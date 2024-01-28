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تنظيم "داعش" الإرهابي يعلن مسؤوليته عن الهجوم على كنيسة "سانتا ماريا" في إسطنبول
تنظيم "داعش" الإرهابي يعلن مسؤوليته عن الهجوم على كنيسة "سانتا ماريا" في إسطنبول
أفادت وسائل إعلام، اليوم الأحد، نقلا عن بيان لتنظيم داعش الإرهابي (محظور في روسيا وفي دول عديدة)، تبني التنظيم المسؤولية عن الهجوم على كنيسة "سانتا ماريا" في... 28.01.2024, سبوتنيك عربي
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وأوضحت وسائل الإعلام أن "تنظيم "داعش"، أعلن في بيان عبر قناته على "تلغرام"، مسؤوليته عن الهجوم على كنيسة "سانتا ماريا" في إسطنبول".وأشارت وكالة "رويترز"، استنادا إلى البيان الصادر عن الجماعة، إلى أن "الهجوم تم تنفيذه من قبل اثنين من أعضاءالتنظيم، واللذان تمكنا من الفرار والاختفاء".وقال وزير الداخلية التركي علي يرليكايا، في وقت سابق من اليوم الأحد، إن "شخصا قُتل في هجوم مسلح شنه رجلان ملثمان على كنيسة كاثوليكية في شمال إسطنبول".وكان وزير الداخلية التركي علي يرليكايا، قد قال صباح اليوم الأحد، إن "هجوما مسلحا وقع على كنيسة كاثوليكية في إسطنبول، أثناء الصلاة، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين".ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد توثق لحظة الهجوم المسلح على كنيسة "سانتا ماريا" في إسطنبول.وتبيّن المشاهد اللحظات الأولى لدخول شخصين ملثمين ومسلحين الكنيسة، ووثقت المشاهد عملية إطلاق النار من قبلهما.وأضاف الوزير أن الهجوم نفذه شخصان، وأن المهاجمين كانا يرتديان أقنعة وكانا "يشاركان" في صلاة الأحد في الكنيسة، وأعلن يرليكايا أنه تم فتح تحقيق شامل في الهجوم وأن البحث جار عن المهاجمين.في سياق متصل، أدان وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، الهجوم المسلح على كنيسة إيطالية في إسطنبول، اليوم الأحد، والذي أسفر عن مقتل شخص، وفقا لمجلة "نابولي" الإيطالية.
https://sputnikarabic.ae/20240128/أردوغان-سنتخذ-الخطوات-الضرورية-للقبض-على-منفذي-هجوم-إسطنبول-1085504490.html
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تنظيم داعش الإرهابي, العالم, أخبار تركيا اليوم, تفجير
تنظيم داعش الإرهابي, العالم, أخبار تركيا اليوم, تفجير

تنظيم "داعش" الإرهابي يعلن مسؤوليته عن الهجوم على كنيسة "سانتا ماريا" في إسطنبول

20:51 GMT 28.01.2024 (تم التحديث: 20:55 GMT 28.01.2024)
© AFP 2023 / OZAN KOSEضباط شرطة الطب الشرعي الأتراك يسيرون بالقرب من كنيسة سانتا ماريا بعد هجوم، في إسطنبول، في 28 يناير 2024. شن مهاجمان هجومًا مسلحًا على كنيسة إيطالية في إسطنبول خلال احتفال ديني
ضباط شرطة الطب الشرعي الأتراك يسيرون بالقرب من كنيسة سانتا ماريا بعد هجوم، في إسطنبول، في 28 يناير 2024. شن مهاجمان هجومًا مسلحًا على كنيسة إيطالية في إسطنبول خلال احتفال ديني - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2024
© AFP 2023 / OZAN KOSE
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أفادت وسائل إعلام، اليوم الأحد، نقلا عن بيان لتنظيم داعش الإرهابي (محظور في روسيا وفي دول عديدة)، تبني التنظيم المسؤولية عن الهجوم على كنيسة "سانتا ماريا" في إسطنبول.
وأوضحت وسائل الإعلام أن "تنظيم "داعش"، أعلن في بيان عبر قناته على "تلغرام"، مسؤوليته عن الهجوم على كنيسة "سانتا ماريا" في إسطنبول".
وأشارت وكالة "رويترز"، استنادا إلى البيان الصادر عن الجماعة، إلى أن "الهجوم تم تنفيذه من قبل اثنين من أعضاءالتنظيم، واللذان تمكنا من الفرار والاختفاء".
وقال وزير الداخلية التركي علي يرليكايا، في وقت سابق من اليوم الأحد، إن "شخصا قُتل في هجوم مسلح شنه رجلان ملثمان على كنيسة كاثوليكية في شمال إسطنبول".
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13:25 GMT
وكان وزير الداخلية التركي علي يرليكايا، قد قال صباح اليوم الأحد، إن "هجوما مسلحا وقع على كنيسة كاثوليكية في إسطنبول، أثناء الصلاة، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين".
ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد توثق لحظة الهجوم المسلح على كنيسة "سانتا ماريا" في إسطنبول.
وتبيّن المشاهد اللحظات الأولى لدخول شخصين ملثمين ومسلحين الكنيسة، ووثقت المشاهد عملية إطلاق النار من قبلهما.
وأضاف الوزير أن الهجوم نفذه شخصان، وأن المهاجمين كانا يرتديان أقنعة وكانا "يشاركان" في صلاة الأحد في الكنيسة، وأعلن يرليكايا أنه تم فتح تحقيق شامل في الهجوم وأن البحث جار عن المهاجمين.
في سياق متصل، أدان وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، الهجوم المسلح على كنيسة إيطالية في إسطنبول، اليوم الأحد، والذي أسفر عن مقتل شخص، وفقا لمجلة "نابولي" الإيطالية.
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