عن صدمة بلاده إزاء إعلان بعض الدول تعليق تمويلها للوكالة.
وأضاف أن "تجميد المساعدات للأونروا يتزامن مع سعي إسرائيل تهجير الفلسطينيين من غزة"، واصفًا الهجوم الإسرائيلي على الأمم المتحدة وخاصة الـ"أونروا" بـ"الانتقامي".
اقرأ أيضا: فرنسا تعلق مساعداتها لوكالة "أونروا"
اقرأ أيضا: الأردن: لا ينبغي معاقبة "الأونروا" بناء على اتهامات ضد 12 شخصا من أصل 13 ألف موظف
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:24 GMTИзраильские военные во наземной операции в секторе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إسرائيل تنهي مهام بعض القوات في غزة... صور وفيديو11:00 GMTРабота разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة26 يناير, 15:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала