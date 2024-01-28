https://sputnikarabic.ae/20240128/تنظيم-داعش-يعلن-مسؤوليته-عن-الهجوم-على-كنيسة-سانتا-ماريا-في-إسطنبول-1085516008.html

تنظيم "داعش" الإرهابي يعلن مسؤوليته عن الهجوم على كنيسة "سانتا ماريا" في إسطنبول

تنظيم "داعش" الإرهابي يعلن مسؤوليته عن الهجوم على كنيسة "سانتا ماريا" في إسطنبول

أفادت وسائل إعلام، اليوم الأحد، نقلا عن بيان لتنظيم داعش الإرهابي (محظور في روسيا وفي دول عديدة)، تبني التنظيم المسؤولية عن الهجوم على كنيسة "سانتا ماريا" في... 28.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-28T20:51+0000

2024-01-28T20:51+0000

2024-01-28T20:55+0000

تنظيم داعش الإرهابي

العالم

أخبار تركيا اليوم

تفجير

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/1c/1085515807_0:40:768:472_1920x0_80_0_0_506a9d17251620284441bed3547999d8.jpg

وأوضحت وسائل الإعلام أن "تنظيم "داعش"، أعلن في بيان عبر قناته على "تلغرام"، مسؤوليته عن الهجوم على كنيسة "سانتا ماريا" في إسطنبول".وأشارت وكالة "رويترز"، استنادا إلى البيان الصادر عن الجماعة، إلى أن "الهجوم تم تنفيذه من قبل اثنين من أعضاءالتنظيم، واللذان تمكنا من الفرار والاختفاء".وقال وزير الداخلية التركي علي يرليكايا، في وقت سابق من اليوم الأحد، إن "شخصا قُتل في هجوم مسلح شنه رجلان ملثمان على كنيسة كاثوليكية في شمال إسطنبول".وكان وزير الداخلية التركي علي يرليكايا، قد قال صباح اليوم الأحد، إن "هجوما مسلحا وقع على كنيسة كاثوليكية في إسطنبول، أثناء الصلاة، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين".ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد توثق لحظة الهجوم المسلح على كنيسة "سانتا ماريا" في إسطنبول.وتبيّن المشاهد اللحظات الأولى لدخول شخصين ملثمين ومسلحين الكنيسة، ووثقت المشاهد عملية إطلاق النار من قبلهما.وأضاف الوزير أن الهجوم نفذه شخصان، وأن المهاجمين كانا يرتديان أقنعة وكانا "يشاركان" في صلاة الأحد في الكنيسة، وأعلن يرليكايا أنه تم فتح تحقيق شامل في الهجوم وأن البحث جار عن المهاجمين.في سياق متصل، أدان وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، الهجوم المسلح على كنيسة إيطالية في إسطنبول، اليوم الأحد، والذي أسفر عن مقتل شخص، وفقا لمجلة "نابولي" الإيطالية.

https://sputnikarabic.ae/20240128/أردوغان-سنتخذ-الخطوات-الضرورية-للقبض-على-منفذي-هجوم-إسطنبول-1085504490.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

تنظيم داعش الإرهابي, العالم, أخبار تركيا اليوم, تفجير