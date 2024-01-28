https://sputnikarabic.ae/20240128/صواريخ-تستهدف-قاعدة-روباريا-الرحيبة-الأمريكية-بريف-الحسكة-شمال-شرقي-سوريا-بطائرات-مسيرة--عاجل-1085511513.html
صواريخ تستهدف قاعدة "روباريا الرحيبة" الأمريكية بريف الحسكة شمال شرقي سوريا بطائرات مسيرة- عاجل
صواريخ تستهدف قاعدة "روباريا الرحيبة" الأمريكية بريف الحسكة شمال شرقي سوريا بطائرات مسيرة- عاجل
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، اليوم الأحد، باستهداف صواريخ لقاعدة "روباريا الرحيبة" الأمريكية، قرب الحدود السورية العراقية التركية. 28.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-28T17:33+0000
2024-01-28T17:33+0000
2024-01-28T17:47+0000
القواعد الأمريكية
القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا
العالم العربي
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وأوضح المراسل، بالقول: "تعرضت القاعدة الأمريكية بريف مدينة المالكية شمالي شرقي محافظة الحسكة على المثلث الحدودي (السوري- العراقي- التركي)، لهجوم بعدد من الصواريخ استهدفها بشكل مباشر".وتابع المراسل أن مصدر القذائف الصاروخية هو الأراضي العراقية القريبة من المنطقة، حيث شوهد استنفار للطيران المروحي والمسير الأمريكي في المنطقة.وتأتي هذه التطورات العسكرية إثر الهجمات الجوية التي تتعرض لها القواعد الأمريكية في سوريا على خلفية الهجمات الجوية للجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، وبهذا الهجوم يرتفع عدد الهجمات التي تعرضت لها القواعد الأمريكية في سوريا والعراق، إلى أكثر من 174 هجوما خلال أكثر من 90 يومًا.وأفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، يوم أمس السبت، باستهداف قاعدة الجيش الأمريكي اللاشرعية في حقل "العمر" النفطي شرقي سوريا.وقال مراسل "سبوتنيك" في محافظة دير الزور، إن القاعدة اللاشرعية التي يتخذها الجيش الأمريكي في حقل "العمر" النفطي، أكبر حقول النفط في سوريا، تعرضت لهجوم بالطائرات المسيرة.وتأتي هجمات اليوم بعد أيام من إعلان "المقاومة الإسلامية في العراق" استهداف قاعدة "عين الأسد" الأمريكية بالصواريخ.اقرأ أيضا: وكالات: البنتاغون ينفي وجود خطط لتقليص حجم القوات الأمريكية في سوريا والعراقاقرأ أيضا: مسؤول في "الحشد الشعبي": واشنطن تزعزع استقرار المنطقة ووجود قواتها غير مبرر
https://sputnikarabic.ae/20240128/مقتل-3-عسكريين-أمريكيين-وإصابة-25-في-هجوم-بطائرة-مسيرة-في-الأردن-وبايدن-يتوعد-بالمحاسبة-1085510552.html
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القواعد الأمريكية, القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا, العالم العربي
القواعد الأمريكية, القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا, العالم العربي
صواريخ تستهدف قاعدة "روباريا الرحيبة" الأمريكية بريف الحسكة شمال شرقي سوريا بطائرات مسيرة- عاجل
17:33 GMT 28.01.2024 (تم التحديث: 17:47 GMT 28.01.2024)
يتبع
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، اليوم الأحد، باستهداف صواريخ لقاعدة "روباريا الرحيبة" الأمريكية، قرب الحدود السورية العراقية التركية.
وأوضح المراسل، بالقول: "تعرضت القاعدة الأمريكية بريف مدينة المالكية شمالي شرقي محافظة الحسكة على المثلث الحدودي (السوري- العراقي- التركي)، لهجوم بعدد من الصواريخ استهدفها بشكل مباشر".
وأضاف المراسل أن القاعدة تقع بجانب سد "حياك" في قرية خربة عدنان المعروفة باسم روباريا الرحيبة بريف مدينة المالكية أقصى شرقي الحسكة.
وتابع المراسل أن مصدر القذائف الصاروخية هو الأراضي العراقية القريبة من المنطقة، حيث شوهد استنفار للطيران المروحي والمسير الأمريكي في المنطقة.
وتأتي هذه التطورات العسكرية إثر الهجمات الجوية التي تتعرض لها القواعد الأمريكية في سوريا على خلفية الهجمات الجوية للجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، وبهذا الهجوم يرتفع عدد الهجمات التي تعرضت لها القواعد الأمريكية في سوريا والعراق، إلى أكثر من 174 هجوما خلال أكثر من 90 يومًا.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، يوم أمس السبت، باستهداف قاعدة الجيش الأمريكي اللاشرعية في حقل "العمر"
النفطي شرقي سوريا.
وقال مراسل "سبوتنيك" في محافظة دير الزور، إن القاعدة اللاشرعية التي يتخذها الجيش الأمريكي في حقل "العمر" النفطي، أكبر حقول النفط في سوريا، تعرضت لهجوم بالطائرات المسيرة.
وتأتي هجمات اليوم بعد أيام من إعلان "المقاومة الإسلامية في العراق" استهداف قاعدة "عين الأسد" الأمريكية بالصواريخ.